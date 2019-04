Nopți albe în Rusia cea plină de culoare, cu reducere de 20%! (PUBLICITATE)

Atracții impunătoare în Moscova

Rusia abundă în situri istorice și activități culturale, mai ales în orașele sale mari, așa că un itinerariu bine conceput îți poate asigura o călătorie memorabilă, plină de atracții turistice de top. Începe vacanța cu cel mai de seamă simbol al țării, Kremlin – o zonă întinsă pe 250 hectare ce domină Piața Roșie și cuprinde cele mai importante instituții guvernamentale ale țării, precum și palate, muzee și catedrale.

Turul orașului alături de Europa Travel te poartă pe cele mai faimoase străzi cum ar fi Bulevardul Ring, Tverskaya și Minskaya, Lev Tolstoi și Pirogovskaya. Astfel, vei descoperi monumente de seamă precum Catedrala Sfântul Vasile, un exemplu extraordinar al arhitecturii ruse tradiționale și simbol al orașului, Biserica Sfânta Sofia sau Monumentul Pușkin. Continuă explorarea orașului cu vizitarea metroului, un obiectiv turistic în sine, datorită arhitecturii spectaculoase pe care o poți admira în fiecare stație, fiind frumos decorate cu mozaicuri, fotografii, sculpturi și monumente.

Te mai poți aventura prin oraș pentru a descoperi și alte obiective turistice deosebite, precum Teatrul Bolșoi, Mausoleul lui Lenin, Galeriile Tretiakov sau Catedrala Hristos Mântuitorul, sau poți merge într-o excursie opțională de la Europa Travel, la Serghiev Posad, oraș situat la aproximativ 70 km de capitală, unde atracția principală este Mănăstirea Sfintei Treimi.

Idilicul Sankt Petersburg

Al doilea cel mai mare oraș după Moscova, Sankt Petersburg te așteaptă să descoperi o atmosferă boemă, mai ales în timpul Festivalului Beliye Nochi. Explorează la miezul nopții bulevardele lungi, podurile și cheiurile de-a lungul râului Neva, care i-au adus denumirea de ”Veneția Nordului”, monumentele impresionante, grădinile și parcurile luxuriante, când orașul este îmbrăcat într-o lumină portocalie exact ca cea din timpul amurgului, până la răsărit. Tot acum au loc și o seamă de evenimente culturale, precum spectacole de balet și concerte de muzică simfonică în aer liber, toate încununate cu focuri de artificii spectaculoase.

Dintre cele mai importante atracții turistice ale orașului Sankt Petersburg, nu vei rata în turul tău, Muzeul Ermitaj, fondat în anul 1764, Palatul de Iarnă, fostă reședință a Împăraților, și Fortăreața Petru și Pavel, o emblemă rusească.

Te poți bucura în continuare de vizitarea Catedralei Sfântul Isaac sau a Muzeului Rusiei, în pregătirea unui monument colosal precum Biserica Mântuitorului Însângerat, cu faimoasa cupolă aurie, decorată cu mozaicuri și marmură într-o manieră demnă să reflecte opulența.

Excursia opțională la Complexul Muzeal Peterhof este de neratat, fiind comparat adesea chiar cu Palatul Versailles din Franța. Splendid amplasat pe malul mării, fostul palat regal este înconjurat de grădini bogate, decorate cu fântâni arteziene impresionante.

Finalul circuitului de la Europa Travel îți propune o nouă excursie opțională, în fermecătorul orășel Pușkin, care te așteaptă cu câteva atracții inedite. Eleganța se remarcă cel mai lesne atunci când privești Palatul Ecaterinei, construit în stil rococo, reședință de vară a țarilor ruși, ce impresionează și grădinile labirintice.

de Geanina Ichim

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Speciala Circuit Nopti Albe Rusia – tarif: 879 euro/persoana, 8 zile (3 nopti in Moscova + 4 nopti in Sankt Petersburg), cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*-4*, transport avion, tururi si transferuri conform programului, ghid local, asistenta turistica. *Reducere EB 20% din tariful standard de 1099 euro pentru plecarea din 26 iunie, valabil pentru rezervari efectuate pana la 10 aprilie, in limita locurilor disponibile! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407