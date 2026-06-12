Elementul-cheie care a dat-o de gol

Greșelile de ortografie au lăsat o badantă din Italia fără moștenire. Instanța a dispus anularea a două testamente prin care femeia urma să primească o casă și sume mari de bani de la bărbatul de peste 80 de ani pe care îl asistase. Judecătorii au concluzionat că actele nu reprezentau dorința reală a bătrânului, greșelile gramaticale fiind elementul-cheie care a dat-o de gol.

Potrivit publicației La Provincia Pavese, cele două documente fuseseră deja depuse la un notar. Acestea stipulau că îngrijitoarea, care împărțise locuința cu bătrânul, urma să intre în posesia unui imobil de pe bulevardul Cremona, Pavia, și a mai multor sume de bani.

Un învățător de școală primară nu ar fi făcut niciodată asemenea greșeli. Acesta a fost argumentul de la care a pornit fiul defunctului când a atacat testamentele în instanță. Expertiza dispusă de judecătoarea Simona Caterbi i-a dat dreptate: documentele conțineau erori incompatibile cu scrisul și profesia bătrânului.

Ce a putut să scrie femeia

Cel care a redactat actele a scris „propietà” în loc de proprietà (proprietate), „dicisione” în loc de decisione (decizie) și „premorosa” în loc de premurosa (grijulie), detalii care au demascat imediat falsul.

Magistrații au reținut că documentele conțin „greșeli ortografice și lingvistice evidente”, de neconceput pentru profilul unui fost învățător. În plus, analiza tehnică a arătat că cel care a scris a făcut-o chinuit și nenatural, expertul notând „un traseu grafic lent și nefiresc, cu semne care indică artificialitatea gestului”.

În final, judecătoarea a anulat actele, hotărând că totul a fost o fraudă: „Elementele, evaluate în ansamblul lor, conduc la concluzia că testamentul este rezultatul unei imitări, și nu expresia autentică a voinței testatorului”.

De altfel, primul testament fusese deja anulat în cadrul unui proces penal separat. Cele două documente fuseseră scoase la iveală în anul 2020 și, timp de șase ani, l-au blocat pe fiul bărbatului, împiedicându-l să dispună liber de locuință sau să o vândă.

A fost condamnată pentru fals

În litigiul penal inițial, unde fiul a fost reprezentat de avocatul Davide Capobianco, îngrijitoarea a primit o condamnare pentru fals, instanța de atunci dispunând anularea primului act fictiv.

Rămas în vigoare, al doilea document a creat probleme abia în 2023, când fiul a încercat să vândă proprietatea, iar notarul însărcinat cu actele a refuzat procedura din cauza existenței acestui act. Pentru a elimina definitiv piedica, fiul s-a adresat instanței civile, cerând anularea documentului care încă mai bloca moștenirea.

Decizia judecătorilor s-a bazat pe articolul 602 din Codul civil italian privind testamentele olografe. Acest text de lege reglementează actele scrise de mâna persoanei care își lasă averea, detaliu esențial în acest caz, unde scrisul nu îi aparținea bătrânului.

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