Am mers cu tramvaiul Tatra în drumul spre depou. După 53 de ani, garniturile își iau rămas-bun de la București

Clopoțelul sună la fel ca acum jumătate de secol. Ușile metalice se închid cu același zgomot inconfundabil, iar vagonul roșu pornește încet, cu huruitul acela pe care generații întregi de bucureșteni l-au recunoscut fără să privească pe fereastră.

În penultimul weekend din viața tramvaielor Tatra T4R pe șinele Capitalei, fiecare cursă pare mai mult decât o simplă călătorie. Este o întoarcere în timp.

Ultimele curse pentru tramvaiele Tatra

În salonul vagonului nu sunt doar călători. Sunt oameni care fotografiază fiecare detaliu. Părinți care le povestesc copiilor că „așa mergeau toate tramvaiele când eram noi mici”.

Dar și pasionați de transport public veniți din toate colțurile orașului și bucureșteni care au simțit că nu puteau lăsa istoria să plece fără să urce încă o dată la bord.

După 53 de ani de serviciu, tramvaiele Tatra T4R se pregătesc să iasă definitiv din circulație.

Până pe 20 iulie, ele mai pot fi întâlnite doar în două weekenduri speciale, introduse pe traseele liniilor 5, 21, 1, 10, 25 și 41, într-un adevărat festival al nostalgiei pe șine.

Tramvaiele Tatra, unele dintre cele mai longevive vehicule din transportul public bucureștean, ies definitiv din circulație după 53 de aniIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 43

130 de vagoane au dus milioane de călători timp de 53 de ani

În 1973, primele tramvaie Tatra T4R, vopsite în roșul devenit emblematic, intrau în circulație în București.

Erau moderne pentru acea vreme și aveau să schimbe imaginea transportului public. Între 1974 și 1975 au fost importate din Republica Socialistă Cehoslovacia 130 de vagoane, care au intrat rapid în exploatarea Întreprinderii de Transport București, cele mai multe fiind repartizate la Depoul Militari.

Seriile 3301-3399, fabricate în 1974, au fost urmate de seria 3400-3431 în 1975. În anii care au urmat, Tatra a devenit imaginea tramvaiului bucureștean.

Pentru cei care au copilărit în anii 80 și 90, zgomotul, spațiul mic al salonului și vibrațiile fac parte din memoria orașului la fel de mult ca bulevardele pe care le-au străbătut.

„Dispare și o parte din povestea Bucureștiului”

„Am venit special cu nepotul. Eu mergeam zilnic cu Tatra la liceu. Vreau să știe și el cum arăta Bucureștiul copilăriei mele”, spune o femeie care își caută loc lângă geam, în timp ce fotografiază fiecare colț al tramvaiului. Salonul e plin de imagini vechi, de istorie.

Lângă ea, un tânăr pasionat de transport public își verifică aparatul foto.

„Nu este doar un tramvai. Este o bucată din identitatea orașului. Când dispar astfel de vehicule, dispare și o parte din povestea Bucureștiului”, spune. La Praga sunt o atracție după zeci de ani, sper să mai avem parte să le vedem la festivaluri speciale și la București”, continuă.

Imagine din 1979 cu Tatra pe linia 3. Foto: Șerban Lacriteanu / bucurestiulmeudrag.ro
Imagine din 1979 cu Tatra pe linia 3. Foto: Șerban Lacriteanu / bucurestiulmeudrag.ro

În fiecare stație urcă oameni care zâmbesc încă de pe peron. Majoritatea lor scot telefoanele înainte chiar ca ușile să se deschidă.

Iar când tramvaiul traversează intersecțiile, șoferii încetinesc instinctiv. Mulți îl fotografiază din mers.

Tramvaiele Tatra, un reper urban pentru București

Timp de decenii, aceste tramvaie au dus milioane de oameni spre școală, spre serviciu, spre gară sau spre casă. Au traversat comunismul, Revoluția, transformarea orașului și apariția unei noi generații de tramvaie.

Din 1998 au început să apară pe trasee primele tramvaie Bucur 1, iar modernizarea flotei a continuat treptat. Totuși, Tatra T4R au rămas în circulație până în 2025, continuând să transporte zilnic mii de călători.

Am mers cu tramvaiul Tatra în drumul spre depou. După 53 de ani, garniturile își iau rămas-bun de la București

Anul trecut au mai circulat doar opt astfel de tramvaie. În primele șapte luni, numărul lor s-a redus la numai patru.

Același model Tatra T4 a circulat și în alte țări din fostul bloc estic, fiind exportat în Republica Democrată Germană, Uniunea Sovietică și Iugoslavia. Însă în București, aceste vagoane au devenit mai mult decât un mijloc de transport: au devenit un reper urban.

Ultimele curse pe 18-19 iulie: „Îmi iau rămas-bun de la un prieten”

Pe 18 iulie, tramvaiele vor circula pe patru linii speciale: 7 (între CFR Progresul și Piața Unirii), 23 (Zețarilor-Dristor), 11 (Cartierul Giulești-Zețarilor), respectiv 47 (Ghencea-Piața Unirii).

Pe 19 iulie va o singură cursă simbolică, pe linia 35, între Depoul Militari și Gara Basarab.

Tot atunci, Depoul Militari își va deschide porțile pentru public. Vizitatorii vor putea vedea o expoziție dedicată acestor tramvaie care au scris peste cinci decenii din istoria transportului bucureștean.

Tramvaiele Tatra, unele dintre cele mai longevive vehicule din transportul public bucureștean, ies definitiv din circulație după 53 de ani
Tramvaiele Tatra, unele dintre cele mai longevive vehicule din transportul public bucureștean, ies definitiv din circulație după 53 de ani

„Parcă îmi iau rămas-bun de la un prieten vechi” spune un domn trecut de 70 de ani care coboară la AFI Cotroceni.

Tramvaiul pleacă mai departe. Același huruit. Același clopoțel.

Doar că, de data aceasta, fiecare stație îl apropie de capătul unei povești începute acum 53 de ani.

Iar când ultimul Tatra va ieși din depou, Bucureștiul nu va pierde doar încă un vehicul vechi. Ci va pierde unul dintre sunetele care au definit orașul.

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