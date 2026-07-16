Lisandro Martinez, jucător la echipa engleză Manchester United FC, şi Giovani Lo Celso, fost jucător al formației londoneze Tottenham Hotspur FC, au ridicat bannerul zâmbind şi au făcut cu mâna către fanii aflați în peluze. Nu a fost clar de unde provenea bannerul, care a fost ținut la un moment dat și de fundașul Cristian Romero, jucător la Tottenham Hotspur FC.

Tras vencer a Inglaterra, jugadores de la selección argentina celebraron con una manta que decía: “Las Malvinas son argentinas”



La FIFA prohíbe la difusión de mensajes políticos por parte de los jugadores



Por lo que podría existir un castigo



📹 @_pedroramiro pic.twitter.com/D1QP2bvnbE — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 16, 2026

Codul de conduită al FIFA interzice „bannere, steaguri, fluturaşi, articole vestimentare şi alte accesorii de natură politică, ofensivă şi/sau discriminatorie” în interiorul stadioanelor.

Contactat de Reuters, organismul de conducere al fotbalului mondial nu a răspuns deocamdată la o solicitare de comentarii.

Problema suveranităţii asupra Falkland, Malvine în versiunea argentinienilor, reprezintă o sursă de tensiune de lungă durată în relaţiile dintre cele două ţări, care au purtat şi un scurt război pentru aceste insule în 1982 – un război soldat cu moartea a 649 de soldați argentinieni și 255 de soldați englezi.

Marea Britanie a câştigat acest război care a fost declanșat prin invazia ordonată de fostul dictator militar argentinian Leopoldo Galtieri și care a durat 74 de zile, iar marea majoritate a locuitorilor insulelor Falkland, Georgia de Sud și Sandwich de Sud şi-au exprimat dorinţa de a rămâne parte a Regatului Unit.

Argentina susţine de mult timp că a moştenit insulele respective de la Spania după obţinerea independenţei în 1816 şi că Marea Britanie a preluat controlul asupra lor în 1833 printr-un presupus act colonial ilegal.

Nu este pentru prima dată când problema bannerelor politice afectează Cupa Mondială. Luna trecută, la Los Angeles, câțiva iranieni americani au fluturat, în timpul meciurilor disputate de selecționata de fotbal a Iranului, steaguri pre-revoluţionare, care sunt simboluri ale nerecunoaşterii regimului islamic de la Teheran. Acele meciuri s-au desfăşurat fără incidente, scrie Reuters.

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