O experiență tulburătoare

Pacienta s-a prezentat la o clinică psihiatrică ambulatorie unde a descris o experiență persistentă și tulburătoare: ori de câte ori privea chipul unei persoane, acesta părea să se metamorfozeze în ceva inuman – o combinație între om și dragon. În plus, ea vedea chipuri de dragoni apărând spontan, chiar și atunci când în jur nu se aflau persoane.

Potrivit relatării medicilor, pacienta spunea că fețele umane păreau normale la început, dar apoi deveneau negre, creșteau urechi lungi și ascuțite, o botniță proeminentă și piele cu aspect reptilian, însoțită de ochi uriași în nuanțe strălucitoare de galben, verde, albastru sau roșu.

Aceste halucinații o împiedicau să interacționeze normal cu cei din jur.

Investigații medicale

Medicii au efectuat o serie de teste pentru a stabili un diagnostiic; analize de sânge, o electroencefalogramă (EEG) pentru a detecta activitatea electrică a creierului și un examen neurologic complet. Toate au ieșit normale.

Totuși, o examinare prin rezonanță magnetică (RMN) a dat la iveală mai multe leziuni în apropierea nucleului lentiform, o regiune a creierului implicată în funcțiile cognitive, cum ar fi atenția și memoria – adesea afectată în tulburări precum schizofrenia.

Leziunile păreau localizate în substanța albă a creierului, responsabilă de transmiterea semnalelor între diferite părți ale acestuia. Se presupune că au fost cauzate de mici hemoragii cerebrale în trecut.

Deși EEG-ul nu a arătat nereguli, medicii au suspectat că halucinațiile vizuale erau generate de o activitate electrică anormală în zona cerebrală responsabilă de procesarea fețelor și a culorilor — cortexul ventral occipitotemporal. Aceste anomalii ar fi putut fi declanșate de leziunile observate pe RMN, leziuni care, conform ipotezei medicilor, ar fi putut exista din naștere, cauzate de o posibilă privare temporară de oxigen.

Un diagnostic extrem de rar

Medicii au diagnosticat pacienta cu prosopometamorfopsie (PMO), o afecțiune neurologică extrem de rară care afectează modul în care creierul percepe chipurile umane. Persoanele cu PMO pot vedea fețele deformate, cu trăsături mărite, micșorate, alungite sau deplasate.

Există două forme:

Hemi-prosopometamorfopsie – în care doar o parte a feței este distorsionată;

Prosopometamorfopsie completă – în care întreaga față apare complet deformată.

Această afecțiune a fost asociată cu modificări ale structurii cerebrale și cu tulburări neurologice precum epilepsia, migrena sau accidentul vascular cerebral.

Tratamentul pentru PMO

Inițial, pacienta a fost tratată cu acid valproic, un anticonvulsivant folosit în epilepsie, migrene și tulburări bipolare. Acesta a redus halucinațiile vizuale.

Totuși, ea a început apoi să audă sunete de lovituri în somn – halucinații auditive. Medicii au schimbat tratamentul cu rivastigmină, un medicament utilizat în boala Alzheimer și Parkinson. Acesta a diminuat frecvența halucinațiilor sonore și a redus intensitatea celor vizuale la un nivel suportabil.

După trei ani de tratament, pacienta a raportat îmbunătățiri în viața profesională și în relațiile sociale.

Un caz medical excepțional

Prosopometamorfopsia este extrem de rară. Potrivit unei analize din 2021, doar 81 de cazuri au fost documentate în literatura medicală în ultimii 100 de ani.

În majoritatea cazurilor, distorsiunile fețelor cauzate de PMO durează doar câteva zile sau săptămâni. În unele situații, pacienții văd fețe „demonice”. Însă în acest caz particular, percepția constantă a fețelor ca fiind reptiliene sau de dragoni rămâne un mister medical — o formă de halucinație cu un conținut neobișnuit de specific, a cărui cauză exactă nu este complet înțeleasă.

