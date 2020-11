Capitala regiunii istorice Moldova este locuită încă din anii 5.500 î.Hr, potrivit datelor arheologice ale Culturii Cucuteni și așezărilor grecești care datează din secolele IV-III î. Hr. Dacă plănuiești o vacanță aici, iată ce locuri poți vizita. Lista cu obiective turistice Iași.

Obiective turistice Iași

Palatul Culturii din Iași

Inaugurat pe 11 octombrie 1925 de către regele Ferdinand al României, Palatul Culturii avea în trecut și funcția de Palat Administrativ și de Justiție. Palatul a fost ridicat pe ruinele unei vechi curți domnești și reconstruit pe durata a două decenii în stil neoclasic de prințul Alexandru Moruzi.

Este una dintre puține clădiri de la noi din țară care era iluminată electric în vremea respectivă, încălzită pneumatic și care dispunea de ventilație termostate, aspiratoare care porneau de la subsol, acolo unde se afla centrala mașinilor.

Vechiul Palat Administrativ a fost înlocuit în 1954 cu Palatul Culturii, loc care a devenit în prezent un centru muzeal care adăpostește Muzeul de Istorie, Muzeul Arheologic de sit din Cucuteni, Muzeul Etnografic al Moldovei și o bibliotecă valoroasă.

Ți-am făcut un top cu cele mai frumoase locuri de vizitat la munte

Palatul Culturii din Iași – obiective turistice Iași

Muzeul Unirii din Iași

Amenajat în Casa Catargiu, muzeul Unirii a fost proprietatea mai multor familii de moldoveni boieri, dar și reședința primului domnitor al Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza și ulterior a regelui Ferdinand.

Recomandări Peste 14.500 de măști FFP3 false, descoperite la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. „Le picau filtrele, asta înseamnă crimă”

Muzeul Unirii din Iași a fost deschis pentru public în 1959, cu ocazia sărbătoririi centenarului Unirii Principatelor Române din 1859, iar în prezent aici pot fi descoperite piese de istorie de la Revoluția de la 1848, dar și piese de mobilier și obiecte de decorație interioară ce i-au aparținut lui Alexandru I. Cuza.

Știi care sunt cele mai frumoase obiective turistice din Maramureș?

Muzeul Unirii din Iași

Obiective turistice Iași – Piața Unirii

Este principala piață a orașului și are o istorie aparte, deoarece aici s-a oficiat ceremonia de unire cu Țara Românească în anul 1859.

Locul are o frumusețe impresionantă datorită clădirilor cu o arhitectură impresionantă, cea mai interesantă este clădirea care găzduiește Hotelul Traian și care datează din anul 1882. Aici se mai regăsește și o grădină superbă, dar și statuia în bronz a lui A. I. Cuza.

Recomandări Șeful de la Filantropia dă vina pe COVID pentru dezinfectanții umflați de 5 ori: “Am fost nevoiți în primul val să cumpărăm la suprapreț”

Află care sunt cele mai frumoase obiective turistice Timișoara

Piața Unirii – obiective turistice Iași

Teatrul Național Vasile Alecsandri

Se regăsește în spatele parcului și este unul dintre cele mai frumoase teatre din România. Pentru realizarea lui au lucrat arhitecți vienezi care au construit clădiri similare și în Viena, Praga sau Salzburg.

Teatrul are o arhitectură impresionantă și în interior se regăsesc obiecte de decor și decorațiuni cu o poveste aparte a locului. Este unul dintre obiectivele turistice pe care trebuie să-l vizitezi odată ce ai ajuns în Iași.

Știi care sunt cele mai frumoase locuri de vizitat în București?

Muzeul Memorial Ion Creangă

Muzeul cunoscut și sub denumirea de „Bojdeuca lui Creangă” este primul muzeul memorial literal din România și face parte din cele 12 filiale literale din cadrul Muzeului Literaturii Române din Iași.

Recomandări Când vorbim despre “salariile nesimțite de la stat” uităm să ne punem întrebarea: nu cumva sunt prea mici cele din privat?

Locul a fost construit înainte de 1850 și a reprezentat locuința scriitorului Ion Creangă începând din 1872 până în 1889, după ce acesta a fost răspopit și a fost nevoit să părăsească locuința din incinta Mănăstirii Golia.

Acum casa a fost transformată în Muzeul memorial Ion Creangă, iar aici sunt expuse mai multe obiecte și documente originale ce i-au aparținut marelui scriitor.

Vezi lista cu parcuri naționale și parcuri naturale din România

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Muzeul Memorial Mihail Sadoveanu

O altă filială a Muzeului Literaturii Române, clădirea a fost construită de Mihail Kogălniceanu în 1842, iar în timpul Primului Război Mondial aici a locuit și George Enescu, iar mai târziu între anii 1918 -1936 s-a mutat scriitorul Mihail Sadoveanu împreună cu familia.

Muzeul a fost înființat în 1980 și în toate cele șapte încăperi sunt păstrate documente ce atestă istoricul casei și al personalităților care au locuit aici, dar și o mulțime de obiecte personale ce i-au aparținut cunoscutului scriitor.

Descoperă lista cu obiective turistice în Brașov

Palatul Sturdza de la Cozmești

Familia Sturdza a fost cunoscută drept una dintre cele mai bogate familii de boieri din Moldova care deținea moșii și palate impresionante, iar multe dintre ele încă mai pot fi admirate și în prezent.

Una dintre clădirile ce pot fi vizitate astăzi dacă ajungi în Iași este Palatul Sturdza de la Cozmești, o clădire construită în stil gotic cu o arhitectură fascinantă. În prezent, locul găzduiește “Centrul de orientare, calificare și plasare a tinerilor peste 18 ani”, care provin din centrele de plasament, cu scopul integrării socio-profesionale a acestora.

Vezi cele mai frumoase locuri de vizitat în Cluj Napoca

Palatul Cuza de la Ruginoasa

Este palatul în care a locuit domnitorul Alexandru Ioan Cuza și care impresionează prin măreția stilurilor arhitecturale din cele 14 hectare. Clădirea păstrează și astăzi caracteristicile stilului neogotic în care a fost construită, are o formă pătrată cu un etaj in fiecare dintre cele patru fațade are aceleași elemente.

Palatul a intrat în posesia lui A. I. Cuza în 1862, atunci când acesta l-a cumpărat la o licitație de la Banca Moldovei cu 52.011 de galbeni. A renovat complet palatul și l-a transformat în reședința de vară. În prezent, clădirea este transformată în muzeu memorial și este dedicată domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Biblioteca Gheorghe Asachi

Este una dintre cele mai frumoase biblioteci de la noi din țară și se află în interiorul Palatului Universității din Iași, clădire ce a fost ridicată la inițiativa domnitorului A.I. Cuza.

Este o locație în care domină stilul eclectic și a fost construită în perioada interbelică prin unirea mai multor biblioteci și laboratoare care deja existau în Palatul Universității.

Catedrala Metropolitană din Iași

Este unul dintre cele mai importante lăcașuri de cult ortodoxe de la noi din țară și îi poartă hramul Sfintei Parascheva, Întâmpinarea Domnului și Sfântul Mucenic Gheorghe.

Biserica datează de la începutul secolului al XIX-lea, iar lăcașul a fost construit la ordinele domnitorului Mihail Sturdza pe locul unde înainte se aflau două biserici mai vechi: Biserica Albă și Biserica Stratenia. Locul este deja celebru și foarte vizitat în Iași, deoarece aici se află moaștele Sfintei Cuvioasei Parascheva, sfânta patroană spirituală a Moldovei.

Alte obiective turistice din Iași

Biserica Sfântul Nicolae Domnesc – cea mai veche clădire sfântă din Oraș;

Mănăstirea Cetățuia;

Casa Memorială George Topârceanu;

Casa Memorială Otilia Cazimir;

Primăria Iașului;

Sala Pașilor Pierduți;

Facultatea de Medicină și Farmacie;

Biblioteca Universitară Mihai Eminescu;

Muzeul de Artă;

Muzeul Științei și Tehnologiei Ștefan Procopiu.

Citeşte şi:

Munții Carpați – top 15 lucruri pe care nu le știai despre acest lanț muntos

Munții Măcinului – Trasee și locuri de vizitat

Munții Apuseni – Cele mai frumoase trasee și localități de vizitat

PARTENERI - GSP.RO Gestul făcut de Ronaldo după ce el și iubita lui au fost puși să aștepte 40 de minute la restaurant. "Clienții erau toți șocați"

PARTENERI - PLAYTECH Cine l-a denunțat pe Alex Bodi la Poliție. Mărturisirile ȘOC ale fostei soții. IREAL prin ce a trecut

HOROSCOP Horoscop 13 noiembrie 2020. Taurii pot deveni sursa unor probleme pentru apropiați și familie

Știrileprotv.ro Vin 30 de miliarde de euro in Romania! Anunt de ultima ora al lui Klaus Iohannis: "Va simti toata lumea"

Telekomsport Voluntarii au rupt tăcerea! Ce efecte adverse are vaccinul Pfizer împotriva COVID-19: stări neobişnuite