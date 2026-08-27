Fosta companie Electroargeș, pregătită să producă drone militare

AETA Curtea de Argeș a transmis o scrisoare oficială ministrului Apărării, evidențiindu-și disponibilitatea de a contribui la producția de drone, sisteme autonome și componente pentru sectorul de apărare, potrivit Profit.ro. Compania își propune să valorifice experiența sa de peste cinci decenii în domeniul industrial, fiind singura fabrică de electrocasnice din România cu capital 100% românesc.

„Punem la dispoziția Ministerului Apărării Naționale capacitatea noastră pentru producția de componente, subansamble și, împreună cu parteneri specializați, echipamente complete”, se arată în scrisoarea AETA trimisă către ministrul Apărării.

AETA deține o platformă industrială extinsă, situată la Curtea de Argeș, ce se întinde pe o suprafață de peste 33.000 de metri pătrați. Printre echipamentele disponibile se numără 37 de mașini de injecție pentru mase plastice, cu forțe de închidere între 50 și 2.200 de tone. De asemenea, compania dispune de capacități integrate pentru operațiuni de extrudare, tampografiere, vopsire în câmp electrostatic, sudură laser și asamblare.

În colaborare cu un partener român specializat în prelucrări metalice de înaltă precizie pentru industria aeronautică, AETA se declară pregătită să susțină proiecte complexe, de la faza de prototip până la producția de serie.

„Într-o formulă directă: AETA este specialistul în plastic, iar partenerul nostru este specialistul în metal. Împreună putem răspunde unor proiecte integrate și complexe, de la prototip până la serie”, a mai precizat compania în scrisoare.

Reprezentanții companiei susțin că au demonstrat deja că pot lucra pentru o urgență națională. Ei dau exemplu proiectul inițiat și coordonat de Electroargeș, în 2020, pentru realizarea unui ventilator mecanic destinat secțiilor ATI.

Reconfigurare strategică și diversificare

Compania a trecut recent printr-o serie de schimbări strategice semnificative. În februarie 2026, AETA a anunțat încetarea colaborării cu filiala locală a BEKO, din cauza neînțelegerilor privind actualizarea prețurilor contractuale pentru anii 2025 și 2026. Această decizie a fost integrată într-un proces mai amplu de reconfigurare strategică, început în 2025, care include diversificarea portofoliului de clienți și creșterea volumelor cu partenerii existenți.

Compania a început să livreze recent produse către lanțurile de magazine Brico Depot, Mathaus, Dedeman, Mobexpert și Agroland, consolidându-și astfel prezența pe piața locală.

Compania cere MApN o vizită tehnică în fabrică

AETA Curtea de Argeș, listată la Bursa de Valori București, își propune să se redefinească pe piața industrială din România, valorificând expertiza sa și capacitatea de a inova în sectoare strategice precum apărarea.

AETA propune ca reprezentanții MApN și ai Direcției Generale pentru Armamente să viziteze fabrica din Curtea de Argeș. Ei mai propun „includerea AETA în cartografierea companiilor românești care pot furniza componente și subansamble pentru programele de înzestrare”.

„AETA SA este pregătită să pună forța sa industrială în serviciul României și să contribuie la echipamente militare care să poarte, cu adevărat, eticheta «Fabricat în România»”, mai susțin reprezentanții companiei.

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