Șeful statului efectuează o vizită oficială la Chișinău cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, prilej cu care a reafirmat sprijinul necondiționat al României pentru parcursul european al statului vecin și al Ucrainei. În discursul său, șeful statului a subliniat că Bucureștiul va menține un „suport continuu” pentru Kiev în fața războiului de agresiune declanșat de Rusia.

În declarația sa, preşedintele Nicuşor Dan a pus accent pe legătura dintre cele două state: „România și Republica Moldova au o istorie comună, limbă comună, tradiții comune. De aceea, relația noastră este atât de specială. De aceea, relația noastră este extrem, extrem de funcțională.”

El a precizat că discuţiile cu Maia Sandu au vizat „proiecte comune de infrastructură, interconectare energetică, proiecte culturale”.

„Mă bucur să îl reîntâlnesc pe președintele Zelenski. Încep prin a condamna, o dată şi încă o dată, agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi a asigura Ucraina de suportul continuu al Românei în această luptă nedreaptă. (…) Pe plan trilateral, sunt bucuros că ţările noastre colaborează şi această întâlnire este dovada faptului că avem, fiecare dintre noi, maturitatea să înţelegem responsabilitatea pe care o avem pentru securitatea şi stabilitatea acestei regiuni şi astfel să proiectăm securitate şi stabilitate în Europa”, a afirmat Dan.

Pe partea de proiecte concrete, Dan a legat investiţiile în infrastructură de fondurile europene pentru apărare: „Am discutat de proiecte de infrastructură și energetice comune. Prin programul SAFE România va construi autostradă până la granițele cu Republica Moldova și Ucraina.”

Nu în ultimul rând, preşedintele a evidenţiat parcursul european al regiunii, pe care România îl sprijină: „Am discutat de parcursul european al celor două țări pe care România îl susține.” Iar despre Chişinău a avut cuvinte de laudă: „Republica Moldova e un exemplu pentru toate țările europene în curs de aderare.”

Republica Moldova celebrează astăzi, 27 august 2026, 35 de ani de independență. Astfel, țara marchează momentul în care a devenit un „stat suveran și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul”. Aniversarea este una istorică, fiind pentru prima dată când echipamentele militare sovietice nu vor fi prezente la parada tradițională.

Președinții României și Ucrainei, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, alături de președinta Maia Sandu, participă la evenimentele dedicate celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.



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