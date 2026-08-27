Documentul nu mai era valabil încă din 2 martie 1995, relatează publicația ungară Blikk. Controlul părea să fie unul obișnuit, dar data expirării înscrisă pe permis a dezvăluit că bărbatul conducea ilegal de 31 de ani.

Șoferul a recunoscut în fața polițiștilor că nu și-a reînnoit permisul și că, în tot acest timp, a circulat fără probleme. Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz.

Cazul i-a surprins chiar și pe polițiștii cu experiență, deoarece este rar ca cineva să conducă atât de mult timp cu un permis expirat.

Un alt caz a avut loc în Spania. Un șofer în vârstă de 90 de ani a fost prins conducând cu un permis expirat de 32 de ani în Navarra, Spania.

Incidentul a avut loc în localitatea Lekunberri, unde poliția a observat un vehicul care circula cu portbagajul deschis. Atunci când a vrut să parcheze, s-a izbit de un zid.

De asemenea, într-un alt caz, un bărbat i-a uimit pe polițiștii de frontieră când le-a arătat un permis de conducere dintr-o țară care nu mai există de zeci de ani, în Polonia.





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