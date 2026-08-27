A căzut grindină, iar panourile antiorbire au fost smulse pe autostradă

Vremea severă a creat pericole majore de accident pe autostrada A1, între Curtea de Argeș și Pitești. Rafalele violente de vânt au smuls mai multe panouri antiorbire montate pe parapetul median și le-au spulberat direct pe banda de circulație. Lamelele verzi, denumite și dispozitive antiorbire în limbajul tehnic, sunt realizate din material plastic fiind montate vertical pe barierele ce separă sensurile de mers.

Imaginile surprinse în trafic și distribuite pe grupul de WhatsApp „Info Trafic Curtea de Argeș” arată bucăți din lamele împrăștiate pe banda a doua, obligându-i pe șoferi să frâneze sau să ocolească în ultimul moment pentru a evita impactul.

Au fost emise mesaje Ro-Alert

Județul Argeș s-a aflat sub atenționare Cod Portocaliu de vijelie puternică, ploi torențiale și grindină joi seară, 27 august.

Autoritățile au emis și mesaje RO-Alert pentru populație, avertizând asupra descărcărilor electrice, rafalelor intense de vânt, căderilor de grindină de dimensiuni medii și mari, precum și asupra averselor ce pot acumula 25-40 litri de apă pe metrul pătrat.

Ce rol au lamelele verzi pe drumurile de mare viteză

Lamelele verzi sunt întâlnite în special pe autostrăzi și drumuri expres, în zonele unde există riscul crescut de orbire. Lamelele sunt eficiente și împotriva luminilor de întâlnire, care pot fi la fel de deranjante pentru șoferi, mai ales pe timp de noapte.

Ele funcționează prin întreruperea fasciculului de lumină emis de farurile vehiculelor din sens opus, împiedicând astfel ca acesta să ajungă direct în câmpul vizual al șoferului. Datorită formei, înălțimii și distanței dintre lamele, lumina este blocată exact în unghiurile critice, reducând riscul de orbire.

De asemenea, aceste dispozitive pot avea și un rol psihologic important: reduc considerabil oboseala la volan. Atunci când conduci pe distanțe lungi, alternanța continuă dintre întuneric și flash-urile puternice de pe contrasens stresează mușchii oculari și epuizează creierul. Uniformizând câmpul vizual, panourile verzi oferă un confort sporit, permițându-i șoferului să rămână alert pentru mai mult timp.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE