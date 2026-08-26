Sistemul de termoficare funcționează la doar 54%

Dintre acestea, în peste 3.300 de blocuri apa caldă este furnizată sub parametrii normali, în timp ce în aproximativ 900 de imobile alimentarea este oprită complet. Situația este legată de mai multe avarii și lucrări de reabilitare a rețelei.

În prezent, sistemul de termoficare din Capitală funcționează la aproximativ 54% din capacitatea normală. Una dintre principalele probleme este avaria majoră produsă pe Magistrala Berceni, care a dus la oprirea temporară a CET Progresul.

În paralel, sunt efectuate lucrări de reabilitare și înlocuire a unor conducte, inclusiv în cadrul proiectelor finanțate prin POIM.

Problemele ridică și întrebări privind modul în care va funcționa sistemul în sezonul rece, în condițiile în care în București sunt deschise numeroase șantiere.

Doar puțin peste un sfert din conductele principale au fost modernizate

Rețeaua de termoficare a Capitalei are aproximativ 1.000 de kilometri de conducte principale, însă doar puțin peste un sfert dintre acestea au fost modernizate.

La acestea se adaugă aproximativ 3.000 de kilometri de conducte secundare, unde apar frecvent avarii.

Muncitorii trebuie astfel să împartă resursele între lucrările de modernizare și intervențiile urgente pentru remedierea avariilor.

Ce s-a întâmplat la CET Progresul

Avaria de pe Magistrala Berceni a afectat alimentarea cu apă caldă în mai multe zone ale Capitalei. Conducta fisurată are aproape 60 de ani, conform B365.

CET Progresul a fost oprită temporar pentru ca echipele să poată interveni în siguranță, iar CET Sud a fost repornită pentru a contribui la alimentarea sistemului.

Apa fierbinte care a pătruns în galeriile subterane, la temperaturi de peste 90 de grade Celsius, a trebuit să fie evacuată înainte de intervenția muncitorilor.

Termenele de remediere afișate în aplicația TermoAlert pot fi modificate în funcție de evoluția fiecărei avarii.

Probleme financiare la Termoenergetica

Primarul general Ciprian Ciucu a prezentat miercuri situația financiară și problemele structurale de la Termoenergetica. Potrivit datelor prezentate de edil, rețeaua are peste 3.800 de kilometri, iar pierderile de agent termic sunt generate atât de conductele vechi, cât și de avarii.

În ultimii cinci ani, penalitățile plătite către ELCEN au ajuns la 347 de milioane de lei, potrivit prezentării primarului.

„Am schimbat sigla RADET, dar am păstrat mecanismul care a falimentat-o. Nu am rezolvat boala RADET. Am schimbat numele pacientului”, a fost una dintre concluziile prezentate de Ciprian Ciucu în cadrul Conferinței de presă Sursa foto: Vlad Chirea/Libertatea

Ciucu a susținut că soluția ar putea fi reorganizarea sistemului centralizat de termoficare.

„Am venit să fac reforme reale”, a spus Ciprian Ciucu.

Primarul general a mai spus că a discutat cu Ministerul Energiei, ANRE și ELCEN despre situația companiei.

„Am cerut ELCEN să nu-și sufoce singurul client major pe care îl are”, a mai spus primarul.

Ce planuri are primarul Ciprian Ciucu pentru Termoenergetica Sursa foto: Vlad Chirea/ Libertatea

Ciprian Ciucu a prezentat la sfârșitul Conferinței despre termoficarea din București și niște concluzii.

Edilul a subliniat că „Termoenergetica a pornit fără datorii şi a ajuns la 1,75 miliarde de lei în mai puţin de 7 ani” și că „datoria Termoenergetica este de 38 de ori mai mare astăzi fată de sfârsitul anului 2020”.

Ciprian Ciucu a vorbit despre problemele de la Termoenergetica Sursa foto: Vlad Chirea/ Libertatea

De asemenea, Ciprian Ciucu a precizat că „pierderile din rețea sunt echivalente cu consumul de apă potabilă al întregului oraș pentru o lună și jumătate”.

Pentru bucureștenii afectați, situația apei calde rămâne dependentă de lucrările și intervențiile aflate în desfășurare, iar datele din TermoAlert se pot modifica de la o oră la alta.

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