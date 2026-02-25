Cât costă un an de vechime pentru pensie în 2026

Românii care nu au acumulat suficientă vechime pentru pensionare au posibilitatea de a achiziționa retroactiv stagiul de cotizare lipsă, conform legislației în vigoare. Acest proces implică încheierea unui contract facultativ de asigurare socială cu Casa Teritorială de Pensii, iar suma plătită este calculată în funcție de salariul minim brut pe economie valabil la data plății.

Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii București, a explicat pentru Digi24.ro că „persoanele interesate de completarea stagiului de cotizare în vederea obținerii pensiei pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii. În cadrul acestui contract se menționează perioada pentru care se achită contribuția, aceasta putând fi cuprinsă între o lună și maximum 6 ani, în funcție de necesitățile fiecărei persoane, până la data ieșirii la pensie“.

Costul minim al contribuției lunare este determinat prin aplicarea unui procent de 25% asupra salariului minim brut pe economie. În anul 2025, acest salariu a fost stabilit la 4.050 lei, ceea ce presupune o contribuție lunară de 1.012,50 lei.

Pentru achiziționarea unui an de vechime, suma totală se ridică la 12.150 lei.

Totuși, persoanele pot opta pentru plata unei contribuții mai mari decât cea minimă, în funcție de obiectivele lor legate de pensie.

Cum influențează salariul minim costul vechimii pentru pensie

Dacă salariul minim brut crește la 4.325 de lei, conform unui proiect legislativ care prevede această majorare începând cu 1 iulie 2026, contribuția lunară va fi recalculată.

Prin urmare, în cazul salariului minim brut estimat de 4.325 lei, contribuția lunară obligatorie va ajunge la 1.081,25 lei. Pentru un an de vechime, suma finală va fi de 12.975 lei.

Ce pensie primește un român care are 30, 35 sau 40 de ani vechime, în funcție de salariul brut

Un tabel estimativ al pensiilor, realizat pe baza formulei publice de calcul și a câștigului salarial mediu brut de 8.620 lei arată ce pensie ar putea încasa românii în funcție de salariul brut și vechimea în muncă.

Simulările arată că un angajat cu un salariu brut de 4.000 lei și o vechime de 35 ani ar primi o pensie de aproximativ 2.000 lei, în timp ce o persoană cu un salariu brut de 12.000 lei și 40 de ani vechime ar putea încasa peste 6.000 lei lunar.

Formula de calcul a pensiei este: Pensie = Număr total de puncte × Valoarea punctului de referință (VPR)

Punctajul anual = Salariu brut lunar ÷ Câștig salarial mediu brut de referință 8.620 lei.

Număr total de puncte = punctaj anual × ani munciți + puncte de stabilitate (0,5 p/an pentru anii 26–30; 0,75 p/an pentru 31–35; 1 p/an pentru >35).

Valoarea punctului de referință pentru pensii în 2025 a fost de 81 de lei. Punctajul mediu anual depinde de veniturile brute lunare raportate la câștigul salarial mediu și de numărul anilor de contribuție.

Aceste calcule sunt doar orientative. Pensia reală poate fi influențată de:

evoluția legislației și actualizările valorii punctului de referință,

perioade asimilate (studii, armată, concedii medicale etc.),

contribuțiile la Pilonul II,

condițiile speciale de muncă,

indexările anuale cu inflația.

Românii pot utiliza formula publică de calcul disponibilă pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice pentru a obține o estimare personalizată, în funcție de veniturile lor reale și de stagiul de cotizare.