Românul avea aproape 400 de kilograme de canabis în mașină

În dimineața zilei de 23 februarie 2026, la ora 3.00, un Mercedes Sprinter înmatriculat în Germania a fost oprit la bariera de taxare de la Saint-Maurice-Colombier.

La volan se afla Constantin Lucian Sangeorzan, un român de 52 de ani, care părea vizibil nervos. Suspiciunile agenților vamali au fost confirmate rapid: în momentul deschiderii ușilor vehiculului, mirosul specific de canabis a invadat zona.

Drogurile erau ascunse printre mobilă

Șoferul a recunoscut că transporta droguri, dar a susținut că era vorba de o cantitate de 5 kilograme de rășină de canabis, ascunsă în saci de sport. Totuși, controlul detaliat a dezvăluit o situație mult mai gravă.

Pe lângă sacii menționați, în vehicul se aflau și cutii cu bucăți de mobilă, care ascundeau pungi vidate cu canabis. În total, au fost găsite 382 de kilograme de droguri.

„După ce mi-am pierdut afacerea de transport, am plecat în Spania în speranța de a găsi un job ca șofer. Am fost contactat de un necunoscut pentru a transporta marfa în Germania, în schimbul sumei de 1.500 de euro”, a declarat românul în timpul interogatoriului.

Românul a ajuns la închisoare cu câteva ore înainte de ziua lui de naștere

Potrivit sursei citate, românul a fost prezentat în fața procurorului din Montbéliard pe 24 februarie 2026. A pledat vinovat, iar instanța l-a condamnat la 30 de luni de închisoare cu executare și i-a impus plata unei amenzi de 800.000 de euro.

În loc să își sărbătorească ziua de naștere acasă, în România, Constantin Lucian Sangeorzan își va petrece aniversarea de 53 de ani în penitenciarul din Besançon.