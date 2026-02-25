La doar 18 ani, Sarah își începe parcursul academic într-o instituție de elită, recunoscută internațional pentru excelența sa în domeniul modei. Vedeta a împărtășit vestea cu mândrie pe Facebook, publicând fotografia cu mesajul oficial de confirmare: „Accepted at Istituto Marangoni”.

Anca Serea (45 de ani) se bucură de această realizare alături de cei șase copii ai săi, oferindu-le sprijin și atenție fiecăruia. Din relația cu regretatul afacerist Filip Poplingher are doi copii, David și Sarah, iar din mariajul cu artistul Adrian Sînă îi are pe Noah, Ava, Moise și Leah.

Mesajul transmis de Anca Serea

Această reușită marchează un moment special pentru întreaga familie, iar Anca Serea a transmis că este extrem de mândră de fiica ei, care a muncit constant pentru a-și atinge visul de a studia moda într-unul dintre centrele internaționale de top. Sarah își va continua astfel pasiunea pentru fashion într-un mediu competitiv, alături de tineri talentați din întreaga lume.

„Dimineața asta, inima mea este plină de recunoștință, emoție și mândrie. Sarah a fost acceptată la Instituto Marangoni din Milano, locul unde a visat să ajungă de când era mică și pentru care a muncit cu toată determinarea ei.

Este începutul unui nou capitol – un drum al viselor, al curajului, al pasiunii pentru design si modă și al speranțelor mari”, a transmis Anca Serea.

Cu emoție, vedeta a adăugat că familia îi va fi alături necondiționat în acest nou capitol din viața ei:„Drumul abia începe, iar noi suntem alături de tine la fiecare pas. Crede în tine, muncește cu aceeași dăruire și nu uita niciodată cât de departe pot ajunge visele atunci când sunt susținute de suflet. Suntem infinit de mândri de tine, Sarah Serea. Milano, venim!

