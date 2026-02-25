Cele două produse se numesc CompassGPT și AutoIQ și sunt destinate celor care caută proprietăți imobiliare și dealerilor auto care vor să își optimizeze activitatea.

CompassGPT, agentul tău imobiliar în ChatGPT

CompassGPT este un asistent conversațional bazat pe ChatGPT, creat în parteneriat cu OpenAI și integrat direct în cel mai popular LLM din lume. Lansat inițial în Portugalia, pe portalul imobiliar Imovirtual, acesta poate fi accesat direct din ChatGPT, în zona Apps, și poate fi apoi folosit în orice conversație a utilizatorului cu chatbot-ul. Astfel, oricine folosește ChatGPT poate descrie în propriile cuvinte ceea ce caută la o locuință, fără a se încadra în filtrele oferite de un website.

Foto: Libertatea

Sistemul îi permite utilizatorului să pună întrebări despre buget, locație și preferințe, generând liste personalizate de proprietăți, cu rezumate clare, avantaje și dezavantaje, precum și alerte atunci când o proprietate poate deveni indisponibilă.

CompassGPT utilizează datele OLX pentru a evalua aspecte cheie precum valoarea de revânzare și potențialul de apreciere. De asemenea, oferă pași concreți, cum ar fi conectarea cumpărătorilor cu vânzătorii și contactarea agenților, accelerând procesul de la căutare la vizionare. Tehnologia ar putea fi integrată și în România în viitorul apropiat.

„Căutarea proprietăților a fost mereu despre filtre și scroll interminabil”, a declarat Tim Davis, Chief Product, Marketing, Data & Technology Officer la OLX. „CompassGPT face procesul intuitiv și personalizat pentru fiecare cumpărător.”

AutoIQ, un sistem dedicat dealerilor auto

Foto: Libertatea

AutoIQ este un sistem de operare pentru dealeri auto, implementat pe platforma Otomoto din Polonia. Acesta facilitează crearea listărilor și oferă recomandări privind ajustările de preț sau momentul ideal pentru vânzarea unei mașini. Rezultatele inițiale arată o reducere cu 36% a timpului necesar pentru publicarea anunțurilor și o creștere cu 12% a receptivității dealerilor.

Funcțiile-cheie includ recomandări de preț, informații despre dealer, descrieri generate automat care respectă tonul fiecărui dealer și un tablou de bord centralizat pentru vânzări. Cu ajutorul unor instrumente bazate pe AI, AutoIQ poate transforma videoclipurile în anunțuri, converti reclame în conținut scurt și transforma listările obișnuite în experiențe vizuale.