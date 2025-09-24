Taxa pentru câini

Această măsură înlocuiește programul de testare ADN obligatorie pentru câini, care s-a dovedit dificil de administrat. Scopul este de a distribui mai echitabil costurile asociate cu prezența animalelor de companie în spațiile publice.

Proiectul de lege, introdus de consilierul pentru turism al Provinciei Autonome Bolzano, vizează implementarea acestei taxe inedite. Fondurile colectate vor fi utilizate în principal pentru curățarea străzilor și amenajarea de zone speciale pentru câini.

Cu toate acestea, proprietarii rămân responsabili pentru colectarea dejecțiilor canine. Nerespectarea acestei obligații va atrage amenzi substanțiale, între 200 și 600 de euro.

Consilierul Walker consideră această măsură ca fiind „echitabilă”, argumentând că altfel, costurile de curățare ar continua să fie suportate de comunitate prin taxa TASI.

Taxă pentru rezidenți și renunțarea la testarea ADN

Pe lângă taxa turistică, proiectul de lege propune reintroducerea unei taxe anuale de 100 euro pentru proprietarii de câini rezidenți. Această taxă fusese eliminată la nivel național în 2008.

Proprietarii care au înregistrat deja ADN-ul câinilor lor în ultimii doi ani vor fi scutiți de această taxă. Această prevedere face referire la o inițiativă anterioară a Provinciei Bolzano de a implementa testarea genetică obligatorie pentru câini.

Scopul inițial al testării ADN era de a crea o bază de date pentru identificarea proprietarilor care nu își îndeplineau obligațiile de curățare. Cu toate acestea, acest sistem s-a dovedit extrem de dificil de pus în practică.

Prin urmare, noul proiect de lege marchează abandonarea oficială a programului de testare ADN obligatorie. Autoritățile speră că noua abordare va fi mai eficientă în gestionarea prezenței animalelor de companie în spațiile publice și în distribuirea echitabilă a costurilor asociate.

