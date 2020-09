(P) Cele mai neobișnuite cazinouri din lume

Cert este că astăzi, indiferent de ce fel de experiență cauți, există opțiuni variate care să mulțumească fiecare jucător. Poți apela la cazinourile online, pentru a paria de acasă, în confortul casei tale și a te bucura de o rundă de casino gratis, după ce îți revendici bonusurile de bun venit.



Sau dacă ai planuri mai mari de relaxare, poți să-ți stabilești destinația de vacanță în funcție de cele mai cool, celebre sau neobișnuite cazinouri din lume. Și nu-ți face griji, ofertele sunt aproape nelimitate. În plus, ele vin la pachet cu hoteluri fastuoase, resorturi de lux și multe alte oferte de entertainment precum show-uri și concerte, shopping sau diferite atracții turistice.

Atunci când ne gândim la cele mai cunoscute cazinouri, Orașul Păcatelor e primul loc ce ne vine în minte. Pentru că strălucirea Las Vegas-ului a cuprins fiecare latură socială sau culturală. Noi am făcut însă o listă cu cele mai interesante și neobișnuite cazinouri ce merită vizitate.



Prairie Knights Casino and Resort – Fort Yates, North Dakota

Prairie Knights Casino and Resort este primul pe lista noastră deoarece, la prima vedere, contrastează puternic cu întreaga atmosferă pe care o induce o noapte la cazinou. Așa cum ne putem da seama din numele pe care-l poartă, Prairie Knights Casino and Resort este cel mai izolat cazinou din America, aflându-se în completă pustietate, înconjurat de natura aspră din North Dakota. Acesta se află la o distanță mai mare de o oră de orice locație importantă, pe malul râului Missouri, în Fort Yates. Lucru ce îl face o atracție deosebit de spectaculoasă în sine, mai ales pentru cei care caută o perioadă de liniște și pace, în natură.

Partea specială pe care o oferă Prairie Knights Casino and Resort, după ce ai vizitat împrejurimile, constă în serviciile de casino care îți stau la dispoziție. Aici poți paria la jocurile de Blackjack, Craps și celelalte jocuri de masă atât de îndrăgite, sau te poți așeza la oricare dintre cele peste 700 de sloturi. Partea de resort vine cu 200 de camere de hotel, piscină și spa și ocazia de a te bucura de unul dintre cele peste 15 concerte impresionante ce se țin anual.

Desert Cave Hotel and Casino – Coober Peddy, Australia

Deșertul din Coober Peddy, în sudul Australiei dezvăluie unul dintre cele mai cool locuri în care poți paria la jocuri de noroc. Desert Cave Hotel and Casino se găsește în subteran, sub munții stâncoși ai deșertului, ceea ce conferă o atmosferă cu totul spectaculoasă. Te poți caza la una dintre cele 50 de camere luxoase ca mai apoi, să ai parte de o experiență VIP de gambling. Cazinoul, mic și el, dispune de sloturi și jocuri de masă într-un decor fascinant. Pereții stâncoși te vor purta de la restaurantul ce respectă perfect tema aleasă la piscină, în timp ce culoarea roșie prafuită o să-ți aducă norocul visat la mesele de joc.



The Rivers Casino, Des Plains, Illinois

Statul Illinois are regulații stricte când vine vorba de cazinouri – acestea se pot afla doar pe apă. Iar The Rivers Casino funcționează din 2008 în perfectă legalitate. Dar numele acestuia poate să fie ușor înșelător, cazinoul nefiind unul mobil, construit pe râu, practică obișnuită în zonă. The Rivers Casino se află pe lista noastră cu cele mai neobișnuite cazinouri din lume datorită inventivității de care a dat dovadă proprietarul acestuia. El este construit acolo unde se afla o mică mlaștină. Aceasta a fost umplută cu o cantitate anume de apă, pe bazele căreia, a fost, ridicat cazinoul care astăzi oferă sesiuni de joc de calitate, din centrul orașului.



Cazinoul din Esperanza Base, Hope Bay – Antartica

În mijlocul celui mai aspru climat cunoscut omului, de pe suprafața întregului glob, în cadrul stației de cercetare ce aparține unei echipe argentiniene, se află un cazinou. Datorită contextului care nu permite accesul vizitatorilor dar nici prezența unui număr mare de oameni care să populeze locul, cazinoul este mic și are scop de entertainment destinat mai degrabă cercetătorilor. Impresionant este faptul că, până și în cele mai grele condiții de viață, oamenii au găsit o cale de a se distra și relaxa în fața jocurilor de noroc.



Casino Goa

Și pentru că e timpul să ne întoarcem spre locuri mai calde și neapărat exotice, ce poate să fie mai captivant decât o experiență de cazinou, pe un yacht? Casino Goa operează de la bordul unuia dintre cele mai opulente yachturi din lume, ce oferă o experiență completă. Trecând ușor prin apele de safir, Casino Goa îți dă ocazia să te relaxezi în larg, cu o băutură fină în mână, în timp ce pariezi la jocurile de noroc preferate.

Macau Palace Casino – Macau

Acest cazinou, spre deosebire de celelalte cazinouri neobișnuite de pe lista noastră, este ușor de recunoscut. Arhitectura sa spectaculoasă este celebră în întreaga lume. Mai ales după ce a apărut în filmul The Man with the Golden Gun, din seria James Bond. Macau Palace Casino se încadrează printre celelalte cazinouri din listă pentru locația în care se află, prin unicitatea ei, ceea ce-l face un cazinou extrem de special, atractiv și fermecător de-a dreptul. Aflându-se pe apele mării, Macau Palace Casino este un cazinou mai degrabă micuț, cu 6 mese de baccarat, două pentru blackjack și alte două pentru dai-siu și sic bo. Adițional, jucătorii au acces și la o cameră dedicată sloturilor. Celelalte zone ale cazinoului plutitor sunt folosite pentru pariurile confidențiale, la care participă jucători VIP din toată lumea.



În timpul acestei călătorii imaginare, de la cele mai exotice mări la fascinanta Antartica, deșerturi arzătoare sau mijlocul pustietății din North Dakota, am descoperit cele mai intrigante cazinouri. Ce am aflat în plus, este că indiferent de condițiile oferite de locație, oamenii și-au hrănit întotdeauna atracția pentru jocurile de noroc și s-au bucurat de toate beneficiile pe care acestea le oferă.



