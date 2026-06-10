Corectarea unei suferințe severe

La scurt timp după ce s-a trezit din anestezie, echipa de medici a constatat un fenomen uimitor: băiatul devenise cu cinci centimetri mai înalt decât în momentul în care intrase în sala de operație.

Cazul, care a atras atenția comunității medicale, nu este rodul unei magii, ci rezultatul unei precizii chirurgicale de excepție. Dincolo de aspectul spectaculos al celor 5 centimetri câștigați „peste noapte”, în spatele acestei povești se ascunde corectarea unei suferințe severe care îi măcina tânărului coloana vertebrală.

Tânărul, pe nume Martin, a fost operat la Spitalul Universitar din Žilina, în cadrul secției de ortopedie pediatrică și spondilochirurgie. El suferea de boala Scheuermann, o afecțiune a coloanei vertebrale care determină curbarea excesivă a spatelui și poate provoca dureri și disconfort, potrivit Tnlive.sk.

Corectarea acestei deformări a adus un rezultat neașteptat. Înainte de procedură, Martin măsura 204 centimetri. După operația reușită și îndreptarea coloanei vertebrale, avea 209 centimetri.

Reprezentanții spitalului au precizat că operația a fost realizată de o echipă coordonată de medicul primar Juraj Popluhár, cu sprijinul unor specialiști din mai multe domenii, inclusiv fizioterapeuți.

Instituția a subliniat că tratează frecvent pacienți din diverse regiuni ale Slovaciei, fiecare caz fiind abordat individual, în funcție de complexitate.

Ce este boala Scheuermann

Mulți părinți își ceartă adesea copiii aflați la vârsta pubertății, cerându-le „să stea drepți” și punând spatele ușor cocoșat pe seama orelor lungi petrecute la birou sau pe telefon.

În realitate, în spatele unei posturi deficitare se poate ascunde o afecțiune medicală structurală numită boala Scheuermann. Netratată, aceasta modifică definitiv forma coloanei vertebrale.

Cunoscută în termeni medicali și sub denumirea de cifoză juvenilă Scheuermann, această boală reprezintă o tulburare de creștere a coloanei vertebrale care se instalează, de regulă, în perioada de creștere rapidă de la pubertate (între 10 și 15 ani).

Spre deosebire de o simplă postură neglijentă, care poate fi corectată prin voință și exercițiu, boala Scheuermann implică o deformare structurală a vertebrelor.

Dacă un adolescent cu o postură neglijentă își poate îndrepta complet spatele atunci când i se cere acest lucru, un copil care suferă de boala Scheuermann nu poate face fizic această îndreptare, deoarece vertebrele sale au deja o formă modificată.

Operația este considerată o ultimă opțiune. Se apelează la ea doar dacă deformarea este extrem de pronunțată, provoacă dureri insuportabile care nu cedează la alte tratamente sau dacă evoluția bolii amenință să afecteze funcția respiratorie ori neurologică a pacientului.



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