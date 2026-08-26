Momentul a fost filmat, iar imaginile au fost distribuite ulterior pe rețelele de socializare.

Animalul s-a apropiat de autoturism, iar la scurt timp a apucat bara din spate și a tras de aceasta până când a desprins-o. Incidentul ar fi avut loc sâmbătă, 22 august 2026.

Mașina îi aparține unui șofer din Cluj, care a rămas cu autoturismul avariat.

Martorii spun că cel mai probabil ar fi vorba despre o ursoaică, deoarece în apropiere se aflau puii săi, la câțiva metri, pe marginea drumului.

Șoferii mergeau încet pentru a observa animalele sălbatice.

Imaginile au fost distribuite rapid online și au atras sute de reacții și numeroase comentarii.

„Nu ai voie să oprești și să hrănești animalele sălbatice. Ăsta este prețul cu care plătește pentru o poză”, a scris cineva.

„Explică la asigurător asta”, e un alt comentariu.

„Așa se întâmplă când oprești la urși, nu știi la ce să te aștepți”, a adăugat altcineva.

Prezența urșilor în apropierea Transfăgărășanului este cunoscută de mai mulți ani. Autoritățile le recomandă șoferilor și turiștilor să nu oprească pentru a fotografia sau filma animalele sălbatice.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu le ofere hrană. Hrănirea urșilor îi poate determina să asocieze mașinile și oamenii cu sursele de hrană, ceea ce crește riscul unor incidente.

În 2026, controalele pe DN7C au fost intensificate tocmai pentru a limita astfel de situații.

În România, hrănirea urșilor aflați în libertate se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 10.000 și 30.000 de lei. Sancțiunile drastice au fost introduse pentru a preveni obișnuirea urșilor cu prezența umană și sursele de hrană de pe marginea drumurilor.

În România sunt de trei ori mai mulți decât pot adăposti pădurile.

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