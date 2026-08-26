Vica Blochina a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Victor Pițurcă, tatăl fiului ei, Edan. Vedeta susține că între ei apar în continuare tensiuni legate de bani și afirmă că antrenorul ar face diferențe financiare între copiii săi, lucru pe care, potrivit ei, Edan îl resimte.

Vica Blochina și Edan, fiul eiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 18

Vica Blochina, declarații despre relația actuală cu Victor Pițurcă

Vica Blochina a făcut noi declarații despre relația pe care o are în prezent cu Victor Pițurcă, tatăl fiului ei, Edan. Cei doi au avut, de-a lungul timpului, mai multe neînțelegeri, iar vedeta susține că problemele dintre ei au avut legătură, în principal, cu situația financiară a copilului.

În primii ani de viață, Edan a fost crescut de mama sa, iar în perioada adolescenței s-a mutat în casa tatălui său, pentru a avea parte și de prezența acestuia în viața lui. În prezent, tânărul locuiește cu Victor Pițurcă, însă păstrează o relație apropiată cu Vica Blochina.

Invitată să vorbească despre relația cu fostul partener, vedeta a declarat, într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, că și-ar dori ca Victor Pițurcă să își trateze copiii în mod egal din punct de vedere financiar. Potrivit acesteia, Edan ar resimți diferențele despre care vorbește.

Vica Blochina: „Nu ne înțelegem la bani niciodată”

Vica Blochina a afirmat că discuțiile dintre ea și Victor Pițurcă au avut, de-a lungul timpului, ca punct principal situația financiară a fiului lor. Vedeta susține că nu i-ar fi cerut bani pentru ea, iar procesele dintre ei ar fi avut legătură cu pensia alimentară a lui Edan.

„Nu ne înțelegem la bani niciodată. Problema la noi întotdeauna este pe parte financiară tot ce e legat de copil. Este foarte important pentru mine să nu facă diferențe între copii, deși el face diferențe. Băiatul simte, da. Ultima ceartă a noastră a fost tot din punctul acesta de vedere. Tot timpul au fost discuții financiare, deși niciodată nu am cerut niciun ban. Dacă m-am luptat în procese cu el, a fost pentru pensia alimentară”, a declarat Vica Blochina.

Declarațiile sale vin după mai multe neînțelegeri care au existat între cei doi de-a lungul anilor. Vica Blochina spune că, din punctul ei de vedere, este important ca Edan să nu simtă că este tratat diferit față de ceilalți copii ai tatălui său.

„Copilul a venit la mare cu 10 euro în buzunar”

Vica Blochina a povestit și despre un moment care a deranjat-o în ziua în care și-a sărbătorit ziua de naștere. Fiul ei, Edan, a mers pe litoral pentru a fi alături de mama sa, iar vedeta spune că a fost surprinsă de suma de bani pe care acesta o avea asupra lui.

Potrivit declarațiilor sale, tânărul, care este student, ar fi primit de la tatăl său doar 10 euro pentru această deplasare. „Copilul a venit la mare, la ziua mea. Copilul face facultate și a venit cu 10 euro în buzunar, pentru că atât a considerat el că trebuie să îi dea. Câteodată e foarte deranjant să vezi lucrurile acestea”, a declarat Vica Blochina.

Vedeta nu a oferit alte detalii despre ultima ceartă pe care ar fi avut-o cu Victor Pițurcă, însă a subliniat că neînțelegerile dintre ei au avut, în mod repetat, legătură cu aspectele financiare care îl privesc pe fiul lor.

Edan locuiește în prezent cu tatăl său

Edan a ales să locuiască, în această perioadă, în casa lui Victor Pițurcă. Decizia a venit după ce a crescut alături de mama sa în primii ani de viață, Vica Blochina considerând important ca fiul lor să aibă parte și de prezența tatălui în viața de zi cu zi.

Chiar dacă locuiește cu Victor Pițurcă, Edan are în continuare o relație apropiată cu mama lui și petrece timp alături de aceasta. Vica Blochina a vorbit în mai multe rânduri despre legătura strânsă pe care o are cu fiul său.

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