Teama principală a vedetei a fost legată de faptul că o emisiune de o asemenea anvergură pune concurenții sub o lupă uriașă, iar reacțiile nefiltrate ale publicului pot fi adesea dure. Cu toate acestea, atitudinea ei s-a schimbat radical atunci când fiica sa, Maya, și-a exprimat dorința intensă de a participa.

Mirela Retegan: „Nu am vrut să merg în Asia Express. Am refuzat ani la rând invitația”

Mirela Retegan a rememorat motivele pentru care a ezitat atât de mult timp înainte de a-și da acordul:

„Inițial, eu NU AM VRUT să merg în Asia Express. Nu găseam niciun motiv suficient de bun pentru a face asta. Aveam mai multe temeri iar una din ele era expunerea. Mi se părea că nici banii, nici notorietatea nu aveau cum să compenseze vizibilitatea la care mă supuneam singură. Așa că am refuzat ani la rând invitația, până anul trecut, când Maya mi-a spus că își dorește foarte mult să participe.”

Mirela Retegan și Maya la Asia Express (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Înainte de a accepta provocarea, prezentatoarea i-a prezentat fiicei sale toate riscurile pe care le presupune un reality show extrem, subliniind faptul că expunerea le va lăsa fără intimitate și fără posibilitatea de a-și controla reacțiile în momentele de tensiune.

Ce temeri a avut Mirela Retegan înainte de Asia Express

„Maya, ești conștientă că o să fim sub lupă? Că, după două zile, uiți că ești filmat și te porți așa cum ești? Că sunt reacții naturale, necontrolate? Riscăm asta? Noi nu suntem un cuplu tipic mamă-fiică. Oamenii se vor împărți: unii ne vor plăcea, alții ne vor urî. Unii vor fi de partea noastră, alții împotrivă. Iar cei care sunt împotrivă sunt mult mai vocali, mai virali și uneori agresivi. Vor spune tot felul de răutăți despre cum arătăm, cum vorbim sau tăcem, despre ce facem sau nu facem. O să ieșim total din zona noastră de confort și vom fi ca peștii într-un acvariu – oamenii se uită și fiecare înțelege ce poate”, i-a spus Mirela fiicei sale.

Argumentul decisiv care a determinat-o pe Mirela Retegan să își depășească temerile a venit chiar din partea Mayei. Aceasta i-a mărturisit că își dorește o experiență autentică în care să fie doar ele două, departe de proiectele profesionale, de angajați și de agitația cotidiană.

Mirela Retegan a cedat în fața fiicei sale, Maya

„Mama, noi două o să fim așa cum suntem de obicei. Și acum, unii oameni ne plac, alții nu. Eu nu merg acolo ca să mă placă sau să nu mă placă cineva. Vreau să trăiesc asta împreună cu tine. N-am fost niciodată într-o experiență fără angajații tăi, fără prietenii tăi, fără tot felul de oameni pe care tu ții neapărat să-i iei cu tine. Vreau să fim doar noi două, departe de toți cei care ți-ar putea distrage atenția,” a fost replica Mayei.

Sinceritatea Mayei, dar și sprijinul celor apropiați au convins-o în cele din urmă pe antreprenoare să facă pasul cel mare și să își asume provocarea pe Drumul Mătăsii. „Maya, Kuthy și Haiduc m-au convins. Și le mulțumesc. Am trăit cea mai tare experiență din viața mea și îmi asum toate consecințele”, a concluzionat Mirela Retegan.

Sezonul 9 Asia Express – Drumul Mătăsii începe pe 6 septembrie la Antena 1 și va fi prezentat de Irina Fodor.

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