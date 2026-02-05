Progresul cercetărilor privind colesterolul

Dr. Ann Marie Navar, cardiolog și profesor asociat la UT Southwestern Medical Center, care a condus cercetarea sponsorizată de Merck & Co. Inc., a declarat: „Mai puțin de jumătate dintre pacienții cu boală cardiovasculară aterosclerotică stabilită ating în prezent obiectivele privind colesterolul LDL. O terapie orală atât de eficientă are potențialul de a îmbunătăți dramatic capacitatea noastră de a preveni atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale la nivel de populație.”

De mai multe decenii, oamenii de știință au demonstrat că nivelurile ridicate de colesterol LDL contribuie la dezvoltarea bolilor cardiovasculare. Particulele de colesterol se depun în pereții arteriali, declanșând ateroscleroza, o condiție care poate duce la atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale. Reducerea nivelului de LDL reprezintă o strategie cheie în prevenirea acestor afecțiuni, conform cercetărilor anterioare.

Descoperirea receptorului LDL de pe celulele hepatice, realizată de laureații Premiului Nobel Michael Brown și Joseph Goldstein în cadrul UT Southwestern, a deschis calea pentru dezvoltarea statinelor – cele mai utilizate medicamente pentru scăderea colesterolului. Ulterior, un studiu condus de Helen Hobbs și Jonathan Cohen, desfășurat în cadrul Studiului Inimii din Dallas, a identificat o mutație genetică ce reduce producția proteinei PCSK9, crescând astfel numărul receptorilor LDL și accelerând eliminarea colesterolului din sânge.

Rolul enlicitidei și cum diferă de alte tratamente

Această descoperire a stat la baza dezvoltării unor noi medicamente, inclusiv a enlicitidei. Spre deosebire de tratamentele actuale, cum ar fi injecțiile cu anticorpi monoclonali (evolocumab și alirocumab) sau terapiile cu ARN interferent, enlicitida se administrează oral, o dată pe zi.

Medicamentul acționează prin legarea de proteina PCSK9 în fluxul sanguin, reducând semnificativ nivelurile de LDL.

Rezultatele studiului clinic

Studiul de fază III a implicat 2.909 pacienți cu ateroscleroză sau cu risc crescut de boli cardiovasculare. Două treimi dintre participanți au primit enlicitidă, iar restul un placebo. Chiar dacă majoritatea pacienților luau deja statine, nivelul mediu de colesterol LDL a fost de 96 mg/dl – mult peste pragurile recomandate de 70 mg/dl pentru pacienții cu ateroscleroză și 55 mg/dl pentru cei cu risc cardiovascular crescut.

După 24 de săptămâni, rezultatele au arătat o reducere medie de 60% a nivelului de colesterol LDL la pacienții care au luat enlicitidă, comparativ cu grupul placebo. Medicamentul a scăzut, de asemenea, alte tipuri de lipide asociate cu riscul cardiovascular, precum colesterolul non-HDL, apolipoproteina B și lipoproteina (a). Efectele s-au menținut constante pe o perioadă de un an, iar Dr. Navar a subliniat: „Aceste reduceri ale colesterolului LDL sunt, de departe, cele mai mari pe care le-am obținut vreodată cu un medicament oral de la dezvoltarea statinelor.”

Colesterolul este o substanță esențială pentru organismul uman, însă nivelurile ridicate pot crește riscul apariției de boli cardiovasculare, dar și afecțiuni în sfera neurologică. După cum probabil știi, este ușor să consumi alimente care cresc colesterolul, însă la fel de simplu poți să-ți schimbi alimentația. Și asta, nu doar pentru a putea menține un nivel optim de costerol, ci și pentru a îmbunătăți compoziția grăsimilor sănătoase din organism. Există și o serie de alimente care pot reduce nivelul de colesterol.

