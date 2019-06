Pelerinaj spre Tărâmul Făgăduinței – la tariful accesibil de 459 euro! (PUBLICITATE)

Cei mai mulți dintre turiștii care ajung în Israel sunt pelerini care vor să calce pe urmele Mântuitorului, parcurgând Via Dolorosa din Cetatea Sfântă a Ierusalimului sau pornind spre locuri ca Nazaret, Bethleem, Masada, Cana Galileii și Capernaum. Pornește într-o călătorie de suflet în Israel, alături de Europa Travel, prin care vei reface cele mai importante trasee biblice. Rezervă circuitul de 5 zile până la 21 iunie, la tariful special de 459 euro, și primești Bonus excursia La Hozeva și Mănăstirea Sfântul Sava!

Principalele situri religioase ale Israelului

Este destul de greu să faci un top al celor mai fascinante locuri pe care merită să le descoperi în Țara Sfântă, însă în circuitul de la Europa Travel vei reuși să bifezi mare parte dintre orașele-monument ale Israelului.

În prima parte a călătoriei vei putea descoperi locuri cosmopolite precum Tel Aviv, un centru cultural și tineresc, remarcabil prin cetatea veche Jaffa, promenada înțesată de palmieri de la Mediterană și exclusivistul Bulevard Rothschild (aici vei găsi cea mai mare concentrare de clădiri în stil bauhaus din lume). Continuă cu Haifa, acolo unde se află Templul cu impresionantele grădini terasate ale Religiei Bahai, aflate pe Muntele Carmel.

Începe pelerinajul cu Nazaret, orașul strâns legat de viața lui Isus, unde te vei regăsi spiritual la Biserica Bunei Vestiri, ridicată pe locul izvorului Fecioarei Maria și la Biserica Sfântul Gavril. Nazaret reprezintă un punct excelent de plecare spre Cana Galileii, parcurgând întregul drum al minunilor săvârșite de Hristos. Prima oprire va fi la Biserica Minunilor și la Casa Nunții (unde apa a fost transformată în vin), și continuând cu Tabgha (unde s-au înmulțit pâinile și peștii).

Locuri sacre de neratat!

Capernaum, așa numita „Cetate a lui Isus”, nu putea lipsi din itinerariul tău, acesta fiind locul unde Mântuitorul s-a retras după ce a plecat din orașul Nazaret. Vizitează aici și și unde vei ruinele unei vechi Sinagogi albe, unde a propăvăduit Fiul Domnului. Urcă pe Muntele Fericirilor, acolo unde Apostolii au ascultat pentru prima dată predicile despre fericiri, și bucură-te de o plimbare cu barca pe apele Mării Galileii, din Tiberias.

Orice pelerin care vine în Israel trebuie să se reculeagă și la Mănăstirea Sfântul Sava și la Mănăstirea Sfântului Teodosie cel Mare, aflate în Deșertul Iudeii. Pe drumul spre Ierihon (cel mai vechi oraș din lume) vei vizita opțional Mănăstirea Hozeva aflată pe o coastă abruptă a Văii Wadi Kelt. Apoi poți pătrunde în apele sfinte ale Botezului în locul unde râul Iordan părăsește Marea Galileii.

Ultima parte a circuitului este dedicată descoperirii capitalei religioase, Ierusalim, unde cele trei mari religii monoteiste ale lumii se întâlnesc: iudaismul, islamismul și creștinismul. Vizitează în Orașul Păcii, Biserica Sfântului Mormânt, Domul Stâncii – de unde Mohamed s-a înălțat la cer, Zidul Plângerii – cel mai sacru loc de pelerinaj al evreilor.

Poți urca apoi pe Muntele Măslinilor la Mănăstirea Tatăl Nostru (unde apostolii au învățat cea mai puternică rugăciune din toate timpurile) și la Mănăstirea Înălțării Domnului. În plus, la mică distanță vei găsi și Grădina Ghetsimani, cu Biserica Tuturor Națiunilor ce a fost clădită fix pe locul unde Hristos s-a rugat Tatălui Ceresc, în ultima noapte înainte de a fi vândut.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

