Surpriză de proporții pentru turiștii din Vama Veche

Dincolo de distracție, de soarele arzător și de „marea albastră” turiștii care ajung în Vama Veche anul acesta mai au parte de o surpriză plăcută. Protagonista este o pisică ce stă la intrarea într-un magazin alimentar.

Felina a devenit o adevărată atracție pentru turiști în momentul în care oamenii au văzut că felina le „spune” care este plicul ei preferat, iar mai apoi îi conduce direct la raft unde, dintr-o singură privire, îi convinge să îl cumpere pentru ea. Nu știm dacă a rezistat cineva până acum „rugăminților” felinei, însă categoric au fost și persoane care s-au lăsat convinse încă de la primul „miau”.

Cum îi conduce pisica pe turiști direct la raful cu mâncare de animale

Pisica cu dungi de „tigrișor” și blana albă îi întâmpină pe trecători încă de la intrare în magazin. Felina începe întâi prin clasicul „salut” și le spune miau, iar mai apoi începe să meargă printre rafturi, traversând tot chioșcul.

Când ajunge la raftul cu mâncare pentru animale, pisica se ridică în două lăbuțe, se sprijină de raft și indică cu boticul fix plicul de hrană pe care îl vrea.

După ce turista a luat plicul de la raft, pisica a condus-o afară, exact în locul în care obișnuiește să își fiecare masă și hrana ei preferată. Momentul a fost filmat, iar felina a fost recompensată pe măsură pentru că le-a adus zâmbetul pe buze turiștilor.

Pisicile sunt considerate animale foarte inteligente

Felinele sunt considerate animale foarte inteligente, cu o capacitate de învățare și înțelegere semnificativă.

Studiile recente arată că pisicile pot învăța rapid cuvinte și pot face corelații între chipuri și nume, unele fiind chiar mai inteligente decât bebelușii la anumite teste cognitive. Ele au un cortex cerebral cu aproximativ 300 de milioane de neuroni, ceea ce le conferă capacitatea de a planifica și rezolva probleme, iar structura creierului lor este similară în proporție mare cu cea a oamenilor.

În comparație cu câinii, pisicile sunt mai independente și pot prefera să rezolve singure problemele decât să ceară ajutor, ceea ce arată o altă formă de inteligență. Totuși, câinii au mai mulți neuroni în cortexul cerebral, ceea ce indică un potențial mai mare pentru comportament complex.

Forme de inteligență la pisici

Capacitatea de asociere între cuvinte și imagini sau fețe umane.

Independență în rezolvarea problemelor fără asistență.

Capacitate de a învăța obiceiuri bune și rele.

Structura cerebrală și numărul de neuroni favorizează planificarea și memoria.

Nu trebuie să uităm nici de faptul că pisicile reușesc aproape întotdeauna să cadă în picioare. Descrisă drept „un reflex de redresare”, această caracteristică, alături de flexibilitate și de agilitate, reprezintă adaptări evolutive, care le-au permis micuțelor feline să supraviețuiască în mediul natural.

Inteligența la pisici față de alte animale

Pisicile au un număr semnificativ de neuroni, mai mult decât câinii, în unele studii, dar altele arată că totuși câinii au un număr mai mare de neuroni în cortex.

Inteligența pisicilor este diferită de a câinilor, fiind mai orientată spre independență și autoguvernare.

Câți turiști au vizitat Vama Veche în 2024

În stațiunea Vama Veche din România, conform datelor oficiale, în sezonul estival din 2024 au fost înregistrate circa 500 de turiști pe zi, ceea ce în total pe perioada sezonului de vară reprezintă aproximativ 52.000 de turiști în comuna Limanu (din care face parte și Vama Veche). Totuși, primarul comunei Limanu estimează că numărul real de turiști este de cel puțin trei ori mai mare decât cel oficial, adică în jur de 150.000 turist anual în sezonul estival.

De asemenea, în perioadele de mini-vacanțe, cum ar fi 1 Mai 2025, în Vama Veche au fost așteptați și aproximativ 18.000 de turiști doar pentru câteva zile, ceea ce susține popularitatea tot mai mare a stațiunii.

