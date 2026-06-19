Plaja Bolata se află la mai puțin de 60 km de România

Golful Bolata este extrem de accesibil pentru români, poziționându-se la doar 57 de kilometri distanță de punctul de frontieră Vama Veche. Drumul auto din România urmează traseul Durankulak – Ezerets – Șabla – Gorun – Kavarna, unde se virează la stânga spre Balgarevo.

Dacă pleci direct din București, traseul măsoară în jur de 322 de kilometri via Autostrada Soarelui (A2) și ieșirea prin Vama Veche.

„Golful Bolata este un colț de rai. Acest loc este liniștit și perfect pentru a te deconecta și a te relaxa. Chiar dacă plaja este sălbatică, este foarte curată, iar nisipul este fin”, povestește o turistă pe TripAdvisor.

Plaja sălbatică aflată la doar o oră de Constanța, cu nisip fin și ape turcoaz ca în Grecia: „Este un colț de rai”
Infografic hartă realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Ce poți vedea în Golful Bolata

Golful Bolata nu este doar o simplă fâșie de nisip, ci o destinație încărcată de biodiversitate și istorie, fiind parte integrantă din Rezervația Naturală Kaliakra.

Situat la doar 3 kilometri nord de faimosul Cap Kaliakra, golful oferă un peisaj unic pe litoralul Mării Negre:

  • Relief spectaculos: Plaja în formă de semicerc aproape perfect este încadrată de stânci înalte, de o culoare cărămizie stridentă, iar un mic râu local se varsă direct în apele mării.
  • Așezări străvechi și ruine comuniste: În peșterile din jurul golfului au fost descoperite urme ale unor așezări umane care datează încă din secolul al IV-lea. Mai mult, tot aici a funcționat o bază militară secretă în perioada comunismului, ale cărei clădiri abandonate pot fi explorate și astăzi de turiști.
  • Faună protejată: Fiind o zonă ecologică protejată, Golful Bolata este unul dintre cele mai bune puncte de pe litoral unde poți observa delfini înotând aproape de țărm. Dacă ești pasionat de natură, poți zări aici exemplare rare de pescăraș albastru, stârc cenușiu sau rață moțată.
Vedere aeriană a plajei mici din golful Bolata, de la Marea Neagră, în Bulgaria, lângă VarnaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Nisip fin, parcare și starea drumului spre plaja Bolata

Deși vorbim despre o plajă sălbatică situată într-o rezervație naturală, popularitatea sa a crescut masiv. Pentru a te bucura din plin de experiență și pentru a evita surprizele neplăcute, este important să ții cont de câteva detalii logistice.

Accesul și capcanele drumului

Pentru a ajunge la plajă, traseul trece prin localitatea Balgarevo, de unde mai ai de condus aproximativ 10 minute. Totuși, drumul secundar care coboară din strada principală direct spre golf se află într-o stare destul de proastă.

Se recomandă prudență maximă și viteză redusă, în special dacă conduci un autoturism cu garda joasă. La destinație există două zone de parcare, cea din partea stângă (cum privești marea) fiind considerată mai spațioasă.

Condițiile de plajă

Nisipul din golf este extrem de fin, iar apa este recunoscută ca fiind foarte curată. Intrarea în mare este preponderent lină, aspect ideal pentru familii, însă devine mai abruptă în partea dreaptă a golfului.

În mod normal, Bolata este o plajă complet neamenajată, lipsită de șezlonguri, umbrele sau salvamari. Deși în plin sezon (iulie-august) mai apar ocazional chioșcuri mobile cu băuturi și înghețată, este de preferat să vii complet pregătit de acasă cu o umbrelă de soare și o ladă frigorifică cu alimente și apă.

De asemenea, evită orele prânzului în lunile iulie și august dacă vrei să scapi de aglomerație; lunile de început de sezon, precum iunie, oferă apusuri spectaculoase și o plajă liberă.

Vedere de jos a plajei mici din golful Bolata, de la Marea Neagră, în Bulgaria, lângă VarnaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Cum obții fotografii perfecte și ce să eviți

Dacă vrei să surprinzi imagini cu adevărat spectaculoase pentru rețelele de socializare, secretul este să nu faci poze de la nivelul nisipului. Cele mai reușite cadre, care scot în evidență semicercul perfect al golfului, se surprind de pe dealul stâncos aflat în spatele plajei sau cu ajutorul unei drone.

De asemenea, te poți plimba pe digurile laterale de piatră, însă autoritățile avertizează turiștii să nu se aventureze în capetele acestora pentru a sări în mare, existând un risc ridicat de accidentare din cauza stâncilor submerse.

 
 @simeona.g Bolata Beach ⛱️ Black sea, Bulgaria 🇧🇬  One of the most beautiful beaches in Bulgaria, especially from above. 📍 Bolata Beach is located in Kaliakra Natural Reserve, near the city of Kavarna. It's one of the best places to visit in Northern Bulgaria. Near the beach to the right, you can find stone steps leading to a short hike above the area, from where you can see these beautiful panoramas. Would you visit this place? 😍 📸: @Dave.dng 🔥 #travel #bulgaria #visitbulgaria  #опознайбългария #красивабългария #обичамбългария #болата #българия🇧🇬 #tiktokbulgaria #тиктокбългария #северночерноморие #каварна ♬ Onset Music Group (Asibe Happy) - Yussuf El Issaoui

Atracții turistice din zona Golfului Bolata

Odată ajunși în zonă, turiștii români pot îmbina o zi de plajă cu vizitarea unor obiective extrem de faimoase, situate la o aruncătură de băț de golf.

Capul Kaliakra, la 3 kilometri km de Golfului Bolata

Este cel mai apropiat punct de interes și face parte din aceeași rezervație ecologică protejată. Șoferii au de parcurs o distanță nesemnificativă pentru a ajunge pe această limbă spectaculoasă de stâncă, lungă de doi kilometri, care înaintează direct în valurile Mării Negre.

Aici pot fi explorate ruinele unei cetăți medievale, iar la finalul plimbării se poate lua masa la restaurantul panoramic din zonă.

Ferma de Midii Dalboka, la 10 km distanță de Golful Bolata

Situată tot în vecinătatea imediată a golfului, pe drumul de întoarcere spre Balgarevo, această locație este considerată un popas gastronomic obligatoriu.

Este locul ideal în care te poți opri dacă ți se face foame după o zi de plajă, însă este important de reținut că, în plin sezon estival, este nevoie de o rezervare din timp pentru a prinde o masă liberă la malul mării.

Orașul Kavarna, la 14,2 km distanță de Golful Bolata și Balcicul, la 35,5 km

Orașul Kavarna se află la o distanță de doar 14,2 kilometri de golf, ceea ce înseamnă un drum de aproximativ 20 de minute cu autoturismul. Deși este o stațiune liniștită, este perfectă pentru o oprire scurtă la muzeele și bisericile locale.

Ceva mai departe, la 35,5 kilometri (aproximativ 35 de minute de mers), se poziționează Balcic. Aceasta este o destinație istorică majoră pentru români, renumită la nivel internațional pentru Castelul și Grădina Botanică construite la dorința Reginei Maria a României.

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