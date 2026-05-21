Angajații au aflat prin e-mail că au fost concediați

Meta a concediat 8.000 de angajați, echivalentul a 10% din forța sa de muncă, în timp ce compania accelerează transformarea într-o firmă axată pe inteligență artificială, potrivit New York Times.

În ultimele săptămâni, atmosfera din companie a devenit tensionată. În aprilie, angajații au fost informați că urmează concedieri masive pe 20 mai, iar luni au aflat că alți 7.000 de salariați vor fi redistribuiți către noi proiecte de inteligență artificială.

Concedierile au început în Singapore, unde angajații au primit e-mailurile de disponibilizare la ora 4 dimineața, ora locală. În Marea Britanie, SUA și alte țări, notificările au fost trimise miercuri dimineață.

Într-o notă adresată angajaților, Mark Zuckerberg și-a exprimat recunoștința față de cei care au fost concediați pentru munca depusă și s-a arătat optimist în privința eforturilor companiei în domeniul inteligenței artificiale. El a precizat că nu se preconizează alte concedieri la nivel de companie în acest an. „Succesul nu este garantat. Inteligența artificială este cea mai importantă tehnologie a vieții noastre. Companiile care sunt în fruntea acestui domeniu vor defini următoarea generație”, a scris Zuckerberg.

Mulți angajați au început să își trimită mesaje și să verifice directoarele interne pentru a vedea cine a fost concediat. Pe forumurile interne ale companiei, sute de persoane au reacționat folosind emoji-uri cu salată, o formă simbolică de a spune „salut” colegilor care plecau. Potrivit unor surse citate de The New York Times, cel puțin o persoană angajată în ultima lună a fost concediată.

Proteste față de monitorizarea prin AI

Birourile Meta au fost aproape goale miercuri, după ce directoarea de resurse umane, Janelle Gale, le-a cerut angajaților să lucreze de acasă.

În sediile companiei au apărut afișe cu o petiție împotriva noului program Meta de monitorizare a datelor angajaților pentru antrenarea sistemelor AI.

Până acum, peste 1.000 de angajați au semnat petiția.

Unii salariați au început chiar să strângă gustări gratuite și încărcătoare de laptop din birouri, de teamă că își vor pierde locul de muncă până la finalul săptămânii.

Meta investește sute de miliarde în inteligență artificială

Mark Zuckerberg a declarat în repetate rânduri că viitorul companiei depinde de inteligența artificială și că obiectivul său este dezvoltarea unei „superinteligențe”.

Meta a anunțat că va investi între 125 și 145 de miliarde de dolari în 2026, de peste două ori mai mult decât în 2025, mare parte din sumă fiind destinată infrastructurii AI.

Cu toate acestea, transformarea companiei dintr-o rețea socială într-o firmă „AI-first” provoacă anxietate și nemulțumire în rândul angajaților. Potrivit unor actuali și foști salariați, mulți sunt frustrați de faptul că Meta raportează venituri-record, în timp ce reduce masiv personalul.

„AI este un tren scăpat de sub control”

Mack Ward, inginer software la Meta, a publicat un mesaj intern apreciat de peste 2.000 de colegi.

„AI este un tren scăpat de sub control, dar viitorul nu este încă decis. Nu este prea târziu să încetinim și să ne gândim cum vrem, ca societate, să gestionăm toate acestea”, a scris el.

Și directorul tehnologic al Meta, Andrew Bosworth, a recunoscut tensiunile din companie.

„Există un număr uriaș de angajați care simt anxietate în legătură cu viitorul lor. Totul este rău. Nu voi încerca să cosmetizez situația”, a spus acesta într-o sesiune internă de întrebări și răspunsuri.

O nouă echipă AI și mai puțini manageri

În paralel, Meta a început să transfere sute de angajați într-o nouă divizie numită Applied A.I. and Engineering, condusă de vicepreședintele de inginerie Maher Saba.

Noua echipă are deja aproximativ 2.000 de angajați și va utiliza datele colectate prin programul de monitorizare internă pentru dezvoltarea unor noi instrumente AI. Structura diviziei va avea mai puține niveluri de management, fiecare manager urmând să coordoneze aproximativ 50 de persoane.

Compania le-a transmis angajaților că participarea la proiect este obligatorie și reprezintă „o inițiativă prioritară directă a lui Mark Zuckerberg”.

Luna trecută și gigantul IT Oracle a declanșat un val de concedieri la nivel global, mii de angajați fiind anunțați printr-un e-mail trimis la ora 6 dimineața că aceea este ultima lor zi de muncă.