În același timp, a fost o creație a „paşoptismului cultural”, un artist care a transformat literatura în profesia ideală și care a investit în aceasta cele mai profunde sentimente pe care le-a produs talentul său incontestabil. Putem afirma, fără teama de a greși, că Vasile Alecsandri a fost primul scriitor autohton complet, a cărei operă este demnă de a fi luată în seamă în toate cele trei compartimente ale literaturii – poezie, teatru şi proză. Poetul ne-a lăsat moștenire versuri de mare valoare literară.

Cine a fost Vasile Alecsandri

Vasile Alecsandri s-a născut la 21 iulie 1821, în Bacău, dată care a fost făcut cunoscută chiar de către poet și care a fost acceptată de unii istorici literari (alte surse menţionează 1818 sau 1819). Era unul dintre cei trei copii ai medelnicerului Vasile Alecsandri şi ai Elenei (născută Cozoni), fiica unui grec românizat. Părinții lui erau oameni cu stare şi deschiși la minte, astfel că viitorul poet a avut parte de o educație aleasă, asemenea celorlalţi doi copii. Sora lui, Catinca, avea să se mărite cu boierul și omul politic Constantin Rolla, militant înfocat pentru Unirea Principatelor Române de la 1859. Iancu era fratele mai mic al lui Vasile, cel care avea să devină locotenent-colonel şi literat. Alecsandri și-a petrecut copilăria la Iași și la Mircești, acolo unde tatăl lui deținea o moșie. De altfel, el a revenit și a locuit aici pe întreaga durată a vieții sale, până când a trecut la cele veșnice, la 22 august 1890.

Recomandări Moscova susține că Kremlinul a fost atacat de drone ucrainene, Kievul neagă implicarea. Imagini cu fum ieșind din palat

La fel ca Mihail Kogălniceanu, Alecsandri a început învăţătura cu un dascăl grec, apoi cu dascălul maramureşean Gherman Vida (1827-1828), după care a trecut la pensionul francez al lui Victor Cuenim (1828). Aici a studiat alături de Kogălniceanu și de Matei Millo, actorul de care l-a legat o mare prietenie și pentru care a scris „Chirițele” și o mare parte din „Cânticelele comice”.

În 1834 a plecat la studii, la Paris, unde și-a luat, în octombrie 1835, bacalaureatul în litere. În 1836 s-a înscris la Facultatea de Drept, pe care a abandonat-o în anul următor.

Implicarea în revoluția pașoptistă, exilul și activitatea unionistă

Vasile Alecsandri a revenit în Moldova unde a participat la toate iniţiativele tovarăşilor săi de generaţie. A fost director al teatrului din Iaşi alături de C. Negruzzi şi M. Kogălniceanu (1840-1842), a devenit colaborator la „Dacia literară” (1840) şi la „Propăşirea” și a fost redactor şi proprietar al revistei „România literară” (1855). A participant la mişcarea revoluţionară de la 1848 din Moldova și a redactat unul dintre documentele programatice, denumit „Protestaţie în numele Moldovei, a Omenirei şi a lui Dumnezeu”.

După înfrângerea mişcării paşoptiste a petrecut un an de exil în Franţa (1848-1849), iar împreună cu Alecu Russo şi Nicolae Bălcescu înfiinţează revista „România viitoare”, susţinând cauza unionistă a românilor. De asemenea, în perioada exilului, a călătorit foarte mult în străinătate şi acumulează o vastă experienţă diplomatică. Revenit în ţară din exil, se implică în lupta pentru realizarea Unirii Principatelor Române. În 1857 este ales deputat de Bacău în Divanul ad-hoc al Moldovei şi membru al Comitetului Central al Unirii de la Iaşi. Anul următor este ales membru în Adunarea Electivă a Moldovei. În 1859 a fost numit ministru al afacerilor externe, fiind trimis în Franța, Anglia și Piemont pentru a pleda în favoarea recunoașterii pe plan internațional a „micii Uniri”.

Recomandări Autorul canadian Jordan Peterson, în România: „Astăzi, un parlamentar mi-a spus că 70% din legi sunt elaborate la Bruxelles. O idee foarte proastă”

Activitatea literară a lui Vasile Alecsandri

Vasile Alecsandri a debutat ca prozator în 1840 cu „Buchetiera de la Florenţa”, care a fot publicată în paginile „Daciei literare”. Ca dramaturg, el și-a făcut debutul cu „Farmazonul din Hârlău”, piesă care a fost jucată pe scena teatrului ieşean la 18 noiembrie 1841. Creaţia sa din perioada Revoluţiei de la 1848 a avut un pronunţat caracter militant.

A scris şi poezii cu un puternic suflu mobilizator, iar poezia „Către români”, care mai târziu a primit titlul „Deşteptarea României”, a circulat pe foi volante. De asemenea, o primă versiune a „Horei Unirii” datează chiar din 1848, aceasta fiind publicată în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”. În 1852-1853 îi apar, la Iaşi, două culegeri de poezii populare „Poezii poporale, Balade (Cântice bătrâneşti) adunate şi îndreptate”. În 1853 avea să apară volumul de versuri „Doine şi Lăcrimioare”. De asemenea, el a publicat în „Convorbiri Literare” ciclul „Pasteluri” (1868-1869), în timp ce volumul „Ostaşii noştri” a fost tipărit în 1878. Noi am făcut o selecție cu cele mai frumoase poezii scrise de Vasile Alecsandri pe care ți le prezentăm în cele ce urmează (Sursa: Povești-pentru-copii.com).

Recomandări Al doilea om din Ministerul Sănătății n-a venit nici cu mandat la procesul fostului său spital în cazul bebelușilor morți din cauza infecțiilor. A cerut să fie audiat „în iulie-august”

Vasile Alecsandri – poezii de dragoste

1 Mai

Acea zi mult frumoasă, cea zi de neu

Când pentru-ntâia oară amorul înfocat

Ne-a strâns la sânu-i dulce cu-o dulce-mbrăţişare

Şi a depus pe frunte-ţi întâiul sărutat!

Acea zi mult iubită, când tu, prin o minune,

Mi-ai dat reînviere l-al dragostei altar,

Din suvenirul nostru în veci nu va apune,

Căci ea a fost hotarul trecutului amar!

Ea se împodobise cu-al primăverii soare

Şi se-ngâna voioasă cu frumuseţea ta,

Dar tu-mi păreai mai dulce şi mai încântătoare

Decât chiar primăvara care ne încânta.

O! cât erai atunce de albă şi frumoasă,

Când dorul tău, în ceruri zburând cu-al meu suspin,

A izvorât în ochii-ţi o rouă luminoasă

Şi te-a plecat pe sânu-mi ca floarea unui crin!

O singură minută a mea ş-a ta fiinţă

S-au întrunit în raiul fierbintei sărutări,

Dar din acea minută cereasca Providenţa

Ar face-o veşnicie de scumpe desfătări!

Atât era de mare a noastră fericire,

Că dacă moartea crudă, văzând cât ne iubim,

Voia atunci să curme a noastră vieţuire

Am fi murit ferice, făr-a şti că murim!

Cinel-cinel

Păstorul zise: „Cinel-cinel,

Copilei june de lângă el.

Două steluţe cu raze line

Lasat-au cerul plin de lumine

Şi pe-a ta frunte ele-au căzut.

Ghici, drăguliţă, că le sărut”.

Nu ghici-ndatâ

Gingaşa fatâ

Şi pe ochi dulce fu sărutată.

Păstorul zise încă: „Cinel,

Copilei blânde de lângă el.

O vezi închisă, rumenă floare,

Cum se deschide, vezi lăcrimioare,

Şi pe-a ta faţâ ea s-a născut.

Ghici, drăguliţă, că o sărut”.

Nu ghici-ndatâ

Vesela fatâ

Şi pe guriţâ fu sărutată.

Păstorul zise iară: „Cinel,

Copilei mândre de lângă el.

Albe, rotunde, două-aripioare

Ne-ncetat saltă, la cer să zboare,

Şi tu-n robie le-ai tot ţinut.

Ghici, drăguliţă, că le sărut”.

Nu ghici-ndatâ

Rumena fatâ

Şi pe sân fraged fu sărutată.

Gondoleta

Cu Niniţa-n gondoletă

Când mă primblu-ncetişor,

Trecătorul din Piaţetă

Ne priveşte-oftând de dor,

Atunci cerul se-nsenină,

Lucind vesel l-amândoi,

Ş-Adriatica s-alină,

Se alină pentru noi.

În laguna de ne place

A pluti pe-a marei val,

Pentru noi Siroco tace

Pe-a lui Lido verde mal,

Şi sub lunga să lopată

Gondoleta saltă lin,

Cu Niniţa legănată

Legănată pe-al meu sân.

Mână vesel, lopătare,

De la Lido la San-Marc.

Ia de-alung Canalul Mare

Ce se-ndoaie ca un arc.

Mergi cât draga mea Niniţa,

Stând la peptu-mi înfocat,

Mi-a dat dulcea să guriţă,

Mi-a dat dulce sărutat.

Cât va fi în ceruri luna,

Cât va fi senin pe cer,

La Gindeca, spre lagună,

Zbori, voinice gondolier.

Du-ne, Toni,-n liniştire

Pân’ ce, stând gondola ta,

Viaţa noastră de iubire

Cu iubire va-nceta!

Romanță de toamnă

De-aș fi-n a tinereții floare,

Când toate zilele sunt bune,

Pe când din inima cu soare

În veci lumina nu apune,

Multe-aş avea în taină-a-ţi spune

Ca să devii tu gânditoare.

De-aş fi ce-am fost pe lume-odată,

Privind în faţă viitorul,

Când mă-ndrăgeam de orice fată

Ce-mi părea soră cu amorul,

Aş deștepta în tine dorul

Cu-a mea cântare înfocată.

Dar nu-s în floarea tinereții,

Şi nu-ndrăznesc nimic a-ţi zice!

Mergi dar, copilă,-n calea vieţii

Întâmpinând zâmbiri amice.

Eu te-oi privi oftând, ferice,

Răpit de farmecul frumuseţii.

Şi însă de-ai vrea să ai parte…

Dar ce zic? Timpul ne desparte.

Tu eşti sosind, eu în plecare,

A ziorilor vie lucire

Nu poate, ah! avea-ntâlnire

Cu-apusul palid ce dispare!

Descoperă cele mai frumoase poezii de dragoste!



Vasile Alecsandri – poezii patriotice

15 mai 1848

Fraților, nădejde bună! fiți cu toți în veselie!

Cerul însuși ocrotește scumpa noastră Românie!

Azi e ziua de-nviere a românului popor,

Care singur îşi urzește dulce, mândru viitor.

Priviţi cerul cum se-ntinde ca o mare-nseninată;

Priviţi soarele ce-aruncă o lumină înflăcărată;

Priviţi vaile-nflorite, codrii, munţii înverziţi!

Cerul, soarele, pământul astăzi sunt împodobiţi;

Căci e ziua mult dorită, căci e zâna mult măreaţă,

Unde falnic se ridică România îndrăzneaţă!

Fraţilor, nădejde bună! azi, sub cerul fără nori,

Libertatea, România se-ntâlnesc pe câmpi de flori

S-innoiesc în faţa lumei a lor vecinică-nfrăţire

Dup-o lungă, dureroasă şi fatală despărţire.

Fraţilor, nădejde bună! Viitorul ce urziţi

Va fi vrednic de trecutul a strămoşilor slăviţi!

Bărbăţia şi unirea între voi de-acum domnească,

Şi strigaţi în libertate: România să trăiască!

Hora Unirii

Hai să dăm mână cu mână

Cei cu inimă română,

Să-nvârtim hora frăţiei

Pe pământul României!

Iarba rea din holde piară!

Piară duşmănia-n ţară!

Între noi să nu mai fie

Decât flori şi omenie!

Măi muntene, măi vecine,

Vină să te prinzi cu mine

Şi la viaţă cu unire,

Şi la moarte cu-nfrăţire!

Unde-i unul, nu-i putere

La nevoi şi la durere.

Unde-s doi, puterea creşte

Şi duşmanul nu sporeşte!

Amândoi suntem de-o mamă,

De-o făptură şi de-o seamă,

Ca doi brazi într-o tulpină,

Ca doi ochi într-o lumină.

Amândoi avem un nume,

Amândoi o soartă-n lume.

Eu ţi-s frate, tu mi-eşti frate,

În noi doi un suflet bate!

Vin’ la Milcov cu grăbire

Să-l secăm dintr-o sorbire,

Ca să treacă drumul mare

Peste-a noastre vechi hotare,

Şi să vadă sfântul soare

Într-o zi de sărbătoare

Hora noastră cea frăţească

Pe câmpia românească!

Deșteptarea României

Voi ce stați în adormire, voi ce staţi în nemișcare,

N-auziţi prin somnul vostru acel glas triumfător,

Ce se-nalţă pân’ la ceruri din a lumii deșteptare,

Ca o lungă salutare

Cătr-un falnic viitor?

Nu simţiţi inima voastră că tresare şi se bate?

Nu simţiţi în pieptul vostru un dor sfânt şi românesc

La cel glas de înviere, la cel glas de libertate

Ce pătrunde şi răzbate

Orice suflet omenesc?

Iată! lumea se deşteaptă din adânca-i letargie!

Ea păşeşte cu pas mare cătr-un ţel de mult dorit.

Ah! treziţi-vă ca dânsa, fraţii mei de Românie!

Sculaţi toţi cu bărbăţie,

Ziua vieţii a sosit!

Libertatea-n faţa lumii a aprins un mândru soare,

Ş-acum neamurile toate către dânsul aţintesc

Ca un cârd de vulturi ageri ce cu-aripi mântuitoare

Se cerc vesel ca să zboare

Către soarele ceresc!

Numai tu, popor române, să zaci vecinic în orbire?

Numai tu să fii nevrednic de-acest timp reformator?

Numai tu să nu iei parte la obşteasca înfrăţire,

La obşteasca fericire,

La obştescul viitor?

Până când să creadă lumea, o! copii de Românie!

C-orice dor de libertate a pierit, s-a stins din voi?

Până când să ne tot plece cruda, oarba tiranie

Şi la caru-i de trufie

Să ne-njuge ea pe noi?

Până când în ţara noastră tot străinul să domnească?

Nu sunteţi sătui de rele, n-aţi avut destui stăpâni?

La arme, viteji, la arme! faceţi lumea să privească

Pe câmpia românească

Cete mândre de români!

Sculaţi, fraţi de-acelaşi nume, iată timpul de frăţie!

Peste Molna, peste Milcov, peste Prut, peste Carpaţi

Aruncaţi braţele voastre cu-o puternică mândrie

Şi de-acum pe vecinicie

Cu toţi mâinile vă daţi!

Hai, copii de-acelaşi sânge! hai cu toţi într-o unire

Libertate-acum sau moarte să cătăm, să dobândim.

Pas, români! lumea ne vede… Pentru-a Patriei iubire,

Pentru-a mamei dezrobire

Viata noastră să jertfim!

Fericit acel ce calcă tirania sub picioare!

Care vede-n a lui ţară libertatea re-nviind,

Fericit, măreţ acela care sub un falnic soare

Pentru Patria sa moare,

Nemurire moştenind.

Imn lui Ștefan cel Mare

La poalele Carpaţilor,

Sub vechiul tău mormânt,

Dormi, erou al românilor,

O! Ştefan, erou sfânt!

Ca sentinele falnice

Carpaţii te păzesc

Şi de sublima-ţi glorie

Cu secolii şoptesc.

Când tremurau popoarele

Sub aprigii păgâni,

Tu le-apărai cu braţele

Vitejilor români.

Cu drag privindu-ţi patria

Şi moartea cu dispreţ,

Măreţ în sânul luptelor,

Şi-n pace-ai fost măreţ.

În cer apune soarele

Stingând razele lui,

Dar într-a noastre suflete

În veci tu nu apui!

Prin negura trecutului,

O! soare-nvingător.

Lumini cu raze splendide,

Prezent şi viitor.

În timpul vitejiilor,

Cuprins de-un sacru dor,

Visai unirea Daciei

Cu-o turmă ş-un păstor;

O! mare umbră-eroică,

Priveşte visul tău:

Uniţi suntem în cugete,

Uniţi în Dumnezeu.

În poalele Carpaţilor,

La vechiul tău mormânt,

Toţi în genunchi, o! Ştefane,

Depunem jurământ:

„Un gând s-avem în numele

Românului popor,

Aprinşi de-amorul gloriei

Ş-al patriei amor!”

Cântec ostășesc

Român verde ca stejarul,

Râd de duşmani şi de moarte!

Să-mi trăiască armăsarul

Şi prin glonţi să mă tot poarte!

Sai, voinice, şi nechează

Ager, falnic ca un zmeu,

Căci am inimă vitează

Şi credinţă-n Dumnezeu!

Cât mi-a sta mâna voinică

Pe-a mea pală ostăşească,

N-aibă grijă de nimică

Ţara mea cea românească!

Sai, voinice, şi nechează

Ager, falnic ca un zmeu,

Căci am inimă vitează

Şi credinţă-n Dumnezeu!

Cu-al meu suflet, cu-a mea pală,

Cu-al meu şoim albit de spume,

În duşmani vom da năvală,

De s-a duce vestea-n lume!

Sai, voinice, şi nechează

Ager, falnic ca un zmeu,

Căci am inimă vitează

Şi credinţă-n Dumnezeu!

Vasile Alecsandri – poezii pentru copii

Lăcrimioare

Multe flori lucesc în lume,

Multe flori mirositoare!

Dar ca voi, mici lăcrimioare,

N-are-n lume nici o floare

Miros dulce, dulce nume!

Voi sunteţi lacrimi de îngeri

Pe pământ din cer picate,

Când prin stele legănate

A lor suflete curate

Zbor vărsând duioase plângeri.

Sunteţi fragede şi albe

Ca iubita vieţii mele!

Cu voi, scumpe strugurele,

Albe mărgăritărele,

Primăvara-şi face salbe.

Dar deodată vântul rece

Fără vreme vă coseşte!

Astfel soarta crunt răpeşte

Tot ce-n lume ne zâmbeşte…

Floarea piere, viaţa trece!

Primăvara

A trecut iarna geroasă,

Câmpul iar a înverzit

Rândunica cea voioasă

La noi iarași a sosit.

Dintr-o creangă-n alta zboară

Sturzul galben, aurit

Salutare, primăvară,

Timp frumos, bine-ai venit!

Turturelele se îngână,

Mii de fluturi vezi zburând

Si pe harnica albină

Din flori miere adunând.

Cânta cucu-n dumbrăvioară

Pe copacul înflorit,

Salutare, primăvară

Timp frumos, bine-ai venit!

Stelele

De la mine pân’ la tine

Numai stele şi lumine!

Dar ce sunt acele stele?

Sunt chiar lacrimile mele

Ce din ochii-mi au zburat

Şi pe cer s-au aninat

Cum se-anină despre zori

Roua limpede pe flori!…

Vărsat-am multe din ele

Pentru soarta tării mele!

Multe pentru cei ce sunt

Pribegiţi de pe pământ!

Multe lacrimi de jelire…

Iar de dulce fericire

Ah! Vărsat-am numai două,

Şi-s luceferi amândouă!

La gura sobei

Așezat la gura sobei noaptea pe când viscolește

Privesc focul, scump tovarăș, care vesel pâlpâiește.

Şi prin flacăra albastră vreascurilor de aluni

Văd trecând în zbor fantastic a poveştilor minuni.

Iată-o pasăre măiastră prinsă-n luptă c-un balaur;

Iată cerbi cu stele-n frunte care trec pe punţi de aur;

Iată cai ce fug ca gândul; iată zmei înaripaţi

Care-ascund în mari palaturi mândre fete de-mpăraţi.

Iată pajuri năzdrăvane care vin din neagra lume,

Aducând pe lumea albă feţi-frumoşi cu falnic nume;

Iată-n lacul cel de lapte toate zânele din rai…

Nu departe stă Pepelea, tupilat în ilori de mai.

Dar pe mine ce m-atrage, dar pe mine ce mă-ncântă

E Ileana Cosânzeana!… în cosită floarea-i cântă.

Până-n ziuă stau pe gânduri şi la ea privesc uimit,

Că-mi aduce viu aminte de-o minune ce-am iubit!

Iarna

Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,

Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;

Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,

Răspândind fiori de gheaţă pe ai ţării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară!

Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară;

Soarele rotund şi palid se prevede printre nori

Ca un vis de tinereţe printre anii trecători.

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare,

Ca fantasme albe plopii înşiraţi se perd în zare,

Şi pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,

Se văd satele perdute sub clăbuci albii de fum.

Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare

Străluceşte şi dismiardă oceanul de ninsoare.

Iată-o sanie uşoară care trece peste văi…

În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.

Citește și: Poezii de Otilia Cazimir – cele mai frumoase versuri scrise de Otilia Cazimir

Playtech.ro Ce a pățit Liviu Dragnea la închisoare! Uluitor ce a dezvăluit acum, A PLÂNS des din cauza asta: 'Hăituit'

Viva.ro O româncă rupe tăcerea! Ce a dezvăluit despre Alina Kabaeva, femeia care ar fi iubita secretă a lui Vladimir Putin: 'A fost una dintre cele...'

TVMANIA.RO Andreea Raicu, reacție dură după ce s-a spus că a fost agresată de Tudor Chirilă. „Am din nou gustul amar”

Observatornews.ro Momentul incredibil în care Kremlinul a fost atacat cu drone, pe timpul nopții. Explozie în inima Moscovei

Știrileprotv.ro Toate semnele arată că a început contraofensiva. Ucraina a spart frontul rușilor la Avdiivka, în premieră

FANATIK.RO I se spune ”Marea Moartă din Transilvania”. Lacul sărat renumit pentru proprietățile sale vindecătoare

Orangesport.ro A trecut de pragul casei lui Gigi Becali din Pipera şi doar a tras cu ochiul la un lucru ieşit din comun: "E de necrezut. Ştiţi ce are?" | EXCLUSIV

Unica.ro 5 zodii care își găsesc jumătatea în vara lui 2023