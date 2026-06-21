Micul sat sicilian s-a transformat într-o adevărată destinație turistică după filmările pentru „Nașul”

În urmă cu mai mult de 50 de ani, echipa de filmare a celebrului film „Nașul” al lui Francis Ford Coppola a descins în micul sat Savoca din Sicilia.

Pe atunci, localitatea avea drumuri nepavate, mai puțin de 100 de locuitori și nu beneficia de apă curentă. Astăzi, Savoca este un magnet pentru turiști, fiind unul dintre cele mai vizitate locuri de filmare ale blockbusterului.

Valurile de turiști au adus și aglomerația în micul sat din Sicilia

Pentru locuitori, valurile de turiști care vin să viziteze micul sat din Sicilia au devenit o adevărată provocare. Deși sunt clienți ai micilor afaceri și susțin economia locală, aceștia au aglomerat foarte mult străzile și zona.

Localnicii se plâng că uneori numărul vizitatorilor este atât de mare, în cât le blochează străzile pe care trebuie să circule.

„Filmul a fost o adevărată binecuvântare”, spune Vincenzo Pasquale, acum în vârstă de 72 de ani, care la doar 18 ani a fost distribuit ca figurant.

Totuși, faima are un preț. „De când au început să vină croazierele acum 20 de ani, turiștii sunt copleșitori. În unele zile, străzile sunt atât de aglomerate încât trebuie să claxonez ca să pot trece”, afirmă Pasquale, potrivit CNN.

Turiștii care ajung astăzi în Savoca pot retrăi atmosfera celebrului film

Deși acțiunea din celebra ecranizare a romanului lui Mario Puzo ar fi trebuit să aibă loc în orașul Corleone, regizorul Francis Coppola a ales Savoca în 1971 pentru a filma scenele iconice din prima parte a trilogiei. La acea vreme, Corleone era mult prea dezvoltat și nu mai reflecta atmosfera anilor ’40.

Turiștii care ajung astăzi în Savoca pot retrăi atmosfera filmului vizitând două locații principale:

Bar Vitelli: Situat chiar la intrarea în sat, într-un palat din secolul al XVIII-lea, barul arată aproape identic cu cel din film. Aici, Michael Corleone (interpretat de Al Pacino) i-a cerut mâna Apolloniei de la tatăl ei. Vizitatorii pot savura o granita di limone (o băutură tradițională siciliană din gheață și lămâie) în timp ce admiră fotografiile originale de la filmări.

Biserica San Nicolò: O structură robustă din secolul al XIII-lea, cu aspect de fortăreață, unde a fost filmată scena nunții dintre Michael și Apollonia. Drumul pe care cuplul a coborât de la biserică spre bar este parcurs zilnic de sute de turiști.

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Ce mai pot vizita turiștii în Savoca, satul devenit faimos după „Nașul”

Deși cinematografia a pus satul pe harta turismului internațional, Savoca are o identitate culturală proprie, mult mai veche decât capodopera lui Coppola. Fondat în secolul al XII-lea de regele normand Roger al II-lea, satul păstrează vestigii istorice de o valoare excepțională.

Cripta Capucinilor (Convento dei Cappuccini) – Una dintre cele mai vizitate, dar și sobre atracții este mănăstirea capucinilor. În cripta acesteia se află corpuri mumificate ale nobililor și clericilor locali din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, îmbrăcate în hainele epocii. Este un sit istoric important pentru înțelegerea ritualurilor funerare siciliene din trecut.

Biserica Santa Maria in Cielo Assunta – Este cea mai veche biserică din localitate (biserica mamă), declarată monument național. Construită în stil normand, aceasta oferă și una dintre cele mai spectaculoase panorame asupra mării Ionice și a văilor din jur. Biserica se află pe lista obiectivelor turistice pe care nu trebuie să le reatezi dacă ajungi în Sicilia.

Ruinele Castelului Pentefur – Situat în cel mai înalt punct al satului, castelul de origine medievală (redus astăzi la stadiul de ruine) oferă o privire de ansamblu asupra întregii regiuni. Deși accesul poate fi abrupt, peisajul merită efortul.