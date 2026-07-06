Performanța medicală a fost coordonată de Dr. Liviu Ojoga, șeful Secției de Ortopedie și Traumatologie. Pacientul, un bărbat în vârstă de 67 de ani, suferea de o limitare severă a mobilității din cauza degradării unei proteze implantate anterior. Acest succes demonstrează modul în care tehnologia de ultimă generație și expertiza chirurgicală pot oferi soluții salvatoare chiar și în cazurile în care opțiunile clasice sunt limitate.

Ce înseamnă revizia unei proteze și de ce este o provocare pentru medici

Spre deosebire de o artroplastie primară, în care se montează prima proteză, operația de revizie presupune înlocuirea parțială sau totală a unui implant care nu mai funcționează corect. Pacienții ajung în această situație din cauza durerilor persistente, a instabilității, a uzurii componentelor sau a reducerii drastice a mobilității.

Din punct de vedere chirurgical, aceste intervenții reprezintă o uriașă provocare. Medicul este obligat să opereze pe o anatomie deja modificată de intervențiile anterioare, în prezența unor țesuturi cicatriceale și, de cele mai multe ori, a unui capital osos extrem de redus. În acest context, conservarea fiecărui milimetru de os sănătos și poziționarea perfectă a noilor componente devin vitale pentru ca pacientul să mai poată merge normal.

Tehnologia CORI: Inteligența artificială în slujba chirurgului

Sistemul robotic CORI aduce o schimbare radicală în abordarea acestor cazuri complexe prin permiterea unui planning tridimensional intraoperator. Practic, tehnologia îi oferă chirurgului o hartă digitală extrem de precisă și o evaluare în timp real a stării genunchiului în timpul operației. Această acuratețe digitală este esențială pentru a identifica problemele vechiului implant și pentru a ajusta planul chirurgical din mers.

Este important de subliniat că robotul nu înlocuiește abilitățile umane, ci potențează deciziile medicului. Prin intermediul datelor precise, echipa chirurgicală poate efectua rezecții osoase minime, reușind să restabilească echilibrul optim al articulației și să personalizeze tratamentul în funcție de anatomia unică a pacientului.

Autonomie recâștigată după ani de suferință

Cazul pacientului operat la SANADOR este reprezentativ pentru complexitatea acestor patologii. În urma unui accident rutier grav, bărbatul trecuse prin multiple operații la picior și avea deja o proteză implantată. Înaintea acestei premiere medicale, genunchiul său mai avea un arc de mișcare de doar 30 de grade, lucru care îi bloca aproape complet activitățile zilnice elementare.

Intervenția chirurgicală robotizată a presupus îndepărtarea vechiului implant, curățarea țesuturilor fibroase care blocau articulația și montarea noilor componente protetice. Rezultatele au apărut rapid, evoluția postoperatorie fiind una favorabilă. Pacientul se află acum într-un program intens de recuperare medicală și kinetoterapie, declarând că a reușit deja să își recapete gesturile simple, precum igiena personală sau încălțatul, lucruri imposibile înainte de operație.

Importanța unui sistem medical integrat

Succesul unei astfel de premiere naționale nu depinde doar de tehnologie, ci de întregul ecosistem medical. Conducerea spitalului subliniază că investițiile constante în echipamente moderne au ca scop principal asigurarea unor tratamente sigure și eficiente pentru români, direct în țară.

Managementul cazurilor complexe necesită o infrastructură solidă, de la imagistică de înaltă performanță și echipe chirurgicale cu experiență, până la suport de Terapie Intensivă (ATI) de categorie superioară și programe personalizate de recuperare medicală. Pentru pacienții care se confruntă cu dureri sau mobilitate redusă după o protezare anterioară, această premieră reprezintă o nouă șansă la o viață activă, reamintind importanța unei evaluări ortopedice timpurii.

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