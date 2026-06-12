Barometrul Costurilor Orașelor, un studiu de referință realizat de Post Office Travel Money și citat de publicația britanică, a analizat 50 de destinații europene. Experții au evaluat prețurile pentru 12 servicii și produse esențiale într-o vacanță urbană, printre care: biletele la atracțiile turistice, o sticlă de bere, o masă completă pentru două persoane, transferul de la aeroport și transportul public.

Bucureștiul a obținut un onorant loc doi, fiind depășit doar de capitala Bosniei și Herțegovinei.

Top 10 cele mai ieftine orașe pentru un city break în 2026

Pentru o privire de ansamblu rapidă, iată cum arată clasamentul primelor cinci destinații și costul total estimat pentru un weekend de două nopți:

  1. Sarajevo, Bosnia și Herțegovina – 287.74 euro
  2. București, România – 299.08 euro
  3. Tirana, Albania – 293.93 euro
  4. Belgrad, Serbia – 307.26 euro
  5. Trencin, Slovacia – 314.80 euro
  6. Riga, Latvia – 322.39 euro
  7. Lille, Franța – 335.30 euro
  8. Vilnius, Lituania – 335.37 euro
  9. Strasbourg, Franța – 369.84 euro
  10. Podgorica, Muntenegru – 385.27

Unde este cea mai ieftină bere din Europa

Deși topul celor mai atractive orașe pentru un city-break ieftin clasează Bucureștiul pe locul doi, lucrurile stau diferit în topul celor mai ieftine beri. În acest caz, capitala se situează pe locul opt în lista celor zece orașe.

Așa arată prețurile pentru un pahar de bere la draft:

  1. Trencin, Slovacia – 1.73 euro
  2. Lisabona, Portugalia – 2.34 euro
  3. Sarajevo, Bosnia și Herțegovina – 2.85 euro
  4. Porto, Portugalia – 3.06 euro
  5. Ljubliana, Slovenia – 3.26 euro
  6. Praga, Republica Cehă – 3.27 euro
  7. Barcelona, Spania – 3.29 euro
  8. București, România – 3.31 euro
  9. Podgorica, Muntenegru – 3.57 euro
  10. Varșovia, Polonia – 3.74 euro

Bucureștiul, atracție majoră pentru bugetele reduse

Clasat pe locul al doilea, Bucureștiul se dovedește a fi o destinație extrem de ofertantă pentru turiștii care doresc să evite cheltuielile exagerate. Costul total pentru un weekend se ridică la aproximativ 299 de euro.

Unul dintre marile avantaje ale Capitalei României este costul cazării. Turiștii plătesc în medie doar 172 de euro pentru două nopți într-un hotel de 3 stele, mai ieftin comparativ cu liderul clasamentului.

În plus, presa britanică evidențiază un alt detaliu atrăgător pentru turiști: berea rămâne la un preț foarte accesibil, o sticlă costând în medie 3,3 euro.

Sarajevo și Tirana completează podiumul celor mai râvnite 5 destinații

Sarajevo a fost desemnat cel mai accesibil oraș din 2026. Deși costul cazării este ușor mai ridicat decât în București 182 de euro, capitala bosniacă compensează prin prețurile extrem de mici la servicii. O cafea costă în medie 1,99 de euro, iar un tur cu autobuzul turistic ajunge la doar 2,85 euro.

Pe locul trei se află Tirana. Capitala Albaniei domină la capitolul cazare, oferind cele mai mici prețuri dintre toate cele 50 de destinații analizate: doar 149 de euro pentru două nopți.

Oslo și Paris, pe lista destinațiilor de evitat cu un buget restrâns

La polul opus, țările nordice și capitalele occidentale clasice rămân prohibitive. Oslo (Norvegia) este oficial cel mai scump oraș european pentru un city break în 2026, cu un cost total de 850 euro – aproape triplu față de Sarajevo.

Parisul și Amsterdamul urmează aceeași tendință costisitoare, situându-se pe locurile 40, respectiv 44.

„În ciuda îngrijorărilor legate de creșterea prețurilor în străinătate, există multe orașe europene care oferă un raport calitate-preț excelent. În aceste vremuri provocatoare, turiștii ar trebui să facă cercetări înainte de a-și rezerva vacanța, pentru a vedea unde banii lor pot avea cel mai mare impact, chiar și pentru escapadele scurte”, a explicat Laura Plunkett, reprezentantul Post Office Travel Money.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Viva.ro
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Unica.ro
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
GSP.RO
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
Gluma virală cu Shakira, după momentul din deschiderea Campionatului Mondial
GSP.RO
Gluma virală cu Shakira, după momentul din deschiderea Campionatului Mondial
Parteneri
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
Libertateapentrufemei.ro
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan
Analiză
Politică 15:00
Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Lista finală a miniștrilor Guvernului Tomac
Exclusiv
Politică 13:43
Eugen Tomac a decis cine îi ia locul lui Adrian Papahagi la Ministerul Culturii. Lista finală a miniștrilor Guvernului Tomac
Parteneri
Avertisment privind negocierile pe Legea salarizării. Expert: „Acesta este cuiul lui Pepelea”
Adevarul.ro
Avertisment privind negocierile pe Legea salarizării. Expert: „Acesta este cuiul lui Pepelea”
Cât costă să devii acționar la Universitatea Craiova! Condiția lui Mihai Rotaru pentru viitorii investitori
Fanatik.ro
Cât costă să devii acționar la Universitatea Craiova! Condiția lui Mihai Rotaru pentru viitorii investitori
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Continuă scandalul dintre Lupu Rednic și actorul Cuzin Toma. Ce a făcut Firicel din „Las Fierbinți”: „Mi-e și milă”
Stiri Mondene 17:22
Continuă scandalul dintre Lupu Rednic și actorul Cuzin Toma. Ce a făcut Firicel din „Las Fierbinți”: „Mi-e și milă”
Unde a apărut Andreea Ibacka după divorțul de Cabral: „Dacă aş putea cumpăra înapoi timpul petrecut”
Stiri Mondene 16:21
Unde a apărut Andreea Ibacka după divorțul de Cabral: „Dacă aş putea cumpăra înapoi timpul petrecut”
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
Probleme cu Facebook şi Instagram. Platformele nu se încarcă, iar utilizatorii nu îşi pot accesa conturile
ObservatorNews.ro
Probleme cu Facebook şi Instagram. Platformele nu se încarcă, iar utilizatorii nu îşi pot accesa conturile
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
Soția lui Julian Quinones a furat toate privirile la Mondial
GSP.ro
Soția lui Julian Quinones a furat toate privirile la Mondial
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
GSP.ro
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
Parteneri
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Mediafax.ro
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
De ce au picat Facebook, Instagram și WhatsApp? Ce s-a întâmplat cu platformele Meta
Redactia.ro
De ce au picat Facebook, Instagram și WhatsApp? Ce s-a întâmplat cu platformele Meta
„M-a bușit plânsul. Am și eu acasă 3 fete” Pompierul care a salvat o fetiță de 8 ani dintr-o fântână din Vrancea face declarații emoționante. Intevenția a durat câteva ore
KanalD.ro
„M-a bușit plânsul. Am și eu acasă 3 fete” Pompierul care a salvat o fetiță de 8 ani dintr-o fântână din Vrancea face declarații emoționante. Intevenția a durat câteva ore

Politic

USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Politică 18:26
USR nu va vota cabinetul lui Eugen Tomac: „Soluția este un guvern PNL-USR-UDMR-Minorități sau anticipate”
Reacția lui Adrian Țuțuianu după raportul Expert Forum privind problemele de la alegeri: „O nouă lege a finanţării partidelor politice”
Politică 17:25
Reacția lui Adrian Țuțuianu după raportul Expert Forum privind problemele de la alegeri: „O nouă lege a finanţării partidelor politice”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
David Popovici a recunoscut ce nu va face niciodată. ”Așa se întâmplă cu peștii când ies din apă”
Fanatik.ro
David Popovici a recunoscut ce nu va face niciodată. ”Așa se întâmplă cu peștii când ies din apă”
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani