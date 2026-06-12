Barometrul Costurilor Orașelor, un studiu de referință realizat de Post Office Travel Money și citat de publicația britanică, a analizat 50 de destinații europene. Experții au evaluat prețurile pentru 12 servicii și produse esențiale într-o vacanță urbană, printre care: biletele la atracțiile turistice, o sticlă de bere, o masă completă pentru două persoane, transferul de la aeroport și transportul public.

Bucureștiul a obținut un onorant loc doi, fiind depășit doar de capitala Bosniei și Herțegovinei.

Top 10 cele mai ieftine orașe pentru un city break în 2026

Pentru o privire de ansamblu rapidă, iată cum arată clasamentul primelor cinci destinații și costul total estimat pentru un weekend de două nopți:

Sarajevo, Bosnia și Herțegovina – 287.74 euro București, România – 299.08 euro Tirana, Albania – 293.93 euro Belgrad, Serbia – 307.26 euro Trencin, Slovacia – 314.80 euro Riga, Latvia – 322.39 euro Lille, Franța – 335.30 euro Vilnius, Lituania – 335.37 euro Strasbourg, Franța – 369.84 euro Podgorica, Muntenegru – 385.27

Unde este cea mai ieftină bere din Europa

Deși topul celor mai atractive orașe pentru un city-break ieftin clasează Bucureștiul pe locul doi, lucrurile stau diferit în topul celor mai ieftine beri. În acest caz, capitala se situează pe locul opt în lista celor zece orașe.

Așa arată prețurile pentru un pahar de bere la draft:

Trencin, Slovacia – 1.73 euro Lisabona, Portugalia – 2.34 euro Sarajevo, Bosnia și Herțegovina – 2.85 euro Porto, Portugalia – 3.06 euro Ljubliana, Slovenia – 3.26 euro Praga, Republica Cehă – 3.27 euro Barcelona, Spania – 3.29 euro București, România – 3.31 euro Podgorica, Muntenegru – 3.57 euro Varșovia, Polonia – 3.74 euro

Bucureștiul, atracție majoră pentru bugetele reduse

Clasat pe locul al doilea, Bucureștiul se dovedește a fi o destinație extrem de ofertantă pentru turiștii care doresc să evite cheltuielile exagerate. Costul total pentru un weekend se ridică la aproximativ 299 de euro.

Unul dintre marile avantaje ale Capitalei României este costul cazării. Turiștii plătesc în medie doar 172 de euro pentru două nopți într-un hotel de 3 stele, mai ieftin comparativ cu liderul clasamentului.

În plus, presa britanică evidențiază un alt detaliu atrăgător pentru turiști: berea rămâne la un preț foarte accesibil, o sticlă costând în medie 3,3 euro.

Sarajevo și Tirana completează podiumul celor mai râvnite 5 destinații

Sarajevo a fost desemnat cel mai accesibil oraș din 2026. Deși costul cazării este ușor mai ridicat decât în București 182 de euro, capitala bosniacă compensează prin prețurile extrem de mici la servicii. O cafea costă în medie 1,99 de euro, iar un tur cu autobuzul turistic ajunge la doar 2,85 euro.

Pe locul trei se află Tirana. Capitala Albaniei domină la capitolul cazare, oferind cele mai mici prețuri dintre toate cele 50 de destinații analizate: doar 149 de euro pentru două nopți.

Oslo și Paris, pe lista destinațiilor de evitat cu un buget restrâns

La polul opus, țările nordice și capitalele occidentale clasice rămân prohibitive. Oslo (Norvegia) este oficial cel mai scump oraș european pentru un city break în 2026, cu un cost total de 850 euro – aproape triplu față de Sarajevo.

Parisul și Amsterdamul urmează aceeași tendință costisitoare, situându-se pe locurile 40, respectiv 44.

„În ciuda îngrijorărilor legate de creșterea prețurilor în străinătate, există multe orașe europene care oferă un raport calitate-preț excelent. În aceste vremuri provocatoare, turiștii ar trebui să facă cercetări înainte de a-și rezerva vacanța, pentru a vedea unde banii lor pot avea cel mai mare impact, chiar și pentru escapadele scurte”, a explicat Laura Plunkett, reprezentantul Post Office Travel Money.

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