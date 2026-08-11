Brač este o insulă în Marea Adriatică, pe coasta dalmată a Croației. Are o suprafață aproximativă de 395 km² și o lungime de circa 40 de kilometri și este a treia insulă ca întindere și a cincea ca lungime din arhipelagul dalmațian.

Prețurile de pe litoralul Mării Adriatice au devenit un subiect intens dezbătut, atât în Croația, cât și în alte țări.

Recent, o turistă croată, Jasna, a atras atenția publicului după ce a dezvăluit pe rețelele sociale că a plătit 22 de euro pentru o pizza mare la localul Alfonso de pe insula Hvar.

Postarea sa, preluată de portalul Zagreb.info, a generat o avalanșă de reacții, majoritatea criticând prețurile ridicate de pe litoral.

Comentariile au fost împărțite. În timp ce unii consideră că 22 de euro pentru o pizza este exagerat, alții au oferit comparații interesante.

„În sudul Italiei, la restaurantul Ercolano, o pizza costă doar 7,50 € , iar o bere 3 €. Sticlă de vin alb italian, 10 euro. Poate fi o idee de altceva pentru cei care se plâng de prețurile din Croația”, a scris un utilizator.

Excursie de 7 ore fără prânz inclus, 120 de euro

Problema prețurilor ridicate nu este însă limitată la Hvar. Un alt turist, aflat pe insula Vis, a povestit despre o excursie cu barca de 7 ore care a costat 120 de euro fără prânz inclus.

Am fost cu barca cu motor pentru a vizita 3 peșteri și două plaje, 120 de euro, fără prânz, desigur! Te taxează cu 15 euro chiar și pentru a înota într-una dintre acele peșteri. Coasta croată nu mă va mai vedea niciodată! Am vrut să merg în acea excursie, așa că nu mă plâng, dar e prea mult!

„Frumusețea insulei nu justifică aceste costuri exorbitante. Sunt alte locuri la fel de frumoase, dar mult mai accesibile”, a spus acesta.

„Prețurile rezistă cât timp sunt plătite”

Unii croați consideră că situația este alimentată de turiștii dornici de experiențe luxoase. „Atât timp cât există oameni care plătesc 22 de euro pentru o pizza, aceste prețuri vor continua. Turismul însă nu poate fi sustenabil pe termen lung doar pe baza acestor tarife ridicate”, a comentat un localnic.

Deveniți din ce în ce mai plictisitori cu facturile și prețurile alea. Fiecare merge unde vrea, și mâncarea, și prețurile.

O opinie similară a fost exprimată și de o altă utilizatoare care subliniază că localnicii evită aceste prețuri: „Noi, cei din zonă, nu vom plăti pentru aceste furturi. Cred că pot cumpăra apartamente în Zagreb din veniturile din sezon, dar acele vremuri au trecut”.

Brač, recordul absolut?

Dacă 22 de euro pare mult, pe insula Brač prețurile sunt și mai ridicate. Un comentator susține că o pizza poate ajunge la 32 de euro, „cea mai scumpă din lume”.

„Dar cui nu-i convine, ușa este deschisă și poți să pleci!”, a spus acesta.

Un alt utilizator a replicat: „Mulți merg acolo intenționat, ca să se poată plânge că prețurile sunt prea mari și să poată vinde povestea pe rețelele de socializare”.