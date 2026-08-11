O vacanță pe insula Bali s-a transformat într-un coșmar pentru Emmison Caddy, o tânără din Australia, care plănuia să participe la aniversarea prietenei sale.

Reprezentanții companiei aeriene Jetstar au refuzat să o lase să urce în avion din cauza unei mici pete roșii pe pașaportul ei.

Emmison intenționa să zboare din Gold Coast către Bali pentru a sărbători alături de amici împlinirea a 30 de ani a celei mai bune prietene.

Însă la verificarea documentelor, un angajat Jetstar a observat o pată mică de cerneală roșie pe unul dintre colțurile pașaportului. Această imperfecțiune, considerată un posibil motiv de refuz la intrarea în Indonezia, a dus la anularea călătoriei.

A fost groaznic. Mi-au spus: „Ne pare foarte rău, dar știm că nu veți fi acceptată la Bali. Dacă veți fi întoarsă de autorități, Jetstar riscă o amendă mare”, așa că nici măcar nu au vrut să riște. Eu eram dispusă să încerc, dar ei nu mi-au permis să urc în avion.

Indonezia impune reguli stricte privind starea pașapoartelor la intrare. Documentele care prezintă urme de uzură, pete, rupturi sau alte daune pot fi respinse, iar companiile aeriene sunt amendate pentru asemenea situații.

Această regulă a obligat-o pe Emmison să solicite urgent un pașaport nou, un proces care a costat peste 700 de dolari australieni.

În timp ce prietenii ei au plecat către Bali, Emmison s-a îndreptat către biroul de pașapoarte din Brisbane. A doua zi, a primit pașaportul nou în mai puțin de două ore de la depunerea cererii.

„Am avut noroc. Oamenii din centrul de pașapoarte din Brisbane au fost incredibili”, a spus ea.

Deși nu știe cum a apărut pata roșie, Emmison bănuiește că cerneala de la un pix ar fi fost cauza.

Povestea ei a fost distribuită pe rețelele sociale pentru a avertiza alți turiști să verifice cu atenție documentele înainte de călătorii internaționale.

„Jetstar nu mi-a permis să urc în avion din cauza unei mici pete roșii sau roz pe marginea pașaportului. Mi-au spus că, dacă ajung la Bali, voi fi întoarsă acasă. Pata este atât de mică încât nu acoperă fotografia sau datele importante, pare să fie rezultatul cernelei sau al apei”, a explicat ea.

Videoclipul Emmison a atras mii de vizualizări, iar utilizatorii au împărtășit experiențe similare.

„Mi s-a întâmplat la fel! M-au împiedicat să zbor, spunând că voi fi reținută la Bali. Am trecut prin stresul obținerii unui pașaport nou, dar, când am ajuns acolo, nimeni nu l-a verificat”, a comentat o utilizatoare.

O altă poveste a venit de la o mamă care a fost reținută pe insula Koh Samui din Thailanda din cauza unei rupturi mici în pașaport: „Am fost nevoită să petrec o noapte sub supraveghere înainte de a fi trimisă înapoi în Singapore pentru a obține un pașaport nou. Este o situație neplăcută, dar mai bine acasă decât sub arest”.