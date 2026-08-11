Vineri, Viktor Orbán, fostul prim-ministru al Ungariei și lider al partidului Fidesz, a fost fotografiat savurând bere și cevapi, cârnăciori din carne tocată la grătar, foarte populari în Balcani și asemănători cu micii românești, iar duminică a apărut într-un videoclip publicat de agenția RINA, în care ciocnește un pahar de pălincă de prune alături de Boban Markovici, renumit trompetist sârb.

Videoclipul îl prezintă pe Orbán într-o atmosferă degajată, bucurându-se de tradițiile locale. Boban Markovici, cunoscut pentru colaborările sale cu Emir Kusturica, inclusiv pentru coloana sonoră a filmului „Pisica Albă, Pisica Neagră”, a fost partenerul său de toast.

„Zâmbetul lui Viktor Orbán spunea totul, pălinca i-a plăcut cu siguranță”, a declarat un participant la festival.

Păinca sârbească sau rachiul din Serbia este o băutură alcoolică tare, de obicei dublu sau triplu distilată, din fructe. Cele mai cunoscute sortimente includ cea de prune (șliboviță), de gutui (dunjovača), de pere sau de struguri.

În octombrie 2025, fostul premier maghiar a fost filmat la Cluj-Napoca, la Rhédey Café din Piața Unirii, cântând piesa maghiară „Nu plecăm de aici”, alături de câțiva muzicieni, având în mână un pahar de vin roșu.

Festivalul de Trompetă din Guča este un loc emblematic pentru muzica sârbească, atrăgând anual mii de vizitatori din întreaga lume.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE