Locomotivele Alstom Traxx oprite de ETCS pe calea ferată din România

Reprezentanții ONG-ului au precizat luni, 10 august, că cinci dintre aceste locomotive sunt în procedură de recepție, iar una (LE 001) a fost predată CFR Călători. Cu toate acestea, este posibil să nu le vedem în trafic cu trenuri de pasageri.

Garniturile ultra-moderne sunt blocate automat pe linie de sistemul european de semnalizare și control automat al vitezei trenurilor (ETCS), montat pe căile ferate din România din bani europeni, dar lăsat nefuncțional de CFR, potrivit sursei citate.

„Locomotivele ultra-moderne sunt oprite de… instalațiile ultra-moderne de semnalizare (ETCS) care nu funcționează nicăieri pe rețeaua CFR chiar dacă s-au investit sute de milioane de euro bani europeni începând cu 2010. Lipsa de interes a CFR pentru ETCS, tratat ca «impus de Bruxelles», își arată acum roadele”, a explicat Asociația Pro Infrastructură, într-o postare pe Facebook.

Explicația tehnică

Din punct de vedere tehnic, noua locomotivă detectează pe linie „balize” (antene n.r.) care indică prezența ETCS. Reprezentanții ONG-ului susțin că a fst chiar făcută o improvizație pe ruta București-Constanța.

„Imediat încearcă să se conecteze cu ETCS, însă el nu funcționează. Fiind vorba de un sistem de siguranță feroviară, locomotiva se oprește. Ca improvizație rapidă, pe București-Constanța s-au demontat balizele ETCS sub pretextul că acolo urmează o «actualizare» de la ETCS nivel 1 la ETCS nivel 2 (contract semnat cu Hitachi). Însă în realitate nivelul 1 nu a fost folosit niciodată”, conform sursei citate.

Asociația mai informează că pe „tronsoanele unde există instalat ETCS nivel 2, ca Buftea-Crivina și Sighișoara-Curtici, plătite cu bani europeni, demontarea nu este o soluție viabilă. Dimpotrivă, Comisia Europeană vrea să vadă trenuri mergând cu acest sistem de semnalizare în cabină, în locul clasicei semnalizări «pe stâlpi» (BLA/PZB)”.

ARF nu ar fi cerut echipamente ETCS separate

Cumpărarea locomotivelor Alstom Traxx ar fi prima achiziție de material rulant la care ARF nu a cerut separat sisteme de siguranță și semnalizare feroviară. „A fost permis un echipament ETCS care trece «selectiv și automat» în mod PZB. Doar că pe rețeaua CFR trecerea automată nu funcționează. Noroc că achizițiile Alstom Coradia și PESA au cerut PZB separat”, mai menționează ONG-ul.

Soluția ar fi operaționalizarea de urgență a ETCS, despre care Pro Infrastructură menționează că sunt „plătite din banii contribuabililor și lăsate de CFR să adune praf”.

„ETCS crește semnificativ siguranța prin frânarea automată: oprește lin trenul înaintea unui semnal roșu, nu după ca la sistemul actual INDUSI. Poate evita nenorociri oprind trenul imediat ce o barieră este atinsă de o mașină rămasă pe calea ferată; acum mecanicul frânează abia când vede semnalul de avarie, adică de obicei prea târziu. De asemenea, ETCS asigură respectarea limitărilor și restricțiilor de viteză încetinind ușor trenul. Ar permite și circulația cu viteze 160 km/h a trenurilor InterCity care acum merg cu 150 km/h din cauza frânelor vagoanelor, mai slabe decât cere instrucția”, explică Asociația Pro Infrastructură.