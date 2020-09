Lăsând gluma la o parte, oricât de mult te-ai pregăti pentru acest moment unic în viața unui om, nașterea primului copil tot reușește să te ia pe nepregătite. Îți prezint mai jos 5 lucruri la care oricât de multe cărți citeam sau oricât de mult vorbeam cu alți părinți, tot nu reușeam să intuiesc ce impact imens vor avea asupra mea.

1. Nou-născuții arată… altfel

Prietena mea cea mai bună, Aura, a crescut cu mulți frați, iar ea e cea mai mare dintre ei. Avea 15 ani când s-a născut mezinul familiei și a trecut prin numeroase nașteri din postura de „sora cea mare care trebuie să-și ajute părinții cu frățiorii și surioarele”. Pe scurt, are experiență cu bebelușii. Și deseori îmi spunea să nu mă sperii la naștere. Recunosc că o luam ca pe o glumă.

Când am văzut-o pentru prima oară pe fiica mea mi-am dat seama de ce mi-a spus de câteva ori acest lucru: copiii arată ciudat. Avea capul deformat, nu mult, dar suficient cât să mă panichez. Avea ochii umflați. Pielea scofâlcită. Știu, o să mă întrebați de pe ce planetă vin de nu știam că așa arată un nou-născut!?! Asta e, nu toți sunt ca prietena mea Aura. Am aflat mai târziu că nu toate mamele își văd proaspăt apărutele odrasle cu ochii mei. Unul dintre motive este depresia postnatală, iar privind retroactiv, eu cu siguranță dezvoltasem o formă ușoară.

2. Cordonul ombilical e o sursă de stres

După ce că în primele zile după naștere ești extenuată, după ce că toată lumea ți-e dată peste cap, după ce că nu reușești să dormi cât ți-ai dori deși este singurul lucru la care te gândești… Mai trebuie să ai grijă și de căderea cordonului ombilical! Sigur – citisem despre el, auzisem despre el, mi s-a explicat și la spital care e treaba cu el.

Și, totuși, nu eram pregătită să mă ocup de acest aspect. Așa că acesta a căzut în sarcina soțului. Ca un făcut, deși am crezut că am scăpat de el, cordonul s-a desprins fix în ziua când soțul meu a trebuit să se întoarcă la birou. Faptul că proaspăt dezvelitul buric sângera (puțin) nu m-a ajutat deloc.

Dimpotrivă. Am urlat singură în casă. Noroc că soțul lucrează aproape de unde stăm și a venit imediat cum l-am sunat. Se pare că e normal să sângereze un pic la unii copii. Ce bine era dacă știam asta.

3. Te obișnuiești cu efortul, chiar dacă ești convinsă că va dura veșnic

Efortul primelor săptămâni mi s-a părut pur și simplu supraomenesc. Dacă cineva mi-ar fi spus în urmă cu câțiva ani că aș putea să depun un efort fizic și psihic atât de mare într-o singură zi i-aș fi spus râzând că nu sunt masochistă.

Chiar nu mi-am imaginat că să devii o mamă dedicată copilului presupune să faci niște eforturi demne de o femeie bionică. Dar, ca la toate aspectele mai mult sau mai puțin plăcute din viața unui om, până la urmă te obișnuiești. Nu devine mai ușor, doar percepția ta nu mai este atât de apăsătoare.

Partea bună? Dacă supraviețuiești, devii mai puternică fizic, mental și înveți să te organizezi infinit mai bine.

4. Nimeni nu are timp de cumpărături la magazin

A încercat soțul să meargă la magazin o dată și să se întoarcă după vreo două ore. Din respect pentru el, nu voi spune ce suspiciuni am avut legate de durata acelor cumpărături. Ce pot spune este că a fost prima și ultima oară. Devenise clar că este mai important să stăm împreună cât mai mult, cel puțin în primele câteva săptămâni. Așa că recomandarea mea este ca la început să vă asigurați că nu pierdeți prea mult timp la cumpărături. Soluția pe care noi am găsit-o, având în vedere că nu ne dau banii afară din casă, a fost să apelăm la siteul Catalomat.ro, dedicat cataloagelor online ale lanțurilor de magazine din România.

Pentru a nu mai petrece prea mult timp în magazin, cel mai bine este să verifici ce este la ofertă sau promoție încă de acasă. De exemplu, în cazul nostru, căutăm catalogul Kaufland, magazinul nostru preferat și cel mai apropiat, dar comparăm cu alte cataloage ale magazinelor din apropiere.

Până la urmă, dacă găseam undeva mai ieftin scutece sau ce ne interesa în acel moment, nu eram dispuși să plătim mai mult doar de dragul brandului. Am descoperit că prin această metodă reușeam să economisim foarte mult timp, nu doar bani. Iar timpul este esențial în primele săptămâni de viață ale copilului.

5. Prin plâns, bebelușii comunică, nu încearcă să te omoare

Nu voi uita niciodată cât de naivi am fost în primele zile. Soțul meu a venit cu ideea să punem o alarmă la telefon din două în două ore, ca nu cumva să moară copilul de foame. Am înțeles că la biberon lucrurile nu stau așa, însă în cazul nostru, care am hotărât să alăptăm natural pentru binele copilului (nu și al nostru), acea alarmă a fost unul dintre cele mai inutile lucruri pe care le-am făcut vreodată.

Fiica noastră se trezea mai des de atât de fiecare dată. Plângând. Este incredibil cât de mult poate plânge un nou-născut. Bine – dacă nu te aștepți la asta. Aura râdea și spunea că bebelușii plâng, ce ne mirăm atâta. La al doilea copil a fost mult mai simplu – percepem plânsul drept ceea ce era – un semnal că trebuie să ne ocupăm de o nevoie a sa.

Sunt convinsă că experiența fiecărui părinte este diferită, așa că s-ar putea ca o parte din ceea ce am povestit mai sus să nu fie tocmai ca experiența ta. Însă de-a lungul timpului am observat că dintre toate lucrurile care m-au impresionat în acele prime zile, cele de mai sus se regăsesc la majoritatea părinților. Sper să-ți fie de folos dacă în curând vei deveni mamă!

