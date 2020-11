(Publicitate) Atingerea lui Juliette - o nouă serie despre viața complicată a unei tinere cu puteri paranormale

Este o carte cu un subiect neobișnuit, dar care nu mai șochează, având în vedere că nu este singura care are drept protagoniști tineri cu puteri paranormale. Într-un mod ciudat, chiar și noi oamenii avem aceleași preferințe pentru cărți și filme, însă contează foarte mult modul în care subiectele sunt reinterpretate (spre exemplu, sunt zeci de cărți cu vampiri, dar fiecare are farmecul său, deoarece abordează subiectul într-un mod diferit).

Seria Atingerea lui Juliette are drept protagonistă o tânără cu un trecut dificil, tragic, pe nume Juliette Ferrars. Această a fost abandonată la un ospiciu chiar de către părinții ei, în primii ani de viață. Pentru a supraviețui, Juliette s-a agățat de speranța că va mai vedea lumea și că va reuși să scape într-un final din acel coșmar. Juliette este o tânără pe care am putea să o întâlnim toți în ziua de astăzi, dacă nu ar avea puteri supranaturale. Probabil ai observat și tu că în ultima vreme, poți rezona mai ușor cu personajele cărților preferate, chiar dacă au puteri nebănuite, deoarece trec prin situații umane, situații adaptate vremurilor în care trăim. Juliette are două opțiuni: să fie un monstru și să își urmeze destinul sau să găsească puterea de a se schimba și de a-și folosi puterile supranaturale pentru a salva lumea.

Una dintre cele mai interesante aspecte în ceea ce privește lectura este limbajul abordat de către autoare. Astfel, pe lângă metafore, vei mai întâlni și construcții obscure, menite să contribuie la prezentarea mai eficientă a personajelor și acțiunii.

Seria este compusă din trei volume, iar în continuare îți vom prezenta pe scurt ce se întâmplă în fiecare dintre acestea, fără a-ți dezvălui prea multe detalii.

Spulberă-mă este primul volum al seriei, cel în care ni se prezintă povestea de viață a lui Juliette și cum planifica Restaurația să o transforme într-o armă veritabilă. Juliette se razvrătește însă, pentru prima dată în viață și reușește să își urmeze cursul vieții, alături de o persoană dragă, pe care o considera pierdută. În al doilea volum al seriei, Eliberează-mă, Juliette a ajuns în Punctul Omega, sediul Opoziției, unde trăiau oameni asemenea ei. Acolo, Juliette învață mai multe lucruri despre natura ei și despre faptul că nu va putea scăpa niciodată de atingerea sa letală, însă are alături persoana iubită, care o sprijină în toate hotărârile. Ultimul volum al seriei, Aprinde-mă, prezintă soarta Punctului Omega, care a devenit incertă. Din cauza anumitor întâmplări, persoanele dragi ale lui Juliette și-ar putea pierde viața, iar ea este singura care stă în calea Restaurației. În această luptă, Juliette descoperă noi informații despre ea, despre bărbatul pe care îl urăște și despre cel pe care îl iubește. Care va fi deznodământul?

După cum poți observa, este o serie foarte interesantă, despre o tânără cu puteri supranaturale care decide să înfrunte o forță mai puternică decât tot ce se văzuse până atunci și care punea în pericol viața tuturor celor dragi. Sperăm să comanzi cărțile și să te bucuri de lectură!



