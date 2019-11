Daca optezi pentru site-ul respectiv, intregul proces va dura doar cateva minute si va consta in doar doi pasi simpli: completarea numarului de telefon si a sumei dorite pentru reincarcare.



Interfata de pe site-ul Incarca.ro este intuitiva si contine urmatoarele optiuni:



– Alege operator reincarcare (Orange, Vodafone, Telekom);



– Alege pachet reincarcare (in cazul reincarcarii cartelei Orange, optiunile sunt Internet PrePay Direct, minute, Data Roaming PrePay, Internet PrePay, Minute PIN, Credit PIN, Roaming PrePay, Credit PrePay Direct);



– Alege tip reincarcare (care variaza in functie de varianta bifata la pasul anterior);



– Numar de telefon;



– E-mail;



– bifarea casutei „Sunt de acord cu Termenii, Conditiile & Politica de confidentialitate”.



Daca alegi serviciile de reincarcare a cartelei Orange de pe Incarca.ro, vei profita din plin de beneficiile oferite de acest site, care sunt urmatoarele:



1. Variabilitate – intrucat pe acest site ai parte nu doar de servicii de reincarcare a cartelei Orange, ci si Vodafone si Telekom, ceilalti doi mari operatori de pe piata romaneasca de telefonie mobila;



2. Accesibilitate – intrucat tot ce ai nevoie pentru a beneficia de aceste servicii este un smartphone sau un laptop si o conexiune stabila la internet;



3. Siguranta – intrucat toate tranzactiile de pe Incarca.ro sunt criptate, iar datele tale personale (nume, numar de telefon, e-mail etc) sunt folosite strict in scopul in care iti sunt cerute, in deplina conformitate cu normele GDPR (General Data Protection Regulation);



4. Comoditate – intrucat poti beneficia de servicii de reincarcare a cartelei Orange, Telekom, Vodafone de oriunde, din confortul propriei case sau chiar din autobuz;



5. Rapiditate – asa cum am mentionat anterior, intregul proces dureaza doar cateva minute si este foarte intuitiv;



6. Generozitate – intrucat, asa cum ai vazut deja, poti beneficia de numeroase bonusuri la fiecare reincarcare a cartelei Orange si nu numai.



Mai mult decat atat, in spatele site-ului Incarca.ro si a serviciilor sale de reincarcare cartela Orange, se afla o echipa competitiva, impreuna din 2013, care se remarca prin urmatoarele 4 calitati necesare, spunem noi, in orice business:



– respect, oferit atat clientilor, cat si angajatilor, furnizorilor si tuturor partenerilor si colaboratorilor;



– responsabilitate, intrucat relatiile echipei cu toate categoriile enumerate mai sus sunt solide si stabile;



– integritate, promovand sinceritatea si incercand sa atinga cele mai inalte standarde de profesionalism;



– excelenta, intrucat serviciile oferite clientilor sunt ireprosabile.



Prin urmare, daca esti pe cartela, iar operatorul tau de telefonie mobila este Orange, nu ezita sa optezi pentru aceste servicii care iti vor oferi nu doar creditul de care ai nevoie pe telefonul mobil, ci si bonusuri. In plus, spre deosebire de alte site-uri, poti avea garantia ca datele tale nu vor fi diseminate si utilizate in alte scopuri decat strict pentru confirmarea comenzii.



