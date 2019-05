(Publicitate) Cauti servicii profesionale relocari firme sau locuinte in Bucuresti? Apeleaza la specialisti. Apeleaza la StarMove!

Viata ne aduce tot felul de schimbari, unele pe care ni le dorim, altele pe care nu le putem impiedica si trebuie sa ne conformam cu noile conditii. Intotdeauna este nevoie de o perioada de acomodare pentru ca noul sa devina normal, de zi cu zi. Schimbarile cele mai mari vin atunci cand ne schimbam mediul in care traim.

Asta vine cand locuinta in care traim devine prea mica sau prea plictisitoare si nepotrivita pentru ceea ce ne dorim. Uneori mutarea dintr-o casa in alta poate fi o alegere constienta si pe care ne-o dorim din tot sufletul. Desi noul aduce mereu ceva bun, primul pas este cel mai greu.

Desi abia asteptam sa ne instalam in noua casa, mutatul lucrurilor din vechea locuinta poate fi un cosmar. Atatea cutii si cutiute cu lucruri mai mult sau mai putin utile te asteapta sa te muti, sa le transporti, sa le despachetezi in noua locuinta. Este treaba ta sa nu iti uiti lucrurile importante in vechiul loc, dar si sa le aduci in siguranta in noua casa, fara sparturi si lucruri zgariate.

Cum sa le muti pe toate mai repede? Iti trebuie o masina mare, mai multi oameni sa te ajute la impachetat, dus la masina, incarcat, descarcat, urcat pe scari si despachetat, montat iar in noua locuinta. Desi poate pare un proces simplu, cand te vezi cu gramada de mobila in fata, oboseala este mult mai mare decat ti-ai imagina. La final te simti epuizat si iti doresti sa nu fi trebuit sa urci pe scari acea mobila grea care pare ca ti-a rupt mijlocul in doua.

Cand ai nevoie de ajutor la mutare si nu vrei sa mai apelezi la prieteni, familie, cunostinte, vecini, apelezi la profesionisti. Pentru a-ti pastra timpul si energia pentru lucrurile care conteaza pentru tine in timp ce lucrurile tale ajung la noua locuinta in cel mai rapid si sigur mod, apelezi la firma de mutari mobila Bucuresti Star Move. Aceasta firma iti va lua orice grija de pe cap si te poti bucura de mutare fara sa fii stresat si obosit pana peste cap.

Echipa de profesionisti de la Star Move se vor ocupa de tot procesul in locul tau. Poti sta fara griji ca fiecare obiect va ajunge in siguranta in noua locatie, iar tu nu te vei mai chinui sa le cari pe scari, de la masina la usa, etc.

Star Move este ajutorul de nadejde al tuturor celor care se muta si vor sa isi lase grijile in vechea casa. Echipa de profesionisti a firmei ofera servicii de calitate la un raport calitate – pret mai mult decat bun si clientii sunt mereu pe primul loc. Ei si lucrurile lor sunt prioritatea fiecare mutari. Rapiditate, eficienta, grija la detalii, profesionalism – toate acestea sunt lucrurile intangibile pe care Star Move le ofera clientilor sai pentru a le usura viata in orice moment in care au nevoie de ajutor la mutat.

Servicii mutari oferite de Star Move

Transport mobila

Daca te muti si ai o gramada de piese de mobilier pe care trebuie si vrei sa le iei cu tine, nu iti mai face griji ca nu ai cu cine sa le cari. Suna-i pe cei de la Star Move si iti vor oferi cele mai bune servicii de transport mobila Bucuresti si in tara la preturi mai mult decat bune. Poate nu te muti, dar ti-ai luat mobila noua si nu are cine sa ti-o care si monteze. Poti apela tot la Star Move si nu vei regreta. Serviciile oferite include transport mobila ieftin, rapid si in siguranta.

Daca ai o firma si vrei sa iti schimbi sediul, dar mutat birourilor si obiectelor de birou te ingrozeste, ai putea sta linistit stiind ca serviciile de relocari firme iti pot lua grijile de pe cap.

Transport marfa

Daca ai nevoie sa trimiti marfa intr-o locatie, dar nu ai masini sau suficiente masini pentru a face asta, Star Move iti sta la dispozitie cu masinile potrivite: camioane, camionete, masini mai mici sau mai mari care sa mute marfa unde iti doresti. Transportul marfurilor generale se poate face atat in Bucuresti, cat si in restul tarii.

Mutari mobila

Cand ai o multime de obiecte grele si masive de mobilier pe care le vrei mutate in alta parte sau debarasate din vechea casa, apelezi la o firma de mutare mobila care stie exact ce are de facut si tu stai fara griji.

Montare mobila

Partea cea mai grea cand iti muti mobila intr-o locuinta noua este sa o cari pe scari, ci mai degraba sa o montezi in pozitia initiala. Acest lucru care poate parea neinsemnat, de fapt este mai complicat si cere mai multa concentrare decat mutatul in sine sau caratul pe scari.

Relocari firme si locuinte

Daca ai o firma si vrei sa iti muti sediul social sau punctul de lucru, StarMove ofera servicii relocari firme astfel incat sa nu fie afectata productivitatea companiei

Transport obiecte grele

Daca ai mobila veche sau obiecte mari cum ar fi piane, pianine, seifuri, nu cred ca le poti muta singur si in deplina siguranta. Mai bine apelezi la o firma de transport obiecte grele care sa ti le ia de acasa si din minte.

Mutari piane si copiatoare

Daca ai la firma un pian sau un copiator pe care nu il poti muta singur, nici ajutat de colegi, mai bine cheama o echipa de profesionisti sa o faca pentru tine. Vei scuti timp si efort.

Debarasare mobila si moloz

Daca tocmai ai daramat ceva din curte si nu stii ce sa faci cu molozul sau mobila veche, apeleaza la o echipa de profesionisti care sa te ajute sa scapi de ele in cel mai scurt timp si fara sa te murdaresti pe maini.

Depozitare

Daca ai nevoie de un spatiu pentru a tine in siguranta obiecte importante pentru tine si firma ta, le poti cere celor de la Star Move un spatiu de depozitare pentru ele. Nu se vor supara deloc!

Transport moloz, pietris si nisip

Atunci cand vrei sa construiesti ceva si ai nevoie de nisip, pietris sau de transportul molozului, poti apela la Star Move si apoi construiesti fara griji.

5 motive sa apelezi la Star Move

Rapiditate

Echipa de oameni care stiu ce au de facut iti vor raspunde la cerere in cel mai scurt timp si iti vor transporta obiectele cat mai repede in noua locatie; scapi de griji cat ai clipi.

Eficienta

Nu trebuie sa te mai temi ca nu vei putea muta totul repede pentru ca o echipa cu experienta se va ocupa de mutarea obiectelor tale in cel mai scurt timp si cu cel mai mic consum de resurse: combustibil, timp si oameni.

Grija si atentie

Fiecare obiect, indiferent de marime sau greutate va fi impachetat cu cea mai mare grija pentru a nu se sparge sau zgaria. Lucrurile tale sunt la fel de importante pentru ei cat sunt pentru tine si vei vedea asta in modul lor de a le impacheta, despacheta si monta la loc.

Servicii variate

Fie ca ai nevoie de o firma mutari, relocari Bucuresti, mutari mobila sau doar transport, poti apela cu incredere la StarMove. Gata cu apelatul la vecini, rude si prieteni care nu vor sa isi piarda timpul carand mobila ta, apeleaza la o echipa specializata

Preturi accesibile

Serviciile de mutari mobila in Bucuresti oferite de StarMove sunt la preturi avantajoase, accesibile tuturor. Poti cere informatii inainte sa ii chemi la tine si astfel vei afla daca iti permiti sau nu aceste servicii.

Avantaje colaborare Star Move

Scapa de griji cand ai o mie si una de lucruri de pus la punct inainte sa te muti: facturi, acte, redirectionare posta, schimbare buletin, plata avans, garantie. Nu trebuie sa iti mai faci griji ca nu ai timp, masina sau cu cine sa iti cari si instalezi mobila in noul apartament sau casa.

Economisind timpul pentru lucrurile mai importante, cele care te ajuta sa te instalezi mai usor si sa te acomodezi mai repede, iti vei face viata mai usoara. Tu trebuie doar sa te asiguri ca iei cu tine tot ce iti trebuie si ca ai loc unde sa le instalezi. Ocupa-ti mintea cu lucrurile de care trebuie neaparat sa te ocupi personal, altfel iti pierzi energia cu lucruri insignifiante.

Clienti Star Move

Firma de mutari in Bucuresti nu se adreseaza doar unor categorii de oameni, ci oricine poate apela la serviciile lor. Poti fi o persoana fizica, care are nevoie de ajutor in mutarea mai rapida si fara efort a mobilei grele si masive sau chiar o persoana juridica, ce isi muta sediul si vrea sa o faca repede si fara prea multa vorbarie. Ambele persoane vor primi aceeasi calitate a serviciilor si vor fi multumiti de rezultatul rapid.

Pasi in procesul de mutare

Suni si chemi echipa. Lucrurile iti vor fi ambalate cu cea mai mare grija, intai infolierea, apoi punerea in cutii, transportate la masini, duse la noul loc, despachetate si montate in starea initiala.

Estimare gratuita

Poti suna sa explici ce tip de servicii iti trebuie si vei primi o estimare de pret. Astfel vei stii daca iti permiti un astfel de serviciu si vei decide daca mergi mai departe sau nu.

Stabilire pret

Pretul depinde de distanta in kilometri pe care o vei parcurge, numarul de transporturi, numarul de obiecte impachetate, daca blocul nou are lift sau nu, cate etaje va trebui echipa sa urce cu mobila si cutiile tale de lucruri, de cati oameni este nevoie pentru imapchetare, carare, despachetare si montare. Totul se va regasi in cost.

Mutatul nu a fost niciodata mai simplu cand ai la dispozitie o echipa de oameni cu experienta, dedicati muncii lor. Apeland la o firma de profesionisti nu va mai trebui sa ridici nici macar un deget. Star Move se vor ocupa de tot, de la impachetare la montare mobila.