(Publicitate) Cum sa alegi mobila potrivita pentru camera copilului

In primul rand, trebuie sa fii constient ca mobila ii va influenta personalitatea si subconstientul. Culorile alese, formele si tematica pot contribui la dezvoltarea armonioasa a celui mic si ii pot influenta viitoarele alegeri. Poate nu stii, insa culorile se pare ca au cea mai mare influenta asupra psihicului. Atunci cand alegi mobila pentru copilul tau, ai putea sa faci un studiu inainte. Te poti inspira din ”Teoria culorilor”, o lucrare ce dateaza din secolul XIX, scrisa de J.W. von Goethe. Da, este vorba despre marele poet german, care pe langa minunatele poezii, a scris si lucrari de psihologie, precum ”Teoria culorilor”. In carte se vorbeste despre estetica si armonia culorilor si despre o eroare a lui Newton, care a dat crezare mai mult matematicii decat senzatiei oferite de ochi. Este o carte interesanta si care te poate invata extrem de mult despre culori, influenta lor asupra psihicului si ofera inclusiv o perspectiva filozofica a teoriei culorilor. Revenind la mobilier, inainte de toate este important sa ne gandim la culori. Recomandabil ar fi sa alegi culori vesele, vii si placute.

Dupa ce am ales nuantele, este esential sa ne gandim la tematica. Daca este vorba despre un bebelus, tematica va fi una standard (ursuleti, norisori, oite si culori pastel) pana va mai creste, insa dupa o anumita varsta va fi nevoie sa tinem cont de preferintele copilului. Daca ii plac desenele Disney cu masinute, putem cumpara mobilier intr-o asemenea tematica, disponibila si in magazinele din Romania. Daca e fetita si adora printesele, stai linistit! Vei gasi mobilier cu Frozen, Barbie sau alte printese Disney, extrem de bine realizat si frumos colorat.

Un alt pas ar fi sa alegi mobila si decoratiuni vesele. Camera unui copil este singura unde orice este permis. Daca cel mic isi doreste o jucarie atarnata pe perete sau desene pe birou, poti face asta. De ce? Pentru ca trebuie sa realizezi faptul ca acolo isi va petrece cea mai mare parte din timp. Daca tu, ca adult, ai livingul pentru socializare, dormitorul pentru odihna si poate camera de birou pentru lucru, copilul tau va face totul in aceeasi incapere. In camera lui se va juca, va socializa, isi va face temele si va dormi. De aceea este indicat sa ii faci aceasta incapere cat mai confortabila si placuta si, desigur, adaptata personalitatii si cerintelor lui pe cat posibil. Intotdeauna trebuie sa ne punem in pielea copilului. Cum noi ne dorim anumite lucruri, si ei au propriile dorinte si ar fi bine sa le respectam pentru ca asta inseamna sa le respectam individualitatea.

Un alt sfat ar fi sa nu inghesuim foarte multe piese. In functie de marimea camerei, trebuie sa alegem si numarul pieselor de mobilier. Un pat, dulap si birou sunt cele de baza. Daca avem spatiu, ar fi bine sa mai adaugam si spatii de depozitare pentru carti si jucarii. In rest, lasati cat mai mult loc pentru joaca.

Inca un element important il reprezinta lenjeria pe care o folosim pentru patul copilului. Nu te zgarci cand vine vorba de astfel de produse. Cauta intotdeauna lenjerii de pat copii de calitate.

Patul este locul in care cel mic va petrece mult timp. In plus, tine cont ca un copil nu poate folosi orice, nici macar cand vine vorba de o lenjerie de pat. Un copil este mai sensibil si mult mai predispus alergiilor fata de un adult. De aceea, ai grija ca lenjeriile achizitionate sa fie confectionate din materiale antialergice, placute la atingere si care sa nu il supraincalzeasca. O lenjerie trebuie sa il faca pe micutul tau sa se simta precum in bratele mamei. Sa doarma lnistit si sa viseze frumos. Evita fibrele sintetice si alege bumbacul 100% sau poplinul. Lenjeria de pat trebuie sa se potriveasca perfect dimensiunilor patului. Este contraindicat ca cearceaful, de exemplu, sa fie prea mic si sa se stranga tot sub copil cand doarme. I-al putin mai mare astfel incat sa poti sa il fixezi cum trebuie. De asemenea, cumpara mai multe lenjerii pentru ca un copil o va murdari mult mai repede. Mai bea un suc sau mananca un sandwich in pat si sansele sa pateze lenjeria sunt mult mai mari. De aceea, trebuie sa ai mereu pregatita o lenjerie curata. Un alt lucru de luat in seama este modelul lenjeriei. Aleg lenjeria sau lenjeriile in asa fel incat sa se asorteze cu tematica camerei copilului. Nu ii cumpara unui baietel care prefera masinile, o lenjerie cu printese sau unei fetite, o lenjerie cu masini!

Calitatea trebuie sa fie litera de lege si cand vine vorba de lenjerii, si cand vine vorba de mobilier. Revenind la mobilier, pe langa aspectul placut, intereseaza-te si de modul in care este fabricata. Mobila trebuie sa aiba canturi ABS pentru a proteja pal-ul si pentru a-i oferi rezistenta in timp. Marginile mobilierului pentru copii trebui sa fie rotunjite si sa nu prezinte sertare sau usi ce au o deschidere dificila. Tine cont de fiecare aspect pentru ca siguranta si confortul celui mic sunt cele mai importante lucruri.

Si pentru ca tot am amintit de confort, ar mai fi ceva ce trebuie ales cu grija: salteaua. Aceasta trebuie sa fie speciala pentru copii, pentru ca dezvoltarea armonioasa a lor depinde si de acest obiect. Coloana si oasele copiilor nu sunt inca dezvoltate si de aceea, pentru a nu exista probleme, modul si pozitia in care dorm trebuie sa fie oarecum controlate. O saltea de calitate, conceputa special pentru copii, ii va ajuta sa doarma linistiti si intr-o pozitie corecta.

Tine minte toate sfaturile si sugestiile de mai sus, ca astfel sa faci cele mai bune alegeri pentru cel mic. Camera lui este un loc important unde isi va petrece mare parte din copilarie si care ii va influenta poate intreaga existenta. Alege totul cu grija si inteligent!