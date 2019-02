(Publicitate) Farmaciile Sensiblu, Punkt și Arta vin în sprijinul bolnavilor de diabet zaharat

Grupul A&D Pharma – Dr.Max, prin intermediul farmaciilor Sensiblu, Punkt ai Arta vine in sprijinul bolnavilor de diabet zaharat insulino-dependent si demareaza luna aceasta campania 1 ac = 1intepatura.

Astfel, persoanele afectate de aceasta boala pot veni in farmacii pentru a primi gratuit acele de care au nevoie in administrarea tratamentului.

„Din grija fata de pacienti am dat nastere campaniei 1 ac = 1 intepatura. Prin intermediul acesteia ne dorim sa venim in sprijinul bolnavilor de diabet zaharat insulino-dependent, care de cele mai multe ori folosesc un ac pentru mai multe intepaturi. Conform informatiilor de la Organizatiile Internationale de Diabet, in mai multe tari se recomanda ferm utilizarea unui ac o singura data. Folosirea acelor de mai multe ori poate cauza durere si traumatisme ale tesuturilor. Ne dorim ca prin aceasta campanie sa aducem in Romania acest principiu de sanatate si astfel sa contribuim la starea de bine a pacientilor cu diabet”, a declarat Andreea Grigorescu, COO Retail A&D Pharma.

Campania 1 ac= 1 intepatura se desfasoara in limita stocului disponibil si poate fi accesata in toate farmaciile Sensiblu, Punkt si Arta din tara.

Despre Dr.Max

Dr. Max este unul dintre principalele lanturi farmaceutice din Europa Centrala si de Est si, in general, din Uniunea Europeana. Compania este un furnizor unic pe piata europeana oferind metode inovatoare de furnizare a serviciilor de sanatate intr-o abordare unitara.

Mai multe pe: http://www.drmaxpharma.com

Despre A&D Pharma

A&D Pharma Group aduce sanatatea mai aproape de oameni, oferind servicii integrate de import, distributie marketing ai vanzari de farmaceutice, prin distribuitorul Mediplus, lanturile de farmacii Sensiblu si Punkt, si divizia A&D Pharma Marketing&Sales. Grupul are o istorie de 24 de ani in industrie. Cifra de afaceri totala pentru 2016 a depasit 1 miliard de euro.

Mai multe pe: www.adpharma.com

Departamentul de comunicare A&D Pharma

Nicoleta Popescu, Head of Internal Communication

E-mail: comunicare@adpharma.com

Tel.: 0731664444