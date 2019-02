(Publicitate) Îngrijirea tenului uscat – 5 pași simpli

În fiecare zi trebuie să acordăm atenție pielii noastre și doar astfel vom putea combate efectele rapide ale îmbătrânirii. Iată câteva sfaturi simple de îngrijire!

Sfaturi pentru îngrijirea tenului uscat

Pielea are nevoie de atenție. Pornind de la trucurile de îngrijire simple, precum demachierea și până la aplicarea unor măști cosmetice, hrănitoare pentru ten, totul are nevoie de multă atenție și preocupare din partea ta. Cu toate acestea, este important să cunoști care sunt particularitățile tenului tău. De exemplu, dacă pielea ta este uscată, nu are capacitatea de a reține apa, secretând o cantitate foarte mică de sebuum, te vei confrunta cu o piele deshidratată, deloc catifelată și ce se poate descuama ușor. De asemenea, se spune despre tenul uscat că poate îmbătrâni mai ușor, ridurile făcându-și mai repede apariția. Cel mai important secret pentru îngrijirea tenului uscat este hidratarea. Nu lăsa să treacă nicio zi fără să te asiguri că pielea ta este bine hidratată, folosind produse cosmetice de calitate. O mască de față hidratantă pentru tenul uscat poate fi o soluție potrivită pentru ca pielea ta să devină mai elastică și mai plăcută la atingere.

Excesul de sebuum determină un ten gras și de aici apar alte probleme. Te poți confrunta cu acnee, puncte negre sau inflamații. Alege în acest caz produsele de îngrijire specifice tenului gras și vei scăpa de probleme.

Îngrijirea tenului uscat în cinci pași

1. Demachierea și tonifierea

Chiar dacă obișnuiești să te machiezi ori nu, este important să folosești produse pentru demachierea tenului, atât dimineața, cât și seara înainte de culcare. Demachierea tenului înseamnă curățarea sa în profunzime și de aceea este bine să nu omiți această etapă importantă. Și pentru că ai un ten uscat, nu orice ți se potrivește. Ar fi bine să folosești o cremă sau un ulei pentru demachiere, acestea având grijă de pielea ta.

Odată ce ai realizat demachierea tenului, urmează tonifierea acestuia. Mai exact, se va aplica o loțiune tonică fără alcool, parabeni sau conservanți, ce are proprietăți calmante și care să poată îndepărta toate celulele moarte rămase după demachiere. Ca atare, cele două proceduri se completează foarte bine, curățând bine tenul.

2. Hidratarea

Ceea ce îi lipsește pielii uscate este apa. Ca atare, spre deosebire de tenul gras, cel uscat are nevoie de o bună hidratare. De aceea, aplică o cremă hidratantă, masând ușor pielea, asigurând astfel nivelul hidrolipidic al pielii optim. De asemenea, pentru hidratarea pielii din jurul ochilor ar fi bine să folosești un produs potrivit pentru această zonă. Cremele hidratante au un conținut mai mare în vitamina E.

3. Aplică apă termală!

Apa termală hrănește foarte bine tenul uscat, hidratându-l în profunzime. Aceasta conține numeroase elemente nutritive, precum mineralele sau oligoelementele, hrănind foarte bine pielea uscată. Poți folosi apă termală chiar imediat după ce te-ai demachiat sau după tonifiere. Apa termală este permisă și după aplicarea cremei hidratante.

4. Exfolierea tenului uscat

Exfolierea este un pas important pentru îngrijirea tenului. Prin exfoliere, se îndepărtează toate impuritățile, celulele moarte, iar pielea va rămâne fină și catifelată. Dacă ai un ten uscat evită băile fierbinți, sauna și nu folosi produse de exfoliere agresive deoarece acestea pot irita pielea destul de mult. Iaurtul ar putea fi o soluție prietenoasă pentru exfolierea tenului uscat.

5. Masca hrănitoare pentru tenul uscat

Indiferent de tipul de ten, aplicarea unor măști poate genera efectul dorit. Tenul uscat are nevoie de o mască hrănitoare, atenuând efectele îmbătrânirii și ajutând în combaterea ridurilor sau descuamarea tenului. Poți alege produse naturiste, așa cum ar fi o mască cu ulei de cocos, ulei de măsline sau avocado. La fel de bună este și masca cu gălbenuș de ou, fiind cât se poate de hrănitoare. Poți opta și pentru argila, având efectele dorite pentru hrănirea tenului uscat.

Ajută-ți așadar tenul uscat, folosind trucurile de îngrijire de mai sus și mai mult ca sigur pielea ta va deveni mai elastică, plăcută la atingere și fără urmă de riduri.