Lifestyle (Publicitate) Mars investește 1 miliard de dolari pentru o producție sustenabilă de cacao

S-a împlinit un an de când Mars, unul dintre cei mai mari producători din domeniul alimentar din lume, și-a anunțat planul Cocoa for Generations- o investiție de 1 miliard de dolari care are ca obiectiv asigurarea unui lanț de aprovizionare cu cacao complet sustenabil și cu trasabilitate până în anul 2025. În această perioadă, compania a încheiat parteneriate cu organizații non-guvernamentale, a sprijinit peste 272.000 de fermieri să obțină certificare și a distribuit peste 3,5 milioane de puieți de arbori de cacao.