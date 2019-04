(Publicitate) Păr bogat și voluminos cu minimum de efort – alege extensiile Belher și împlinește-ți dorințele

Această nișă este deja una arhicunoscută. O diferență o vei face însă la partea de calitate. Nu orice set de extensii îți asigură un aspect aproape de perfecțiune. Astăzi detaliem despre extensiile din par natural de la Belher aspecte care te vor ajută să iei decizia potrivită ție. Nu este de ajuns să ții cont de culoarea părului natural și să alegi ceva asemănător pentru extensii.

Extensiile de păr de la Belher au cucerit publicul feminin

Numeroase vedete le-au încercat deja! Belher este deja un brand cu reputație pe nișa extensiilor de păr. Motivele sunt clare: calitate superioară și diversitate de extensii. Trebuie să știi să faci diferența de calitate a firului de păr. Extensiile de la Belher sunt păr Remy, adică păr uman, provenit de la aceeași sursă, cuticulă intactă și cu aceeași direcție a firelor. Nimic nu trădează că acest tip de păr este de fapt extensie și nu părul tău natural.

Specialiștii Belher spun că este destul de greu să îți dai seama de calitatea extensiilor dacă nu ai cunoștințe în domeniu și experiență, dacă nu ai mai încercat și purtat astfel de produse. Așadar cum știi că ce alegi este calitatea promisă? Textura lor, aspectul sunt de prim impact. Va conta de asemenea și cum se prezintă extensiile după prima spălare. Practic acestea trebuie să rămână la fel, nu să se umfle.

Pornind tocmai de la extensii de calitate inferioară unele femei au avut experiența neplăcută de a-și deteriora părul. Asta nu înseamnă că tot ceea ce vei găsi pe piață aduce un astfel de risc. Alege Belher și ai parte și de consiliere pentru alegere, montaj gratuit de asemenea și personal calificat și cu experiență care să îți ofere îngrijirea pe termen lung a extensiilor, aplicarea și reaplicarea acestora, fără riscuri.

Ce tip de extensii de păr alegi

Ai de ales între cele permanente – tape on, cu cheratină, micro ring, cu nod brazilian sau cusute – care se aplică exclusiv în salon și cele care nu implică ajutor profesional – clip on și flip in, de altfel printre cele mai populare.

Alegi de asemenea în funcție de nuanța de păr naturală, de lungimea și desimea dorită. Pentru un efect natural, vei dori să nu exagerezi și să faci vizibilă diferența între părul natural și extensii.

Extensiile de păr sunt în vogă

Unele femei sunt îndrăznețe și doresc o culoare a părului pe aceeași lungime de undă, vibrantă și deloc comună. Se poartă ȋn special culorile pastel, stilul ombre. Pentru a nu-și deteriora părul, pentru a nu-l face să treacă prin prea multe etape de vopsire, extensiile de păr sunt ideale.

O altă categorie a purtătoarelor și doritoarelor de extensii de păr se referă la cele care au probleme cu părul natural: păr care cade în exces, rar pe alocuri, păr scurt și deteriorat, ars sunt doar câteva dintre cele mai comune probleme. La bază poate fi vorba despre o stare precară a organismului, despre gena moștenită sau despre efectele înaintării în vârstă. Oricare dintre situații de acest gen pun o amprentă asupra modului în care se simt femeile, private de frumusețea naturală. Dacă și tu ești una dintre acestea, nu ezita să îți transformi înfățișarea așa cum îți doreai și doar visai.

Extensiile de păr de la Belher sunt ceea ce îți trebuie pentru un look impecabil al părului tău. Caută online în cadrul paginii oficiale și în magazinele fizice de asemenea extensiile care ți se potrivesc. Dacă nu știi ce să alegi, nu ezita să te lași pe mâna specialiștilor. Va merita!

Belher dispune de 2 puncte de lucru fizice, magazine situate in Bucuresti: pe Bd. Pache Protopopescu, nr. 6 și în Băneasa Shopping City, etaj 1. Ȋn interiorul acestora se află şi Beauty Bar-urile Belher ȋn care specialiştii ȋn extensii de păr vă vor ajuta ȋn montarea şi stilizarea lor.