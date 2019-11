Incearca sa te preocupi doar de pensulele esentiale, de care ai nevoie in machiajul zilnic. Pana la urma, poti face magie doar cu cateva ustensile bine alese. Asadar, uite care sunt pensulele care nu ar trebui sa lipseasca din portfardul tau.

Pensule pentru fond de ten

O pensula pentru fondul de ten ar trebui sa fie folosita pentru orice tip de produs de acest fel, inclusiv fondul de ten cu acoperire mica, medie sau mare. De asemenea, acest tip de pensula de machiaj este util si pentru zone mai mari pe care vrei sa le acoperi cu un anticearcan.

Cu toate ca buretele de machiaj s-a dovedit a fi mai popular in randul doamnelor si domnisoarelor, trebuie sa stii ca in cazul anumitor tipuri de fond de ten, vei avea parte de o aplicare mai buna daca folosesti o pensula. Poti sa iei exemplul multor profesionisti. Ei aleg sa aplice fondul de ten cu ajutorul unei pensule machiaj, iar apoi sa tapotateze produsul cu un burete.

Pensule pentru anticearcan

Aceste pensule de machiaj sunt mai mici ca dimensiune, iar perii desi permit aplicarea unei cantitati reduse de produs pe o suprafata mica de piele, cu o precizie mare. Datorita marimii lor, poti folosi cu usurinta aceste pensule de machiaj pe orice zona de pe fata, inclusiv sub si in jurul ochilor, in jurul nasului si deasupra cosurilor care si-au facut o prezenta neasteptata pe tenul tau.

Pensule pentru pudra

Pensula pentru pudra este de obicei pufoasa si realizata pentru a folosi o cantitate mica de pudra. Daca ai nevoie de o acoperire mai mare, foloseste o pensula cu peri mai desi, iar daca vrei acoperire mai mica, opteaza pentru una cu perii mai rari.

Avantajul folosirii unei pensule pentru pudra este dat de faptul ca nu incarca tenul si nu ofera aspect de fata de portelan. Poti, de asemenea, sa utlizezi acest tip de pensula pentru conturarea fetei sau aplicarea unui bronzer.

Pensule pentru blush

Pensulele pentru fardul de obraji si cele pentru pudra arata asemanator, doar ca cea pentru blush este notabil mai mica. Acest lucru te ajuta sa aplici mai usor produsul pe zonele mai mici ale fetei, cum ar fi pometii.

Poti folosi aceste pensule de machiaj si pentru aplicarea unui iluminator sau a unui bronzer. Partea cea mai buna a acestor pensule este ca le poti folosi pentru aproape orice, in afara de a aplica fondul de ten.

Iata, patru pensule care iti vor face rutina zilnica de makeup o placere.



