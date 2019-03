(Publicitate) Smartwatch – a venit Timpul sa imbratisezi acest fenomen high-tech

Deci daca vreti sa aveti lumea la picioare (sau mai bine zis, la incheietura mainii), un smartwatch este accesoriul esential de care aveti nevoie.

Cu ce ne cucereste acest gadget-purtabil de super efect? Haideti sa aflam.

Ce este un smartwatch?

Dupa cum sugereaza denumirea, acestea sunt ceasuri „destepte”, mini-computere portabile sub forma de accesorii de mana. Reprezinta o forma elaborata si imbunatatita a bratarilor fitness si ceasurilor sport. Pot comunica eficient cu telefoanele mobile smart, devenind astfel o prelungire a acestora – permit preluarea si initierea apelurilor, citirea mesajelor si notificarilor, rularea aplicatiilor cu functii suplimentare (meteo, harti etc).

Aceste ceasuri inteligente devin o extensie a smartphone-urilor prin faptul ca livreaza o parte din continut, fara a mai fi necesar ca utilizatorul sa scoata telefonul din geanta sau din buzunar. O alta caracteristica utila a smartwatch-urilor se refera la senzorii diferiti de fitness si monitorizare a unor indicatori de sanatate.

Caracteristici smartwatch

Asemenea telefoanelor smart, ceasurile inteligente se incarca aproape zilnic. Din punct de vedere estetic exista extrem de multe oportunitati: dimensiuni si culori diferite, cu afisaje rotunde sau rectangulare. Displayul este tip LED, cel mai adesea tactil si permite interactionarea cu functiile principale. Compatibilitatea cu telefonul este o conditie esentiala de achizitie.

In ceea ce priveste interfata de operare, cele mai populare sunt urmatoarele:

– Watch OS – pe care il veti regasi pe ceasurile Apple

– Tizen – utilizat pe smartwatch-urile Samsung

– Peeble pentru ceasurile inteligente cu acelasi nume

– Android Wear unele modele de ceasuri barbatesti Fossil, Tag Heur etc.

Ceasuri barbatesti inteligente – 5 functii principale

Cele mai uzuale functii pe care le puteti gasi pe un ceas inteligent sunt urmatoarele.

Afiseaza ora. Cele mai noi modele pot face acest lucru inclusiv atunci cand nu sunt active. Afiseaza notificari si alerte despre evenimente si activitati importante Posibilitate de control a dispozitivelor media (de exemplu: playback, atunci cand ascultati muzica in casti). Fitness tracking – pedometrul pentru numararea pasilor, monitor de ritm cardiac, distante parcurse, viteze atinse etc. Navigare GPS.

Ceasuri barbatesti smart – principalele 3 branduri

In ultima perioada au aparut foarte multi producatori de ceasuri inteligente, dar urmatoarele 3 branduri merita toata atentia, evidentiindu-se prin calitate de varf, functii avansate, o precizie foarte buna si un design pe masura. Acesti 3 producatori dispun de resurse pe care au ales sa le investeasca inteligent in cercetari si teste, rezultatele obtinute fiind considerate noile trenduri in domeniu.

Garmin Suunto Polar

