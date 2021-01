Odată ce părăsesc centrele naționale de protecție socială, sau centrele de plasament, cum mai sunt cunoscute, tinerii rămân pe cont propriu fără o pregătire adecvată care să îi ajute să-și găsească un loc de muncă și să trăiască o viață așa cum și-o doresc.



Programul „Plan de Viață” își propune să umple toate golurile din pregătirea acestor tineri pentru a-i ajuta să se integreze în societate și să-și construiască viitorul pe care și-l doresc. Organizat și finanțat de AFI Europe România, programul este dezvoltat alături de Asociația The Social Incubator, ONG-ul partener cu experiență în domeniul social.



În cadrul programului social, cei zece tineri au parte de cursuri de dezvoltare personală și consiliere profesională care să-i ajute să-și găsească propria cale spre o viață stabilă și împlinită. Pe lângă aceste cursuri, tinerii primesc, timp de doi ani cât durează programul, o locuință, plus acoperirea nevoilor de bază, de la alimente la consultații medicale.



Am invitat-o pe Noura Raslan, una dintre cei zece tineri, să ne vorbească despre felurile în care programul „Plan de Viață” îi vine în ajutor.



– Cum a fost anul 2020 pentru tine?

Anul 2020 pentru mine a avut în prima parte câteva plusuri, ieșirea mea din sistem și viața mea profesională. La jumătatea anului însă, au început să apară și minusuri de ordin financiar și medical.



Proiectul „Plan de Viață” m-a ajutat cu aceste probleme. Au colaborat cu mine pentru a-mi depăși mai mult de una singură obstacolele.



– Dintre atelierele la care ai participat prin programul „Plan de Viață”, care a fost preferatul tău? De ce?

Cel mai mult mi-a plăcut atelierul „Relația mea cu banii”, deoarece m-a ajutat să îmi dau seama ce să fac cu banii și cum să mă descurc să îi obțin.



Sunt sigură că-mi vor fi de folos în viitor. Pentru mine, ca adult, este foarte important să reușesc să îmi gestionez situația financiară, atât în cadrul proiectului, cât și după finalizarea acestuia.



Și prin celelalte ateliere, am învățat multe lucruri. De exemplu, acum știu cât de greu este să-ți găsești un job fără să ai cunoștințe în cauză sau legături.



– Pe plan profesional, ce ți-ar plăcea să faci în viitor?

Pe plan profesional aș vrea să mă axez în continuare pe două domenii foarte importante pentru mine. Unul este Marketingul Internațional și sper că voi lucra în domeniul acesta după ce voi urma Academia de Studii Economice.



Ceea de-a doua profesie este una creativă – design vestimentar, care este pentru mine o pasiune mai veche, însă în acest domeniu independența financiară se câștigă destul de greu. Din aceeași zonă creativă, îmi place, de asemenea, și publicitatea.



– Pe plan personal, ce-ți dorești?

Anul acesta mi-am propus să mă dezvolt personal începând cu obținerea diplomei de Bacalaureat, apoi îmi doresc să iau carnetul de conducere și să reușesc să mă stabilizez din nou financiar pentru că în anul 2020, pe parcursul pandemiei, am avut și probleme de acest gen. Cu puțin ajutor de la proiectul „Plan de Viață” am reușit să trec peste. Sunt mulțumită ce am reușit până acum.



– Care este un lucru pe care oamenii îl înțeleg greșit despre tinerii care părăsesc sistemul național de protecție socială?

Multă lume ne pune laolaltă cu alți tineri din sistem care fac greșeli, dar până la urmă sunt aceleași deficiențe pe care le regăsim și la tinerii din familii, chiar și la adulti.



În plus, societatea ne dă la o parte. Ne etichetează ca fiind copii abandonați sau orfani. Noi suntem mult mai mult de atât.



Nu putem discuta doar despre o anumită concepție greșită, cum ar fi eticheta pe care noi o purtăm zilnic.



– De ce crezi că e important programul „Plan de Viață” pentru tinerii care părăsesc sistemul Instituționalizat?

„Plan de viață” este ca o etapă care ne expune în societate pentru a trage un semnal de alarmă… Ne ajută să pătrundem în viața de adult cât putem de bine.



Faptul că „Plan de Viață” trage un semnal de alarmă asupra a tot ce se întâmplă cu noi, atunci când ieșim din sistem, este un lucru de apreciat și de ajutor pentru copiii cărora le este rușine cu ei și cu viața lor de acolo.



