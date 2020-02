Florile alese și oferite trebuie să fie proaspete, să fie de sezon, foarte parfumate și foarte colorate, să simbolizeze cu adevărat începutul noului anotimp. Ai nevoie de o florărie de încredere care să poarte mai departe gândurile și urările tale pentru sezonul de primăvară. Poți trimite flori de 1-8 martie cu ajutorul florariei FlorideLux.ro – au sute de modele de flori pentru 1-8 martie.

Prețurile încep de la 29 RON și ai livrare gratuită pentru buchetele preferate în peste 12.000 de localități, oriunde în România, la comenzi mai mari sau egale cu 199 RON. Procesul de comandă online este simplu, cu doar câteva click-uri menționezi adresa de livrare și un mesaj de felicitare. Dacă nu te descurci, personalul florăriei FlorideLux te ajută cu preluarea comenzii telefonic, pe Whatsapp sau pe email:

Telefon: 0372740106

Whatsapp: 0722560914

Email: [email protected]



Trimite flori de 1-8 martie cu ajutorul FlorideLux.ro, pentru că este extrem de simplu. In plus, pentru orice comandă cu livrare în perioada 1-8 martie primești un mărțișor gratuit, cadou!

Vino în florăriile FlorideLux pentru a cumpăra pe loc buchete impresionante, cutii cu flori, trandafiri criogenați mărțișor, inimi de flori, coșuri cu flori sau aranjamente florale premium.

Florăria FlorideLux București – Bd. Libertății 22

Florăria FlorideLux Brașov – Str. Zizinului 3



Vezi și oferta corporate flori 1-8 martie.