Lifestyle (Publicitate) Tuia, cea mai bună opțiune pentru gard viu De Petre Dobrescu,

Astăzi tuia devine din ce în ce mai populară în proiectarea zonelor urbane, a grădinițelor de flori din curți și a perimetrului de spații verzi din jurul blocurilor. Tuia are câteva zeci de specii și soiuri: cu diferite culori ale acelor, cu creștere rapidă în fiecare an, o coroană sferică, conică etc. În România se găsesc numeroase grupuri de tuia care s-au dovedit a se menține bine la condițiile climatice. Datorită rezistenței lor pe timp de iarnă, le permite să reziste la perioadele geroase ale anului. Unele soiuri europene necesită adăpost pe timp de iarnă, dar aceste tipuri sunt foarte rare în țara noastră, și sunt achiziționate doar de colecționari, care le creează condiții adecvate. În majoritatea regiunilor din țara noastră este plantată thuja occidentalis smaragd. Acesta este cel mai bun tuia, care poate atinge o înălțime de 5 m, cu o creștere anuală de aproximativ 10 cm. Are o culoare verde strălucitor pe tot parcursul anului. Crește bine pe toate tipurile de soluri umede până la soluri nutritive. Arată minunat plantat singur sau în grupuri, în compoziții de design și gard viu.