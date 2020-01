Zakynthos este apreciata pentru peisajele idilice, apa de un turqoise superb si plajele frumoase cu nisip fin. Scaldata de apa marii Ioniene, plaja Navagio- numita si plaja epavei (Shipwreck Beach) este considerata de multi ca fiind cea mai spectaculoasa plaja din lume.

Avand eticheta de cea mai petrecareata insula a Greciei, Zakynthos este apreciata de tineri.

Alege insula Zakynthos, zona Laganas, daca doresti o vacanta in care ziua sa te relaxezi pe plaja iar noaptea sa dansezi in cluburi.

Familiile cu copii aleg aceasta insula pentru plajele cu nisip fin si pentru a vedea broastele testoase Caretta-Carreta in Parcul Maritim National din Kalamaki.

Hoteluri recomandate:

Zante Park Resort & Spa 4* este situat in golful Laganas , la aproximativ 350 m de plaja Laganas, cea mai mare plaja din Zakynthos. Este un resort apreciat atat de familiile cu copii cat si de tineri.

Caretta Paradise Hotel & Waterpark 4* este situat in Tragaki, la 300 metri de plaja Amboula. Hotelul este preferat de familiile cu copii mai mari care petrec mult timp in facilitatile AquaPark-ului.

Hotel Dennys Inn 3* este situat in centrul Kalamaki, la 250 m de plaja. Desi are doar 3 stele, Dennys Inn este un hotel extrem de bine apreciat datorita amplasarii si serviciilor de buna calitate.

Hotelul este inzestrat cu piscina exterioara, loc de joaca pentru copii; Turistii care aleg acest hotel sunt tinerii si familiile cu copii.

Recomandări Merkel, Macron și Boris Johnson, apel dramatic după asasinarea generalului iranian Soleimani

Creta este cea mai mare insulă din Grecia, cu o populatie de 600.000 locuitori si se afla in topul destinatiilor preferate de turisti.



Cel mai comod este sa optezi pentru un sejur Creta cu zbor direct de tip charter, cu aterizare pe principalul aeroport din Heraklion.

Daca doresti sa stai mai putin sau mai mult de 7 zile( cat este sejurul cu zbor charter), este nevoie sa selectezi un zbor cu escala in Atena, caz in care vei ateriza pe aeroportul din Chania.

Creta este impartita in patru regiuni administrative: Chania, Rethymno, Heraklion, Lasithi.

Heraklion este cea cea mai mare, mai populata si mai cunoscuta regiune a Cretei, apreciata pentru viata de noapte active dar si pentru palatele minoice din Knossos si Phaestos.

Rethymno este o regiune mica, linistita dar cu plaje si peisaje superbe.

Amplasata in vestul insuliei, Chania este mai salbatica, cu plaje scaldate de apele cristaline ale Marii Egee, precum Efalonisi, Balos si Falassarna. Este apreciata atat de cupluri aflate in cautarea romatismului cat si de familii cu copii care se bucura de numeroasele plaje ale regiunii.

Recomandări Confesiunea cutremurătoare a unui avocat care s-a drogat vreme de 20 de ani. Ce făcea după ce iesea din sala de judecată

Iata mai jos un top al hotelurilor recomandate in Creta.

AQUILA RITHYMNA BEACH 5* Cel mai bun hotel al lantului Aquila si unul dintre cele mai populare hoteluri din Creta! Se remarca prin personal amabil, servicii de calitate si mancare buna. Plaja buna de nisip, recomandat familiilor cu copii de orice varsta.

Preturi de la 582 Eur/persoana.



MARINA BEACH 4* Fostul SUNCONNECT MARINA BEACH – este unul dintre cele mai bine vandute hoteluri din Creta. Hotel cu teritoriu verde in panta, amplasat intr-un mini-resort linistit, functioneaza in regim All Inclusive. Hotelul are infrastructura dezvoltata si a fost complet renovat in iarna 2017-2018. Plaja publica cu nisip se afla peste drum cu trafic redus. Hotelul va fi pe placul celor care prefera plimbari de seara pe faleza. Este recomandat pentru vacante cu familia.

Preturi de la 628 Eur/pers.



MEDITERRANEO HOTEL 4* Hotel confortabil, situat la altitudine, infrastructura buna. Distanta pana la plaja – 800 m. Vedere panoramica spre mare si localitate de pe spatiul exterior. Hotel recomandat pentru vacante active si pentru turistii care vor sa exploreze insula. Se poate ajunge usor in Hersonissos – 1 km.

Preturi de la 453 Eur/pers.

Recomandări Directoarea care a denunțat jaful de la Spitalul Gomoiu a reclamat la DNA „ilegalități comise de trei funcționari din conducerea Ministerului Sănătății!”

MARI KRISTIN BEACH HOTEL 4* Hotel de dimensiuni medii fara spatiu exterior. Situat in centrul orasului Hersonissos, aproape de plaja publica. Recomandat tinerilor si celor care vor sa exploreze insula. In apropiere este situat parcul de distractii Star Beach. Programe de divertisment seara: Hersonissos (50 m).

Preturi de la 421 Eur/pers.

KRITZAS BEACH BUNGALOWS & SUITES 4* Hotelul este situat intr-un loc linistit, pe prima linie. Zona verde bine ingrijită. La cativa pasi se afla cafenele si taverne. Cea mai apropiata plaja, situata la doar 100 de metri de hotel, nu este echipata cu umbrele si sezlonguri. Recomandata pentru vacante de familie.

Preturi de la 299 Eur/pers.

Planuieste-ti din timp vacanta si beneficiezi de reducerile de Early Booking. Pe www.izzybooking.ro gasesti si rezervi in timp real sejururi charter de la toate agentiile organizatoare mari.



GSP.RO Ce sfat tulburător a primit Ilie Dumitrescu de la mama sa: „La două zile a murit”

HOROSCOP Horoscop 06 ianuarie 2020. Capricornii sunt copleșiți de sentimente și emoții