Fermierii pot demola contrucțiile ilegale

Proiectul modifică Legea 204/2008 privind protejarea fermelor și permite inițierea procedurilor judiciare pentru demolarea locuințelor sau altor construcții socio-economice ridicate ilegal în perimetrul exploatațiilor agricole.

„Deținătorii de exploatații agricole care funcționează legal și în perimetrul cărora s-au construit locuințe sau alte obiective socio-economice fără respectarea prevederilor legale vor putea iniția proceduri judiciare pentru demolarea acestora, cu scopul exclusiv de a preveni disconfortul și riscurile sanitare”, se arată în textul de lege, potrivit Digi 24.

Fonduri PAC pentru modernizarea fermelor agricole

Totodată, proiectul oferă fermierilor acces la fonduri europene prin Planul strategic PAC 2023-2027 pentru modernizarea și restructurarea fermelor comerciale sau familiale, indiferent dacă acestea sunt situate în intravilan sau extravilan.

Printre beneficiari se numără fermele de cabaline, ovine, caprine, taurine la îngrășat, vaci de lapte, păsări, porci, precum și centrele de colectare, abatoare, incubații și alte unități similare. În prezent, multe exploatații agricole sunt afectate de construcții ridicate fără respectarea zonelor de protecție sanitară.

În expunerea de motive a proiectului, se menționează că autoritățile locale emit frecvent autorizații de construcție în proximitatea fermelor, ignorând normele privind distanțele de siguranță. De asemenea, sunt semnalate cazuri în care construcțiile agricole situate la granița județelor nu sunt luate în considerare.

Proiectul a fost adoptat de Senat, urmând ca votul final să fie dat de Camera Deputaților.

Aproape 16 miliarde de euro, prin PAC 2023-2027

Planul Strategic (PS) PAC 2023-2027 al României, adoptat în decembrie 2022, prevede alocații totale de 15,83 miliarde de euro pentru fermierii români și agricultura românească. Spre deosebire de perioadele de programare anterioare, acesta cuprinde instrumente de sprijin finanțate atât din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), cât și din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (politica de dezvoltare rurală). PS PAC prevede 89 de tipuri de intervenții, incluzând 51 de intervenții prin FEGA și 38 de intervenții prin FEADR, urmărindu-se mutarea accentului de la conformitate către rezultate și performanță, pentru a atinge obiectivele europene și naționale.

Totodată, prin PS PAC a fost introdus un instrument de sprijin al fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole prin care se acordă despăgubiri în caz de calamități.

În privința noului program, cele mai importante plăți au fost efectuate, până la data de 29 ianuarie 2026, pe capitolele bunăstarea animalelor – 257 de milioane de euro, susținerea fermierilor din zona montană – 200 de milioane de euro, instalarea tinerilor fermieri – 183 de milioane de euro, modernizarea infrastructurii de irigații – 53 de milioane de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE